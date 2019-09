MØTTE PRESSEN: Terje Søviknes, Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Foto: Frode Hansen, VG

Jensen nekter å slutte med begrepet «snikislamisering»

Både Høyre, Venstre og KrF mener det ikke finnes. Likevel nekter Frp-leder Siv Jensen å etterkomme ønsket om å slutte å snakke om «snikislamisering».

Isteden varsler hun et Frp som skal være enda tydeligere på sin primærpolitikk, både innenfor samferdsel og innvandring og integrering.

– Vi skal se et tøffere Frp fremover som jobber for mest mulig gjennomslag for egne saker, sier Siv Jensen på Fremskrittspartiets pressekonferanse etter sentralstyremøtet i partiet.

– Ja, vi er en del av et regjeringssamarbeid med tre andre partier, men samtidig må Frps velgere kjenne oss igjen i alt vi gjør. Det må vi bli enda bedre på, sier hun.

Frp-lederen slår fast at dette også gjelder i tilfeller der KrF eller Venstre kan bli provosert av partiets utspill.

– Det er fire ulike partier som samarbeider. Det som forener oss er det vi blir enige om, som er fundert i Granavolden og vedtakene i regjering. Det samarbeidet går veldig bra.

– Men igjen fordi vi er fire ulike partier, kommer ikke vi til å kvitte oss med vår identitet eller vår primærpolitikk. Den ligger der, og vi forbeholder oss retten til å kommunisere den. Men vi må være tydelige på å skille hva som er regjeringens politikk, og hva som er Frps politikk, sier Jensen.

Uaktuelt å droppe «snikislamisering»

Et av Frp-begrepene som har provosert regjeringspartnerne, er «snikislamisering», et ord partileder Jensen hentet fram igjen i en kronikk i VG i valgkampen.

Venstres Abid Raja svarte i forrige uke med sin egen kronikk, der han anklaget Frp for å drive med «brun propaganda», før han modererte seg og sa det i hovedsak var begrepsbruken han var kritisk til.

I etterkant av Rajas utspill har Frp bedt sin regjeringskollega Trine Skei Grande om å rydde opp i egne rekker. Grande har svart med å si at hun «forutsetter» at Jensen slutter å snakke om snikislamisering.

Også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Høyre-leder Erna Solberg har slått fast at begrepet er dårlig fordi det ifølge dem ikke finnes snikislamisering i det norske samfunnet.

På spørsmål fra VG slår Jensen fast at det er uaktuelt å etterkomme Grandes ønske og slutte å bruke snikislamisering-begrepet.

– Det er viktig at alle parter respekterer hverandres egenart. Fremskrittspartiet respekterer fellesgodset for oss i regjering, men å slippe Frps identitet og egenart kommer vi ikke til å gjøre, sier Jensen.

Innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim, som også sitter i sentralstyret, fyrer isteden opp under striden og mener regjeringspartnerne tar fullstendig feil når de sier snikislamisering ikke finnes.

– Det er helt riktig at muslimer flest aldri har tenkt tanken på å ta over landet eller innføre sharia. Slike konspirasjonsteorier har heller aldri Frp eller Siv snakket om. Men det finnes åpenbart noen ytterliggående krefter som har det som mål, akkurat som det finnes ytterliggående høyreekstreme. Å fornekte dette er bare tullete, sier han i en uttalelse til VG.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Skyter ned Tybring-Gjeddes forslag

Frp endte med 8,2 prosent nasjonalt i høstens kommunevalg, det dårligste resultatet partiet har hatt siden 1991. Det førte til at nestleder og sentralstyremedlem Terje Søviknes mistet ordførervervet i Os, og til at ordførerne i Mandal, Hvaler og Ullensaker led samme skjebne.

Evalueringen av hva som gikk galt, og diskusjonen om hva Frp bør gjøre for å hindre at dette skjer igjen i 2021, var hovedtema på fredagens landsstyremøte.

Det blir ingen havarikommisjon, slik Frp-nestor Carl I. Hagen har etterlyst.

Isteden ble sentralstyret enig om å sette ned programkomiteen langt tidligere enn vanlig, allerede i forbindelse med landsstyremøtet 26.–27. oktober. Dette arbeidet skal ledes av nestleder Sylvi Listhaug.

Misnøyen med Frps svake valgresultat er sterk i deler av partiet. Frp-topp Christian Tybring-Gjedde har overfor TV 2 tatt til orde for en «totalrenovering» av partiet der de fjerner «liberalistisk» fra partiprogrammet og går i en mer nasjonalkonservativ retning.

Dette fikk han ikke gjennomslag for.

– Vi diskuterte begrepene, og jeg tror det er viktig å diskutere ideologiene. Men nå aksepterer jeg resultatet. Det ble ikke slik, sier han etter sentralstyremøtet.

Sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde. Foto: Frode Hansen, VG

Partileder Jensen var blant dem som var uenige i utspillet fra Tybring-Gjedde. Også nestleder Sylvi Listhaug og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi uttrykte motstand til denne retningsforandringen.

FpU-leder Bjørn Christian Svendsrud er også lettet over at forslaget ble skutt ned.

– Vi er og skal være et liberalistisk folkeparti, sier han til VG.

Vurderer regjeringssamarbeidet

På bakgrunn av det svake valgresultatet og de offentlige kranglene med Venstre både om «snikislamisering» og bompengeforliket før valget, har flere fremtredende Frp-politikere slått fast at partiet bør vurdere om regjeringssamarbeidet er til partiets beste.

Tidligere partileder Hagen, fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er blant dem som har løftet dette fram.

– Vil regjeringsdeltagelsen være et av temaene dere tar opp i den videre evalueringen av valgresultatet?

– Vi diskuterer Frps ve og vel i alle mulige sammenhenger. Men det vi er opptatt av er gjennomslag på områder som betyr mye for oss. I det ligger det også en erkjennelse av at vi må gi gjennomslag til andre partier på andre områder, sier Jensen.

På spørsmål om hva Frp må ha mer gjennomslag på, nevner hun både bilpolitikk, innvandrings- og integreringspolitikk, helse- og omsorgspolitikk, og skatter og avgifter.

Ble såret

Fylkesleder Tone Ims Larssen i Oslo sitter i Frps mektige landsstyre. Det er de som formelt sett skal evaluere valget, og de samles først 26.–27. oktober.

Hun sier hun ble såret da Raja først kom med sitt «brun propaganda»-utspill, men legger til at hun er glad for at han har moderert seg i etterkant.

– Jeg vet ikke hva som egentlig var meningen fra hans side, men jeg ser ikke lengre på dette som en stor sak. Det er to partier med to ulike retninger som er frustrerte over valgresultatene sine, og som ønsker å bruse med fjærene, sier hun til VG.

Larssen vil ikke utelukke at Frp trer ut av regjeringen før neste stortingsvalg.

– Det å evaluere regjeringssamarbeidet er en pågående prosess, som må være et diskusjonstema fordi det til stadighet kommer utspill, og til stadighet ser ut som vi ikke samarbeider, sier hun.

– Nå får vi se hvor langt dette går.

