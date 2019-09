STØTTER: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier han står bak Ap-leder Jonas Gahr Støre som partileder. Foto: Frode Hansen

LO freder Støre nå

LOs tre sentralstyremedlemmer i Arbeiderpartiet går ikke på høstjakt for å fjerne Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Oslo, Trøndelag og LO er tre av de sentrale maktsentraene i Arbeiderpartiet.

En runde VG har foretatt viser at ingen av dem kommer til å ta opp spørsmålet om Ap trenger nye ledere, når sentralstyret i Ap samles klokken 14.00 tirsdag, etter etterkrigstidens dårligste kommunevalg.

– Jækla trist

Valgkvelden kom en rekke Ap-tillitsvalgte med skarp kritikk mot ledelsen i Ap, hvor leder Steffen Høiland i Fellesforbundet i Nord-Rogaland gikk lengst - ved å be partiledelsen vurdere å gå av.

Sjefen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, deler mye av den politiske kritikken, men er ikke med på å slipe knivene.

– Vi har ikke levert et bra nok resultat. Det er jækla trist, men jeg ser ikke noe behov for å diskutere partiets ledelse nå. Det som derimot må skje, er tydelige grep for å skape og formidle politikk som engasjerer.

Han sier Ap ikke har evnet å formidle at landet har behov for styringspartiet Arbeiderpartiet.

– Det er bare et sterkt Arbeiderpartiet som kan kombinere og levere helhetlige løsninger innen jobbsikkerhet, klima, næring og distriktspolitikk. Dette må formidles på en helt annen måte.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen svarer at han har tillit til partileder Jonas Gahr Støre.

– Vi står bak Jonas som partileder, sier LO-lederen.

VG har ikke kommet i kontakt med Fagforbundsleder Mette Nord, men kilder i LOs største forbund sier at de ikke er i nærheten av å vurdere mistillit mot Støre i dag.

I Oslo Ap er signalene de samme.

– Ap trenger ingen lederdebatt nå. Men vi trenger mer enn en dag for å finne ut hva som gikk galt og hvordan vi skal løfte oss, sier leder Frode Jacobsen i Oslo Ap.

Kilder i Trøndelag Ap sier de heller ikke kommer til å helle bensin på lederbålet på dagens møte.

Men selv om ledelsen fredes, sier flere at det ligger an til politisk oppvask etter etterkrigstidens dårligste resultat, med 24,8 prosent av stemmene.

Aps svakeste resultat i et kommune- og fylkestingsvalg etter krigen, var i 2003 da 27,5 prosent stemte på partiet.

