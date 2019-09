FNB: Partileder Frode Myrhol for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Stavanger: – FNB bestemmer hvem som får ordføreren

Med 9,9 prosent av de foreløpig opptalte stemmene, er Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) det tredje største partiet i Stavanger.

Oppdatert nå nettopp







Det er resultatet etter at 30,9 prosent av stemmene er talt opp.

I en måling fra juni lå Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) an til å doble sin oppslutning fra kommunevalget i 2015. I de foreløpige prognosene går partiet frem 6,3 prosentpoeng fra forrige valg.

FNB har på nåværende tidspunkt en oppslutning på 2,8 prosent på landsbasis.

– Akkurat nå er det opp til Folkeaksjonen Nei til bompenger å bestemme hvem som får ordføreren i Stavanger, sier Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes til VG.

– Velgerne har plassert han på vippen. Jeg oppfatter Frode Myrhol som reellt blokkuavhengig så det skal bli spennende å se hvilken side han velger, sier Hernes.

les også Foreløpig stemmetall: FNB jevnstore med Ap og Høyre i Bergen

les også Bompengepartiet vil ikke si hvor de skal kutte

Samtidig går både Høyre og Arbeiderpartiet tilbake sammenlignet med 2015-valget, med en tilbakegang på henholdsvis 2,8 og 6,5 prosentpoeng på de foreløpige prognosene.

Også Frp går tilbake, mens MDG, Rødt og SV øker oppslutningen fra forrige valg.

Med de nåværende prognosene får Rødt 6,7 prosent av stemmene i Stavanger, noe som utgjør en oppgang på 5,5 prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Ordførerkandidat Mímir Kristjánsson (R) sier at alt tyder på at Rødt gjør et rekordvalg i Stavanger.

– Nå peker tallene mot et politisk skifte i byen etter 24 år med høyrestyre. Dagens opposisjon med Ap, SV, MDG, Rødt og FNB ser ut til å få flertall og går i samtaler. Så får vi se hva vi blir enige om, og om flere partier kan bli med, sier Kristjánsson til VG.

les også Første prognose: Arbeiderpartiet går mot krisevalg

Kan vippe makten

På de siste meningsmålingene har det nesten vært dødt løp mellom de ulike blokkene som kjemper om makten i Stavanger.

Fremgangen til både Senterpartiet (Sp) og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), kan potensielt bidra til å vippe makten etter to tiår med borgerlig flertall.

Senterpartiet, som tidligere har vært med i det ikke-sosialistiske flertallet, har åpnet for å skifte side. Det kan gi ordførerembetet til Arbeiderpartiets Kristin Nessa Nordtun, dersom hun klarer å få med seg alle partiene til venstre for Kristelig Folkeparti (KrF).

Dette er de ulike koalisjonene som gir styringsflertall i Stavanger:

Rødgrønt bompengesamarbeid: Ap, FNB, Rødt, SV, MDG, Sp

Rødgrønt uten FNB: Ap, SV, Rødt, MDG, Sp

Borgerlig bompengesamarbeid: Høyre, Venstre, KrF, Frp, FNB

Dagens flertall: Høyre, Venstre, KrF, Frp, Sp, Pensjonistpartiet

Sentrum-høyre bompengesamarbeid: Høyre, KrF, Sp, FNB

Dette må på plass for et Ap-ledet maktskifte: Ap: krever offensiv klima- og miljøsatsing, sterkere satsing på fellesskole og kortere sykehjemskøer.

FNB: krever mindre bompenger i Stavanger. De utelukker ikke samarbeid med noen, men er lunkne til MDG og Rødt.

MDG: krever reduksjon i klimautslipp, bedre sykkel- og kollektivtilbud og flere bilfrie gater.

Rødt: krever full stans i privatisering.

SV: krever stans i konkurranseutsetting og privatisering.

Senterpartiet: utelukker ingen på venstresiden, men er skeptiske til Rødt. De krever vern av matjorden.

KrF utelukker ingen, men snakker med Høyre først.

Dette krever Høyres mulige samarbeidspartnere: Frp: krever at rushtidsavgiften fjernes og nedtrapping av eiendomsskatten.

Venstre: utelukker ingen, og stiller ingen krav.

KrF: snakker med Høyre først. De stiller ingen krav.

Senterpartiet: krever vern av matjorden.

Ingen av Høyres potensielle samarbeidspartnere utelukker FNB, som krever mindre bompenger.

En av sakene det strides mest om i byen, er byvekstavtale og rushtid.

Stavanger har med Høyre i spissen foreslått et kompromiss med å halvere avgiften, men Sandnes sier fortsatt nei. Dermed er forhandlingene fastlåst.

Se de foreløpige valgresultatene for der du bor, her.

Publisert: 09.09.19 kl. 21:21 Oppdatert: 09.09.19 kl. 23:08







Mer om