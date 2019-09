NOTAT: Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) forteller om hærverket og sikkerhetstiltak i dette notatet datert 22. mars i år. Foto: Helge Mikalsen, VG

Wara om dagene før bilen brant: «Ingen kamera som fungerer»

I et notat VG har fått innsyn i forklarer daværende justisminister Tor Mikkel Wara om store problemer med sikkerhetstiltak samme uke som bilbrannen samboeren ble siktet for av PST.

Brannstiftelsen mot daværende justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) bil utenfor huset hans natt til 10. mars i år, var det femte kjente angrepet siden desember og utløste en ny klappjakt fra politiet.

Fire dager senere ble samboer Laila Anita Bertheussen (54) pågrepet hjemme og siktet av PST for å dikte opp en straffbar handling ved å tenne på bilen. Hun nekter for alle anklager.

OVERVÅKNING: På veggen utenfor daværende justisminister Tor Mikkel Waras hus i Oslo var det montert en bevegelsessensor og lamper. Skilt advarer om kameraovervåkning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ingen kamera fungerer

VG har nå fått innsyn i et notat Statsministerens kontor (SMK) mottok fra Wara 25. mars. Notatet er datert 22. mars og stilet til politiet i Oslo og Politiets sikkerhetstjeneste.

Slik beskriver Wara situasjonen i dagene rundt angrepet mot bilen natt til søndag 10. mars utenfor familiens hus:

«Oppsummert betyr dette: Fra mandag 4. mars ca. kl. 11.00 t.o.m. fredag ca. kl. 15.00 er det ingen kamera som fungerer. Fra fredag ca. kl. 15.00 er det ett kamera som fungerer. Mandag 11. mars kommer Stanley med ny pc da de prøvde å få til på fredag var defekt.»

Under bilbrannen natt til 10. mars fungerte ifølge notatet altså bare et kamera.

Som justisminister var Wara ansvarlig for begge etatene brevet er stilet til, samtidig som de etterforsket og håndterte trusselbildet mot ham.

Han gikk ut i permisjon etter pågripelsen av samboeren 14. mars og trakk seg fra regjeringen 28. mars, tre dager etter at SMK mottok notatet VG har fått innsyn i.

VG har rettet henvendelser til Wara om notatet, referert innholdet i notatet og bedt om et intervju til denne artikkelen. VG får opplyst at Wara er kjent med at VG skriver en sak og at han ikke ønsker å kommentere notatet eller artikkelen.

NOTAT: Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) forteller om hærverket og sikkerhetstiltak i dette notatet datert 22. mars i år. Foto: Frode Hansen

Kamera-bevis

Kamera-situasjonen på Waras eiendom har vært gjenstand for en rekke artikler. Ifølge NRK tok et kamera opp bilder av bilen som brenner.

Filter Nyheter publiserte søndag 10. mars en artikkel om at Waras familie hadde sagt nei til kameraovervåkning og at dette vanskeliggjorde politiets etterforskning.

Politiet hadde også fått kritikk for manglende kontroll med situasjonen på Waras eiendom, ettersom hærverket fortsatte over flere måneder uten at noen gjerningsperson ble funnet.

Noen timer etter Filters publisering kritiserte Bertheussen, som ikke skal ha besvart henvendelser fra avisen, artikkelen på Facebook:

«Hvis mitt hjem blir mere overvåket nå tør jeg knapt og gå på do. Det er kameraer over alt!»

SIKTET: Laila Anita Bertheussen (54) er siktet for å ha satt fyr på bilen til Wara med hensikt om å skape inntrykk av en kriminell handling. Hun erklærer sin uskyld. Foto: PRIVAT

13. mars opplyste kilder til VG at ett eller flere av kameraene på Waras eiendom var ute av funksjon da angrepet skjedde.

På Facebook skrev nå Bertheussen at «Det er ikke mangelfull overvåkning her, bare mangelfull teknisk kontroll på tingene».

Wara selv ønsket den gang ikke å kommentere VGs opplysninger.

– Detaljer om min sikkerhet kan jeg ikke – og vil jeg ikke – kommentere. Disse spørsmålene må rettes til politiet, skrev Wara i en e-post, via sin rådgiver, til VG.

Etter pågripelsen og siktelsen av Bertheussen 14. mars meldte Dagbladet at «overvåkningskameraer plassert både på og ved parets eiendom, samt utenfor eiendommen viser ingen ting i det aktuelle tidsrommet. Noe PST mener utelukker en annen gjerningsperson.»

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Legger ansvaret på selskap

I notatet VG har fått innsyn i, legger Wara ansvaret for at kameraene ikke fungerer på selskapet som fikk oppdraget av Oslo politidistrikt med å sikre huset hans mot angrep.

Han skriver detaljert om arbeidet med å reparere sikkerhetssystemene:

«Tirsdag avtaler Laila med Stanley at de kan komme når de vil men at de må̊ være ute til kl. 19.00 Stanley kommer ca. kl. 17 og skal utføre et oppdrag de selv estimerer til 10 minutter. Etter 2 timer har de ikke lykkes og blir da bedt om å komme tilbake senere. Tekniker ønsker å ta pc med seg og gjør det. Onsdag ringer Stanley og sier at pc ikke lar seg reparere og at de må installere en ny. Torsdag er (...) Laila er derfor ute hele dagen og ber dem komme fredag. Fredag kommer Stanley klokken 12.00. De får arbeide så lenge de vil. Litt før 16.00 gir Stanley opp. De blir ikke bedt om å gå.»

VG har bedt Stanley om en kommentar til kritikken i notatet. Kommunikasjonsansvarlig Øyvind Halnes henviser til Oslo-politiet.

Wara uenig med politiets notat

I sitt notat fra 22. mars henviser Wara til et notat fra politiet sendt 11. mars, dagen etter at bilen ble satt fyr på og tre dager før pågripelsen av samboeren.

Wara går flere ganger i rette med innholdet i Oslo-politiets notat:

«Det står at det har vært en utfordring for Stanley å komme til bolig, noe som ikke stemmer.», skriver Wara

Han avviser videre at de har bedt en tekniker om å gå, selv om kameraene ikke fungerte, to dager før bilen hans ble påtent:

«Det står også at Stanley ikke rakk å gjøre seg ferdig fredag 08.03.2019 fordi de ble bedt om å gå. Dette medfører ikke riktighet. Teknikeren fikk det ikke til selv etter nesten 4 timer og mange samtaler med kollegaer. Han ga selv opp og sa det ikke gikk. Det skulle vise seg senere at også̊ denne pc-en var defekt.»

Vil tiltale

Bertheussens har status som mistenkt i fire andre hendelser, men avviser alle anklager. Denne uken fikk VG bekreftet at PST også vil ta ut tiltale mot Bertheussen.

Hun erklærer seg uskyldig og advokat John Christian Elden anklager politiet for «tunnelsyn».

PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold, tidligere sjef i Oslo politidistrikt og nå sjef i PST. Foto: Trond Solberg, VG

Politiet: – Ingen kommentar

VG har presentert kritikken i Waras notat for Oslo politidistrikt og bedt om en kommentar.

– Vi kan ikke kommentere kritikken og generelt kommenterer vi ikke sikkerhetstiltak overfor myndighetspersoner. Vi vil være i dialog med den det gjelder om tiltakene som iverksettes, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Snijder Gjøsund til VG.

Hans Sverre Sjøvold var politimester i Oslo med det overordnede ansvaret da Wara skrev sitt notat 22. mars. Sjøvold gikk til stillingen som ny sjef i PST 29. mars. Han ønsker ikke å kommentere kritikkens.

– Sjøvold har ingen kommentar til innholdet i notatet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.

Publisert: 29.09.19 kl. 06:00







