LAM I BEINA: Birgit Skarstein har lagt ut dette bildet på sin Facebook-side. Foto: Erik Norrud

Birgit Skarstein hylles for kroppspress-kritikk - fikk stygge kommentarer hvis hun gikk i skjørt eller var på stranda

Paralympics-utøver Birgit Skarstein (30) tar et oppgjør med kroppspresset i et Facebook-innlegg. Nå hylles hun for engasjementet.

Live Vedeler Nilsen

Oppdatert nå nettopp







Den norske idrettsutøveren Birgit Skarstein (30), kjent som en av Norges beste Paralympics-utøvere, har sett seg lei på alt maset om den perfekte sommerkroppen.

På sin Facebook-side oppfordrer Skarstein til å legge kroppspresset på hylla og gå rakrygget inn i ferien.

«Hva om vi ble enige om at det er hva vi kan bruke kroppen til som skal bety noe for oss?» Skriver Skarstein, og forteller videre om såre følelser i rullestol på sydentur i tiden etter at hun ble lam.

«Det er ikke hvordan rumpa di ser ut i sommervarmen som teller, men hvordan den bærer deg opp trappen til terrassen... Det er gleden og rausheten dere deler, og ikke antall strekkmerker på låret, som avgjør hvor trivelig det er å gå på café med venninner», skriver hun videre.

Innlegget har søndag kveld over 2600 «likes» og over 500 delinger, etter å ha ligget ute drøye halvannen time.

– Herregud, det klikker jo helt her. Jeg synes det er kjempekult, og det viser at det er et tema som mange har et forhold til. Folk kjenner seg kanskje litt igjen, sier Skarstein til VG.

– Jeg synes det er spesielt kult at så mange har delt det, for det betyr jo at folk kjenner seg igjen i det jeg skriver.

Under innlegget har Skarstein postet et bilde av seg selv hvor hun holder seg på beina ved hjelp av tau.

«Se på dette bildet. Se på beina. Disse har fått gjennomgå fra folk som mener de ikke er fine nok til å gå i skjørt eller være på stranda. De hadde kanskje ikke sanket så mange likes på insta. Men se så på hele bildet. Arrene viser at jeg har lært noe viktig om livet. Overkroppen viser funksjon. Og det viktigste er at kropp og sinn sammen gir meg mulighet til å gjøre det jeg vil», skriver Skarstein om bildet.

– Lærte på den brutale måten

Idrettsutøveren forteller at hun selv har kjent på kroppen hvor betydningsløst det er å bry seg om hvordan kroppen ser ut på stranden.

– Jeg lærte det på en brutal måte selv, å ikke kunne gjøre alle de tingene som sommerkroppen egentlig skal brukes til. At min sommerkropp ikke var en kropp som levde opp til idealene, og at jeg plutselig ikke kunne klatre opp på stupebrettet eller gå over en brosteinsgate. Man skal jo ikke trenge å bli lam for å forstå at hvordan vi ser ut ikke er det som gjør oss lykkelige!

Skarstein forteller at hun synes det er trist om folk skal la seg stoppe av mentale hindere fra å gjøre det de vil om sommeren.

– Det er så mye forventninger rundt hvordan vi skal være og se ut. Hvert år har vi samme diskusjon - SK’17, SK’18, Sk’19... Det er bare en distraksjon - poenget er jo at vi skal leve og ha det bra!

Idrettsstjernen oppfordrer alle som kjenner på kroppspress til å prøve å la være å forholde seg til det, og oppfordrer nordmenn til å flytte fokuset litt.

– Vi må tenke at «nå går jeg og tar et bad, for det er det jeg har lyst til» - ikke hvordan vi ser ut mens vi gjør det. Vi må alle flytte fokus litt.

Publisert: 07.07.19 kl. 22:16 Oppdatert: 07.07.19 kl. 22:31