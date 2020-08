UNDERSØKER: Politiet foretar krimtekniske undersøkelser i familiens bolig etter at gutten på 15 måneder ble funnet død. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

Barnedødsfall til Høyesterett: Politiet krever vevsprøver utlevert fra NTNU

For snart sju år siden ble en 15 måneder gammel gutt funnet død i Vanvikan i Trøndelag. Vevsprøver som kan gi svar på om gutten ble forgiftet ligger lagret hos NTNU, men politiet får ikke tilgang til dem.

Nå skal Høyesterett avgjøre om vevsprøvene skal utleveres.

Politiet mener foreldrene selv har forårsaket sønnens død i 2013, men saken har allerede vært henlagt én gang fordi det ikke var mulig å finne ut hvorfor den 15 måneder gamle gutten døde.

Deres egne prøver fra den rettsmedisinske undersøkelsen er destruert, og vevsprøvene som ligger lagret i forskningsbiobanken ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet er derfor et av politiets siste håp for å finne ut av hva gutten døde av.

Men til nå har både Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett sagt nei til at prøvene kan utleveres.

– Påtalemyndigheten mener hensynet til, og respekten for, det avdøde barnet tilsier at prøvene bør utleveres. Vi må forsøke å avklare hva som har skjedd og bidra til rettferdighet for den som eventuelt har blitt frarøvet livet ved en straffbar handling, sier statsadvokat Tone Aase ved Riksadvokatembetet til VG.

Hun fører saken for påtalemyndigheten i Høyesterett torsdag og fredag denne uken.

Etterlot sønnen alene hjemme

Den såkalte Vanvikan-saken startet da en 15 måneder gammel gutt ble funnet død under mystiske omstendigheter i sin egen seng i Vanvikan i Trøndelag onsdag 27. november 2013.

FANT ALDRI DØDSÅRSAK: Politiet klarte ikke å finne ut av hva den 15 måneder gamle gutten døde av, og saken ble derfor henlagt i 2014. Foto: NTB Scanpix

Foreldrene, som selv har hevdet at de forlot gutten alene i to timer mens de gjorde ærend, har fortalt at de fant sønnen død i sengen da de kom hjem denne onsdags formiddagen.

Foreldrene ble siktet for å ha forårsaket sønnens død, men saken ble i 2014 henlagt på bevisets stilling fordi politiet ikke klarte å finne ut av hva gutten døde av.

I mai 2019 ble saken besluttet gjenopptatt fordi det var kommet nye opplysninger i saken.

Barnedødsfallet i Vanvikan 27. november 2013 ble en 15 måneder gammel gutt funnet død i en bolig i Vanvikan i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Guttens foreldre ble siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge, eller medvirkning til dette, og ble begge varetektsfengslet i starten av etterforskningen. Foreldrene forklarte selv at de forlot gutten alene hjemme mens de dro ut et ærend. De har også forklart at de fant gutten død i sengen sin da de kom hjem noen timer senere. Politiet klarte ikke å fastslå dødsårsaken til gutten, og saken ble 7. november 2014 henlagt etter bevisets stilling. I 2019 ble saken gjenopptatt med bakgrunn i nye opplysninger. Guttens far ble på ny siktet samme høst. Guttens mor døde i 2018. Vis mer

– Det var nye vitneopplysninger om omstendigheter som knytter seg til siktede om hva som skal ha skjedd rundt dødsfallet, opplyser politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, Åsta Elden, til VG.

Spor av maursyre

Barnets far, en mann i 30-årene, ble siktet på ny i fjor høst, og ble varetektsfengslet i to uker fordi politiet fryktet at han ville ødelegge bevis. Ifølge kjennelsen har politiet et lydopptak hvor mannen snakker om sønnens død.

Barnets mor døde i 2018.

SIVILT: Sivilkledde politifolk utenfor boligen hvor familien bodde. Foto: Marius Langfjord

– Siktelsen mot far omfatter at han under særdeles skjerpende omstendigheter har skadet barnet, eller hensatt barnet i avmakt, bevisstløshet eller lignende tilstand, det vil si utført en eller flere handlinger som førte til at sønnen hans døde, opplyser Elden.

Kripos opplyser til VG at de har bistått Trøndelag politidistrikt med etterforskningsleder og etterforsker fra Barnevoldsavsnittet hos dem fra sommeren 2019 til våren 2020.

Etter gjenopptakelsen ble det utført en ny rettsmedisinsk undersøkelse, hvor det ble funnet spor av maursyre i gutten. Det ble også funnet en kopp inneholdende maursyre i nærheten av gutten da han ble funnet.

Maursyre er et etsende stoff som kan føre til forgiftning og brannskader.

– Veldig avgjørende

Politiets hypotese er derfor at gutten kan ha blitt forgiftet med dette, men de har ikke kunne påvise hvor store mengder maursyre som fantes i gutten.

Loven forhindrer derimot universitetet å utlevere prøvene til politiet, fordi helseforskningsloven § 27 kun gir adgang til utlevering dersom det er svært tungtveiende private eller offentlige interesser som tilsier det. Det mener hverken ting- eller lagmannsretten at det er i denne saken.

– Vi er ikke uten forståelse for NTNUs syn, men vi ønsker å få prøvet om tingretten og lagmannsretten har forstått denne loven riktig, sier statsadvokat Aase.

– Er prøvene avgjørende for videre siktelse og evt beslutning om tiltale?

– Det er klart at å finne dødsårsaken til barnet er veldig avgjørende. Årsaken til at saken ble henlagt sist, var at man ikke kunne fastslå en sikker dødsårsak, supplerer politiadvokat Elden.

– Kan uthule taushetsplikten

Advokat John Christian Elden er fast forsvarer i Høyesterett, og skal føre saken på vegne av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

I HØYESTERETT: Advokat John Christian Elden fører saken for Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) i Høyesterett. Foto: Gisle Oddstad

– Politiet fikk avslag i ting- og lagmannsrett, men det er alltid spennende når Høyesterett fremmer en sak. Man skal generelt være varsomme med å uthule taushetsplikt i forskning, da det kan gjøre at man ikke får deltakere eller materiale, sier han til VG.

Den siktede farens forsvarer, Heidi Reisvang ved advokatfirmaet Elden, sier til VG at han ikke erkjenner straffskyld i henhold til siktelsen.

– Vi mener at helseforskningsloven stenger for utlevering av biologisk materiale fra forskningsprosjektet, sier hun.

Hun mener saken er veldig belastende for guttens far.

– Saken var en belastning i 2013 og 2014, og det er fremdeles en ekstrem belastning for ham. Han ønsker at saken skal bli ferdig, sier hun.

