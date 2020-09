ETTERFORSKET: Spesialenheten mener politimannen har misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang. Foto: Jo E. Brenden/VG

Politimann tiltalt for misbruk av stilling for å få seksuell omgang med mindreårig

Spesialenheten mener politimannen i 30-årene forgrep seg seksuelt på den sårbare, mindreårige jenta i en sivil patruljebil i arbeidstiden.

Nå nettopp

– Dette er en veldig alvorlig sak. At en politimann utnytter en ung jente er alvorlig i seg selv, sier den fornærmede kvinnens advokat, Inger Johanne Reiestad Hansen, til VG.

Nå har Spesialenheten for politisaker satt politimannen i 30-årene under tiltale for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang med en særlig sårbar jente under 18 år.

Jenta var over den seksuelle lavalder, men under 18 år da misbruket skal ha skjedd, og hun var blant annet under oppfølging av barnevernet.

Hun skal ha fått kontakt med politimannen via internett sommeren 2018. Han jobbet da på et lensmannskontor på Østlandet.

– Min klient er særlig sårbar, og det gjør at hun er veldig utsatt. Han som politimann som jobber med dette, burde ha forstått det.

Skjedde i patruljebilen

Ifølge tiltalen skal de to ha hatt kontakt på blant annet Snapchat utover høsten og vinteren 2018, hvor politimannen skal ha sendt jenta seksualisert innhold.

På nyåret i 2019 skal politimannen ha hentet tenåringsjenta på den aktuelle videregående skolen hun var elev ved, for deretter å ha kjørt til en adresse hvor han hadde seksuell omgang med henne. Alt dette skal ha skjedd mens han var på vakt som politimann, og i en sivil patruljebil tilhørende lensmannskontoret mannen jobbet på.

Han skal ifølge tiltalen også ha sendt henne seksualisert innhold på Snapchat og en annen internettside i noen måneder etter den seksuelle omgangen.

For dette er han tiltalt for å grovt ha brutt sin tjenesteplikt.

VG har vært i kontakt med politimannens forsvarer, Lars Erik Skotvedt, som ikke ønsker å gi noen kommentarer til saken.

– Belastende sak

Politimannen ble i september i fjor pågrepet og avhørt da forholdet ble kjent. Han ble løslatt etter avhør, fordi Spesialenheten blant annet mente at det ikke forelå fare for bevisforspillelse.

Advokat i Spesialenheten, Kaja Løhren Borg, ønsker ikke å gi noen kommentarer til saken på nåværende tidspunkt, og viser til tiltalebeslutningen.

Bistandsadvokat Reiestad Hansen sier at saken er og har vært en belastning for den fornærmede kvinnen.

– Det har gått lang tid før saken nå kommer opp, og det er belastende å vente på en rettssak, sier hun.

Sendte bilder fra drapssak

Politimannen er også tiltalt for å ha brutt taushetsplikten mens han deltok i etterforskningen av en drapssak i fjor. Ifølge tiltalen sendte han til sammen tre bilder av ulike taushetsbelagte opplysninger, blant annet deler av et avhør, til sin samboer via Messenger.

Saken er berammet i Øvre Romerike tingrett 14. desember. Det er satt av fire dager til saken.

Publisert: 03.09.20 kl. 13:35

Les også

Mer om Krim