«ANUS»: Janus-skiltet har blitt til Anus-skiltet etter at noen klatret opp på det 20 meter høye bygget og stjal J-en på søndag. Foto: Christian D. Karlsen

Janus-eier: Utlover dusør for å få tilbake J-en

J-en i det 60 år gamle skiltet til hjørnesteinsbedriften Janus i Bergen, har blitt stjålet for andre gang på kort tid.

– Vi er veldig lei oss for at noen har gjort hærverk nok en gang. Skiltet har stor affeksjonsverdi for oss, og er et stort landemerke når man kjører inn mot Bergen, sier daglig leder i Janusfabrikken AS, Arne Fonneland, til VG.

Ullundertøyprodusenten feirer 125 år med sammenhengende produksjon 25. mars neste år. I den forbindelse har de hatt et stillas oppe, for å pusse og male hele fabrikken og gjøre den fin til jubileumsåret.

Stillaset har imidlertid blitt benyttet til å stjele bokstaven «J» i skiltet.

Søndag ettermiddag kjørte Christian Karlsen forbi den velkjente bygningen på Espeland i Arna i Bergen.

– Vi løftet blikket og så at noen hadde tatt J-en. Det skjer jo hele tiden at noen tuller med skiltene inn til fabrikken. Det er kjipt at de blir utsatt for hærverk på en slik måte, sier Karlsen, som tok bildet øverst i saken.

Det var Bergensavisen som omtalte hendelsen(e) først.

Christian Karlsen så at J-en manglet søndag ettermiddag. Foto: Privat

Vil anmelde

Daglig leder Fonneland sier de nå vil skrive en politianmeldelse, og at de går gjennom overvåkningsbilder av hendelsen.

– Her kunne ting gått riktig galt. Det er innbrudd når man klatrer opp via et sikret stillas og ødelegger skiltet vårt. Samtidig er vi glade for at noen ikke falt ned og skadet seg alvorlig, sier Fonneland.

Han sier bedriften ser humoren i det når det er snakk om å «tulle» med skiltene på bakkenivå - men når det skjer så høyt over bakken er det en farlig øvelse.

FØR: Slik så det ut før J-en ble stjålet. Foto: Janusfabrikken AS

– Selve saken med at en bokstav fjernes i navnet har vi opplevd før og alltid spøkt med her på fabrikken. Det interne slagordet har derfor vært «Varm dykkar anus med ull frå Janus!»

Utlover dusør for den originale «J»-en

Søndag var andre gangen på kort tid at «J»-en ble stjålet.

Forrige gang var for cirka en måned tid siden. Da ble den originale J-en stjålet.

– «J»-en og skiltet ble laget av våre ansatte for 60 år siden, og har stor verdi for oss. Så om noen har hørt eller vet noe om hvor den er, så vil vi honorere godt til den som gjør at vi får den originale J-en tilbake, sier Fonneland.

NY: Den nye J-en er klar, men om Janus-skiltet kommer opp før eller etter stillaset er fjernet, har ikke daglig leder Arne Fonneland bestemt seg for. Foto: Janusfabrikken AS

I frykt for at bilister eller Vegvesenet skal reagere på skiltet som nå lyder «Anus», har bedriften bestemt seg for å ta ned de resterende bokstavene.

– En ny «J» står klar på kontoret. Men vi er usikre på om vi skal få opp skiltet nå, eller vente til stillasene er fjernet for å forhindre nok et innbrudd, sier Fonneland.

