Frp-leder Siv Jensen: – Skal se et tøffere Frp fremover

Frp gjorde et svakt valg og kan bli sittende igjen med kun to ordførere. Nå vil partiet sette programkomiteen betydelig tidligere enn de pleier.

– Vi skal se et tøffere Frp fremover som jobber for mest mulig gjennomslag for egne saker, sier Siv Jensen på Fremskrittspartiets pressekonferanse etter sentralstyremøtet i partiet.

Hun opplyser også at de skal fornye politikken til Frp.

– Derfor har vi besluttet at vi tidligere enn vanlig vil sette ned programkomiteen. Det kommer vi til å gjøre i forbindelse med landsstyret i oktober. Det er betydelig tidligere enn vi pleier.

Ønsket å ta partiet i ny retning

Sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde sa til TV 2 om at han vil gå vekk fra liberalismen og ta partiet i en mer «nasjonalkonservativ retning» har vakt oppsikt.

Han mener partiet bør gå tydelig imot globalisering og hegne om norske verdier.

– Jeg ønsker et Frp som går i en nasjonalkonservativ retning, som setter nasjonen Norge først, vår kultur og det vi står for, vårt eget land først, sa Tybring-Gjedde til kanalen.

Sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde. Foto: Frode Hansen, VG

Nå kommer det frem at partiet ikke vil følge han i denne retningen.

– Vi diskuterte begrepene, jeg tror det er viktig å diskutere ideologiene. Men nå aksepterer jeg resultatet.

– Det var mange som er uanige med meg. Jeg prøvde å forklare hva jg mener, og hvor jeg plasserer Frp, både programmessig og partimessig, sier han etter sentralstyremøtet.

Ikke imponert over Venstre

I forkant av fredagens sentralstyremøte i Frp var to hovedtemaer gjort kjent i VG og andre medier.

Det ene er evaluering av valgkampen og valget, der Frp endte med 8,2 prosent, det dårligste resultatet siden 1991. Det andre temaet er Abid Rajas (V) utspill om «brun propaganda», som har utløst full offentlig krangel mellom Venstre og Frp.

Sentralstyremedlem Tom Staahle, ordfører i den tidligere Frp-bastionen Ullensaker, er ikke imponert over regjeringspartneren.

– Jeg registrerer at det har vært en intern kamp i Venstre. Det har det vært i mange år. Det blir jo sagt at putter du to Venstre-folk i et rom, kommer de ut med seks forskjellige meninger, sier han til VG.

– Jeg syns diskusjonen som foregår i Venstre burde vært tatt internt. Når man har valgt å gå inn i regjering med Frp, det være seg Høyre, Venstre eller KrF, har man alle et ansvar for å få det kollegiet til å fungere og vise at man står sammen, sier Staahle.

Han mener krangelen bør være en lærepenge for alle de fire partiene.

– Folk der ute er opptatt av politiske løsninger og stabilitet. De vil at den politikken de har stemt for, skal bli gjennomført. Da er det det fokuset en regjering må ha, og ikke interne stridigheter.

FYLKESLEDER: Tone Ims Larssen i Oslo Frp. Foto: Frank Ertesvåg

– Ble såret

Fylkesleder Tone Ims Larssen i Oslo sitter i Frps mektige landsstyre. Det er de som formelt sett skal evaluere valget, og de samles først 26.–27. oktober.

Larssen vil ikke utelukke at Frp trer ut av regjeringen før neste stortingsvalg.

– Det å evaluere regjeringssamarbeidet er en pågående prosess, som må være et diskusjonstema fordi det til stadighet kommer utspill, og til stadighet ser ut som vi ikke samarbeider, sier hun.

– Nå får vi se hvor langt dette går.

– Bør bredde ut

Staahle vil ikke kommentere Tybring-Gjeddes utspill direkte, men antyder at han ikke ønsker å gå fullt så langt.

– Dette er interne prosesser som foregår internt i partiet og vedtas på landsmøter, sier han.

– Når det er sagt har Frp et politisk ideologisk grunnlag som har stått fjellstøtt i alle år med politiske løsninger for alle fagområder. Vi bør fokusere mer på å bredde ut politikken vår, legger han til.

RENOVASJON: Christian Tybring-Gjedde ønsker en totalrenovering av Frp etter høstens svake valgresultat. Foto: Harald Henden

Larssen er på sin side enig med sin Oslo-kollega i at partiet bør ha en bred diskusjon om retningen videre etter det svake valgresultatet.

– Skal vi være så langt ute til høyre som det vi blir satt i bås som, eller må vi nærme oss sentrum? Det er en viktig diskusjon vi bør ha, og som jeg gjerne tar, sier hun.

– Men jeg tenker først og fremst at vi må være enda mer klare i vår retorikk, og på våre kjernesaker. I år ble det for eksempel mye venting på dette bomresultatet i regjeringen, som tok veldig mye fokus og gjorde at vi som jobber i kommunene ikke fikk slippe til med det som var viktig for oss.

