KANDIDAT: Forrige onsdag var kunnskapsminister Guri Melby innkalt til valgkomiteen i Venstre. Nå forteller Melby at hun bestemte seg for å stille til partileder kun dager før. Foto: Frode Hansen

Guri Melby: – Jeg er den beste kandidaten

Den tredje lederkandidaten i Venstre spurte Trine Skei Grande om råd før hun bestemte seg – og vil fortsette å gjøre det hvis hun blir partileder.

Nå nettopp

Ti dager før valgkomiteen i Venstre må levere sin innstilling til ny ledelse, bekrefter kunnskapsminister Guri Melby at hun vil bli Venstre-leder. Det var Aftenposten som omtalte saken først.

– Kunne du og de andre kandidatene spart Venstre for enda en runde med opprivende lederkamp ved å stille tidligere?

– Det er godt mulig. For min del var det ikke mulig å si noe før jeg hadde møtt valgkomiteen, for det var først da jeg bestemte meg egentlig. For min del har dette vært den eneste måten jeg kunne gjøre det på, sier Melby til VG.

Kulturminister Abid Raja og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kjemper også om ledervervet, mens næringsminister Iselin Nybø sier at Venstre «har tre lederkandidater».

les også Melby, Rotevatn og Raja vil lede Venstre

Nå kan hun bli den tredje kvinnelige lederen i Venstres 136 år lange historie, etter at Trine Skei Grande i mars varslet at hun ville gå av. Forrige uke møtte Melby valgkomiteen, og ga beskjed om at hun vil bli Venstre-leder.

– Når bestemte du deg?

– Det har vært litt frem og tilbake, så den endelige beslutningen tok jeg ganske tett opptil at jeg skulle møte valgkomiteen, sier Melby.

– Hvor tett?

– Det er jo en gradvis prosess, der du nærmer deg mer og mer. Jeg hellet mer i den retningen etter at sommerferien var ferdig. Det var noen dager før møtet.

MOR: Guri Melby forteller at en av årsakene til at det har tatt så lang tid før hun lanserte sitt kandidatur, er at hun har to små barn. Her på Slottsplassen da Melby ble kunnskapsminister. Foto: Trond Solberg

Ba Grande om råd

Melby har flere likhetstrekk med Grande: Begge lærerbakgrunn, kommer fra Trøndelag, har flyttet til Oslo og er valgt inn på Stortinget fra hovedstaden. Da Grande gikk av som kunnskapsminister, valgte hun Melby som sin etterfølger.

– Hvem har du spurt til råds før du stilte?

– Jeg har snakket med familie og venner, jeg har snakket med folk i Venstre og jeg har snakket med folk som er i min livssituasjon, med barn og krevende jobb. Det er nyttig for meg å høre hvordan de løser det.

– Ba du Trine Skei Grande om råd?

– Jeg har snakket masse med Trine. Som leder er hun en viktig person å snakke med.

les også Ikke enighet i Venstres valgkomité – Må ha nye møter

– Føler du at du har hennes støtte når du stiller?

– Jeg synes det skal være opp til Trine å fortelle om hun har noen preferanser eller ikke i dette. Men jeg håper at alle som er kandidater snakker med Trine.

– Vil du fortsette å søke råd hos Trine Skei Grande hvis du blir leder?

– Det gjør jeg helt sikkert.

– Hva er forskjellene mellom deg og Trine Skei Grande? Blir det bare mer av det samme hvis Venstre velger deg som leder?

– Sånne ting synes jeg alltid er morsomt, for noen ganger får jeg anklager om at «du og Sveinung er jo så like, vi trenger ikke begge to», og så er det «du og Trine er så like». Jeg kan jo umulig være lik begge to, sier Melby.

SØKTE RÅD: Guri Melby forteller at hun har snakket med avtroppende partileder Trine Skei Grande før hun bestemte seg for å stille til Venstre-leder. Her på valgvaken i 2015, da Grande fortalte salen at Melby var gravid. Foto: Eskil Wie Furunes

Selv mener hun at hun er politisk nærmest Iselin Nybø, men at familiesituasjonen hennes ligner mest på Abid Rajas.

– Likheten med Trine er at vi kommer fra Trøndelag og yrkesbakgrunnen vår.

På spørsmål om hvem hun kan samarbeide med i en ny Venstre-ledelse, sier Melby:

– Jeg samarbeider med Abid i Venstre-ledelsen i dag, samme som jeg samarbeider med Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik. Vi har et veldig tett samarbeid alle sammen, og det har jeg tenkt til at vi skal fortsette med.

les også Trine Skei Grande: Angrer ikke på å ha bygd opp sterke kandidater

– Har du stilt noen krav til valgkomiteen?

– Nei, det har jeg ikke gjort.

– Kom du med noen ønsker?

– Jeg har ikke stilt noen krav om noen ting, så det er misvisende det som har blitt referert i NRK.

– I en valgkomité er det vanlig at blir spurt litt om hvem man samarbeider godt med og hvem man samarbeider mindre godt med. Har du blitt stilt noen sånne spørsmål?

– For at sånne prosesser som dette skal være gode, er det viktig at sånne samtaler er fortrolige. Jeg har lagt til grunn at det jeg har sagt til valgkomiteen er i fortrolighet, sier Melby.

JOBBER SAMMEN: Abid Raja og Guri Melby er i dag to av Venstres statsråder. Begge vil bli leder. Her sammen med Marit Vea (i midten) på Venstres valgvake i 2019. Foto: Terje Bringedal

– Hvorfor tror du at du er den mest samlende?

– Jeg er den beste kandidaten fordi jeg er godt plassert i sentrum av partiet, fordi jeg har erfaring fra både by og land, fordi jeg har flere erfaringer som leder, både som byråd og som statsråd, og fordi jeg tror jeg kan være en person som en del velgergrupper vi ikke har klart å appellere så godt til, kan kjenne seg igjen i, sier Melby.

– Hvilke velgergrupper?

– Vi har ofte klart å nå frem til de unge og idealistiske. Så er det veldig mye som tyder på at vi mister en del velgere når de går over i den fasen jeg er i nå, sier hun.

les også Kilder til VG: Slik var spillet i kulissene da Skei Grande ble innstilt til gjenvalg

– De med små barn, som kanskje ikke har så mye tid til å engasjere seg i de store ideologiske kampene, men er mer opptatt av hverdagsutfordringer.

Hun vil ha et Hverdags-Venstre, som når ut til småbarnsforeldre som tenker mer på hvordan ungene deres har det på skolen enn på EU.

– Om du får en barnehage i nærheten eller ikke, om du må vente til ungen er et og et halvt år og ta ut ulønnet permisjon, om du føler at ungen blir tatt godt vare på eller ikke.

– Men vil du endre på barnehageopptaket?

– Det får vi komme tilbake til, men jeg tror det er viktig at Venstre engasjerer seg i de sakene, sier Melby.

RIVALER: Guri Melby og Sveinung Rotevatn kjemper om ledervervet i Venstre. Her viser de sin europeiske kjærlighet på partiets landsmøte i 2017. Foto: Odin Jæger

Den lokale Venstrepolitikeren Margrethe Geelmuyden skriver i et innlegg i VG at hun ser på Melby som en mer samlende lederkandidat enn Rotevatn og Raja.

VG har tidligere skrevet at det var Raja og Rotevatn som i størst grad ble trukket frem da fylkene kom med sine innspill.

– Hvordan kan du være mest samlende da?

– Jeg har ikke sett innspillene til valgkomiteen. Jeg har lansert mitt kandidatur og sagt at jeg stiller meg til disposisjon for Venstre. Så får andre vurdere hvem som er den best egnede kandidaten, sier Melby.

Unge Venstre foreslo å erstatte Grande med enten Rotevatn eller Melby allerede i fjor høst.

les også Trine Skei Grande går av – trekker seg som partileder og statsråd, og tar ikke gjenvalg

– Frykter du at Rotevatn og du kan ende opp med å splitte de folkene som er enige med dere begge to, og gi tredjemann seieren?

– Jeg tror det er et veldig godt utgangspunkt for et parti, at folk ikke nødvendigvis er så veldig uenige. Det tror jeg gjør at vi kan finne en løsning som veldig mange kan være fornøyde med.

Publisert: 19.08.20 kl. 18:25

Les også

Fra andre aviser