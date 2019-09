BERAMMET: Straffesaken mot de to voldstiltalte kvinnene fra Ukraina er berammet i Oslo tingrett i slutten av september. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Kvinner tiltalt for politivold: Trodde sivilt politi var kriminelle

De ukrainske kvinnene skal ha trodd at to kriminelle menn forsøkte å lure fra dem pass og verdisaker, så de valgte å forsvare seg med vold. Nå er de tiltalt for vold mot offentlige tjenestemenn – sidene mennene viste seg å være sivilt politi.

Det var om ettermiddagen fredag 6. september i år at to sivile politibetjenter oppsøkte en adresse i Oslo sentrum for å gjennomføre en utlendingskontroll, ifølge tiltalen.

Da de kom til leiligheten, trodde de to ukrainske kvinnene som bodde der at det var kriminelle menn som ville ta passene deres og verdisaker, får VG opplyst.

En av betjentene skal ha tatt seg inn gjennom et vindu.

Ifølge tiltalen, ble de sivile politibetjentene møtt med gjentatte slag mot blant annet hodet og kroppen. En av de voldstiltalte kvinnene skal også ha bitt en av betjentene i armen – og hun slapp ikke opp før hun fikk et slag i ansiktet fra ham.

Ringte nødnummer

I politiavhør har de voldstiltalte kvinnene forklart at de trodde de to betjentene var kriminelle og at de derfor handlet i nødverge, får VG opplyst.

Da kvinnene og de to sivile betjentene var i leiligheten skal en av kvinnene også ha ringt politiets nødnummer. Operasjonssentralen besvarte samtalen, men ble beroliget da en av politibetjentene tok over telefonen og fortalte om oppdraget de var på.

Kvinnene skal ikke ha forstått hvorfor samtalen ble avsluttet og forsøkte å ringe opp på nytt. Disse samtalen vil bli tema når saken behandles i Oslo tingrett i slutten av september.

Uenig om bevis

– Klienten erkjenner ikke straffskyld og mener at hennes forklaring styrkes av bevisene i saken, sier den ene kvinnens forsvarer, advokat Unni Fries, til VG.

Den andre voldsttiltalte kvinnen erkjenner heller ikke straffskyld i saken.

– Min klient kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen som er gitt av politiet om hendelsesforløpet. Jeg mener det ikke er bevismessig dekning for tiltalen som er tatt ut, sier den andre kvinnens forsvarer, advokat Stine Lundevall, til VG.

