FLATET UT I OSLO: Smittetallene i hovedstaden er ikke lenger stigende, ifølge VGs talloversikt. Foto: Jørgen Braastad

Nå er det synkende smittetrend i Norge

Smittetrenden i Norge var stigende fra 1. til 19. august. Etter to dager med flat trend, er den nå synkende, viser VGs oversikt.

Etter at smitten har blusset opp flere steder i landet i august, har nå trenden snudd.

Sammen med 99 andre kommuner, har nå Oslo flat smittetrend, etter at trenden har vært stigende siden 8. august.

Men fremdeles ligger Oslo over FHIs krav, dersom det skulle blitt gitt reiseråd til Oslo på lik linje med andre land i EU/EØS.

Nå er det 29,4 smittede per 100.000 innbyggere i Oslo. For at et land i EU/EØS ikke skal bli farget rødt, må tallet være under 20.

Hvordan beregnes trenden? Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt gjennom de siste 14 dagene, fra og med i går og bakover i tid. Dette snittet må ha steget eller sunket med mer enn 15 prosent gjennom perioden, for å anses som en trend. I tillegg må snittet den siste uken være større enn én per dag og større enn ti prosent av den høyeste verdien i snittserien. Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Vis mer

Indre Østfold er eneste kommune med synkende smittetrend, etter at trenden har vært stigende siden 6. august. Situasjonen var 9. august ute av kontroll, og kommunen bestemte da å stengte ned i en uke.

Torsdag viste VGs oversikt at ti kommuner hadde stigende smittetrend. Nå er tallet halvert. Kommunene som fremdeles har stigende trend er Trondheim, Bergen, Moss, Lillehammer og Vestvågøy.

Helseminister Bent Høie påpekte under en pressekonferanse torsdag at smitten har flatet ut etter flere uker med vekst.

Selv om testingen har økt med 54 prosent, økte ikke smittetallene fra uke 32 til uke 33.

– Noen mener vi har rykket tilbake til start og må gjøre det samme som vi gjorde i mars: Stenge grensene og stenge oss inne. Men vi har ikke rykket tilbake til start, sa helseministeren under pressekonferansen.

– Nå har vi bedre oversikt og mer kontroll, tar grepene som trengs for å slå ned på smitten der den blusser opp.

Publisert: 22.08.20 kl. 20:56 Oppdatert: 22.08.20 kl. 21:11

