Abid Rajas støttespillere: Ikke svekket etter Frp-konflikt

Det ble steile fronter i regjeringen etter at Venstre-politiker Abid Raja beskyldte Fremskrittspartiet for «brun propaganda». Raja står like sterkt i partiet nå som tidligere, mener flere av hans støttespillere.

– Jeg har fremdeles stor tiltro til Abid Raja, og er takknemlig for at han har tatt denne debatten. Den måtte komme. Det ble Abid som tok den, og det skal han ha kred for.

Det sier Lena Landsverk, ordfører i Vanylven i Møre og Romsdal, og en av de lokale Venstre-toppene som har ønsket seg Abid Raja inn i Venstre-ledelsen.

De siste månedene har vært turbulente for regjeringspartnerne Venstre og Fremskrittspartiet (Frp). Etter en turbulent valgkamp med bompengeforhandlinger, hadde roen akkurat senket seg da Abid Raja (V) gikk til frontalangrep på Frp og anklagde dem for å drive med «brun propaganda».

Onsdag morgen beklagde Raja formuleringen som har gjort ham særdeles upopulær blant flere Frp-topper. Både Frp og internt i Venstre blir Rajas utspill knyttet til valget av ny partiledelse i Venstre på landsmøtet i 2020. Det avviser Raja, men i Venstre ivrer lokale topper for at han skal ta toppvervet til neste år.

Ordfører Landsverk mener ikke at Rajas sjanser er svekket.

– Selv om det blir mye medieoppmerksomhet nå, så var det viktig å få denne debatten. Jeg har også merket meg stillhet fra venstresiden, noe jeg tolker som en støtte for saken. Ikke nødvendigvis retorikken, men innholdet, skriver Landsverk i en SMS til VG.

VG har snakket med sentrale kilder i Venstre, som ikke ønsker å bli navngitt. Blant dem er det delte meninger om Raja er svekket eller ikke.

– På tide at noen sa fra

Eivind Brenna, ordfører i Valdres i Oppland, har tidligere løftet frem Raja som en av Venstre-politikerne som er opptatte av distriktspolitikk. Heller ikke han mener at Raja er svekket.

– Jeg mener det var på tide at noen sa fra tydelig. Det er grenser for hva slags begreper Frp kan bruke. Man kan ikke sitte i regjering i Norge hvis man snakker sånn om våre landsmenn.

– Det største problemet for Venstre i regjering har vært at Frp har kommet med utspill som er over streken.

Siv Jensen har oppfordret Venstre til å forlate regjeringen hvis partiet mener at Frp sprer «brun propaganda».

– Det er en situasjon som mediene og andre, ikke minst Frp, skaper. Det er motsatt, de kan ikke sitte i regjering hvis de bruker det språket. Venstre har det veldig bra i regjeringen med tanke på politikken vi får gjennom på blant annet kultur, miljø og klima. Det som ikke er bra er at Frp fortsetter med den type propaganda som de har drevet med nå før valget, sier Brenna.

– Bør Abid Raja bli Venstre-leder?

– Det overlater jeg til valgkomiteen, men han er en av kandidatene.

– Er han din favoritt?

– Min favoritt er Trine. Det er helt sant og det har det vært hele tiden.

– Håper du at Trine sitter i en periode til?

– Jeg mener at vi har sviktet på måten vi selger politikken vår, ikke at Trine har sviktet som leder.

NEDERLAG: Hverken partileder Trine Skei Grande (V) eller stortingsrepresentant Abid Raja (V) hadde noen grunn til å juble da valgresultatet var klart. Venstre fikk 3,9 prosent, like dårlig som i 2009. Foto: Terje Bringedal

Til Aftenposten sier de lokale Venstre-toppene Pål Farstad, Børre St. Børresen og Øystein Senum at de mener at Rajas eventuelle lederkandidatur ikke er svekket.

– Jeg vil tro at alle som har ment det, mener det samme fortsatt, selv om noen sikkert synes han ikke burde toppet det med uttalelsen han kom med om statsministeren. Men det gjør ikke at vi som mener han er egnet som leder, har skiftet mening, sier Senum til avisen.

Bergens-topp: Fremstår som posisjonering

Venstre-rådgiver for byrådet i Bergen, Peder Lofnes Hauge, har gått hardt ut mot Abid Rajas utspill og kronikk på et internt Venstre-forum. Også han mener alt oppstusset er skadelig.

«Når Abid Raja i praksis nesten kallar Frp for nazistar og brunmaler dei, og samtidig framstår som ein slags moralsk overdommar overfor statsminister Erna Solberg, så er jo dette svært skadeleg for partiet vårt. Abid har fleire gonger sagt at han ikkje posisjonerer seg i ein leiarstrid. Men: Det framstår slik,» står det i innlegget.

Flere VG har snakket med nevner uoppfordret statssekretær Sveinung Rotevatn og stortingsrepresentant Guri Melby som de to heteste utfordrerne til Raja i prosessen frem til valget av Venstre-ledelse på 2020-landsmøtet i april. Hittil har ingen andre enn partileder Trine Skei Grande sagt at de stiller som leder.

Kjartan Alexander Lunde, fylkesleder i Rogaland, sier til Stavanger Aftenblad har lansert Iselin Nybø, 2. vara til sentralstyret og forsknings- og høyere utdanningsminister, som en mulig kandidat til ledertrioen.

– Det burde i hvert fall vært plass til henne i sentralstyret, og hun burde også vurderes som nestleder i et sentralstyre, sier han.

– Får ikke snakket om politikk

Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre og valgkomitémedlem, mener at rundene med «brun propaganda» ikke er til gagn for noen i partiet.

– Det viktigste nå er at valgkomiteen får gjøre jobben sin. Men jeg tror ikke alt oppstusset rundt Abid Rajas utspill og kronikk om brun propaganda tjener noen.

– Fordi?

– Fordi vi ikke får snakket om politikk, bare om utenompolitiske spørsmål, svarer Ophaug.

– Er ditt inntrykk at Rajas «brun propaganda»-utspill og korreksjon styrker eller svekker hans kandidatur som en del av partiledelsen?

– Jeg har ikke noe grunnlag for å vurdere det i den ene eller andre retning, svarer Ophaug.

Publisert: 18.09.19 kl. 21:56







