BLOD: Bjørn Ivar Nordstrøm (31) ble slått ned av en ukjent mann 5. august 2017. Foto: PRIVAT

Slått ned før han skulle vitne: – Organisert angrep, sier bistandsadvokat

Bistandsadvokat Olle Nohlin håper politiet kan få oppklart voldsmysteriet som rammet Bjørn Ivar Nordstrøm fire dager før han skulle vitne mot eks-sjefen sin.

– Det er er godt å få bekreftelser på det vi har sagt hele tiden, nemlig at dette er et angrep på et vitne og ikke en vanlig voldssak, sier Nohlin.

Det sier han etter å ha lest de nye opplysningene VG la frem i saken i går.

Etter analyser av teledata og lydopptak, har VG konfrontert en Oslo-mann med koblinger til et av landets tyngste kriminelle miljøer. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. Hans advokat Sverre Sjøvold vil heller ikke kommentere saken.

Politiet bekrefter at de har opplysninger om en «eventuell gjerningsperson».

– Vi må se på de opplysningene som fremkommer i VG, og ta dem videre med oss i etterforskningen, for å se om vi kan bygge videre på det og slik hjelpe saken videre, sa Rune Skjold, som leder seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo-politiet, i går.

ADVOKAT: Olle Nohlin har representert Bjørn Ivar Nordstrøm som bistandsadvokat i lengre tid. Etter en klage til Oslo statsadvokatembete ble overfallet mot Nordstrøm sendt tilbake for ny etterforskning til Oslo-politiet. Foto: Krister Sørbø

– Rettsystemet

– Han er glad dersom saken går mot en løsning, sier derimot bistandsadvokat Nohlin på vegne av Bjørn Ivar Nordstrøm.

– Hva forventer du at skjer videre i denne saken nå?

– At den eller de som står bak angrepet på min klient, får en passende behandling i rettssystemet, svarer Nohlin.

Skulle vitne

Overfallet på Bjørn Ivar Nordstrøm fant sted rett utenfor oppgangen til boligblokken hans i Oslo 5. august for to år siden. En ukjent mann slo han til blods med to slag.

Fire dager senere skulle Nordstrøm vitne mot Laila Mjeldheim – hans tidligere sjef i Det norske kartselskapet og terapeut i Addictologi Akademiet – i en sivil sak der hun var blitt saksøkt av en tidligere ansatt.

Den ukjente gjerningsmannen ba han «holde seg unna Laila», ifølge politiavhør av Nordstrøm.

Nordstrøm møtte likevel opp fire dager senere og vitnet mot Mjeldheim.

LEDER: Rune Skjold leder seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt. De etterforsker nå flere sider ved addictologi-komplekset, samtidig som Laila Mjeldheim og Espen Andresen nekter for å ha gjort noe straffbart. Foto: Nils Bjåland

Avviser

Mjeldheim har gjentatte ganger avvist å ha noe som helst med overfallet å gjøre.

Advokat Øystein Storrvik representerer både henne og terapeuten Espen Andresen, som eier Addictologi Akademiet. Han viser til at de har løst alle sine konflikter gjennom rettssystemet.

– Jeg stiller derfor spørsmålstegn ved alle de beskyldninger som har vært reist i dette sakskomplekset, sier Storrvik.

Svertekampanjer

VG har gjennom en serie artikler avdekket det tette samarbeidet mellom Mjeldheim i Kartselskapet og den omstridte terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet.

Klienter har fortalt om hvordan ble skjelt ut, utsatt for sosial kontroll, presset for store summer i kontanter og blitt utsatt for svertekampanjer eller blitt kontaktet av torpedoer om de havnet i konflikter med lederne.

Alt dette har både Mjeldheim og Andresen nektet for.

– Organisert

Det er gått over to år uten svar for Bjørn Ivar Nordstrøm etter overfallet i august 2017. Etter et halvt år ble saken først henlagt, før saken etter klage fra Nohlin og omfattende omtale i VG, ble gjenåpnet.

– Jeg har ingenting å utsette på politiets arbeid etter at saken ble gjenåpnet. Vi har etter hvert blitt enige hva denne saken handler om, og det er ikke en hvilken som helst voldssak, sier Nohlin.

UTBRYTER: Bjørn Ivar Nordstrøm var i flere år ansatt hos Mjeldheim i Kartselskapet, samtidig som han var klient i Addictologi Akademiet. I 2017 brøt han ut. Foto: PRIVAT

– Hvordan har din klient hatt det i denne perioden?

– Han har hele tiden visst at han har hatt rett, og at denne saken er reell, men det har vært vanskelig for ham å oppleve at andre har forsøkt å trekke hans forklaring i tvil. Det å bli utsatt for et organisert angrep, som vitne, fordi du utfører din borgerplikt, gjør noe med deg, sier Nohlin.

Nordstrøm er en av utbryterne fra miljøet rundt Kartselskapet og Addictologi Akademiet som har blitt utsatt for svertekampanjer.

– Vi må huske på at min klient også ble utsatt for oppkonstruerte politianmeldelser, omtrent samtidig med at han ble slått ned. Vi ser disse i sammenheng med at han skulle vitne, sier Nohlin.

