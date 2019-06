CAMPUS NESNA: Studiestedet Nesna ble vedtatt nedlagt onsdag. Foto: Nord universitet / NTB Scanpix

Ansatte på Nesna fly forbannet: Anklager ledelsen for løgn

Flere ansatte på studiestedet boikottet møtet til universitetsledelsen torsdag. - Det er vanskelig å bli konfrontert med enda flere løgner, sier lektor Knut Lyng Hansen (42).

120 ansatte blir berørt når Nord universitet avvikler studiestedet Nesna, som har utdannet lærere i over 100 år.

Men bare rundt 20 av dem møtte opp da ledelsen torsdag ville snakke om hva som vil skje med dem, når lærerutdanningen flyttes til Bodø.

– Jeg ser ikke noe poeng i å snakke med en ledelse som ikke er interessert i å lytte. Det er vanskelig å få trøst fra en ledelse som har gjort veldig mye for å ødelegge for oss. Det er patetisk, og blir rett og slett for dumt, sier Hansen.

Lektoren i idrett, kroppsøving og friluftsliv var en av flere som boikottet dagens møte.

– Jeg holdt meg unna for min egen mentale helse, sier han til VG.

«Løgn og manipulasjon»

Beslutningen om å legge ned de to studiestedene skjer bare tre år etter at universitetet fusjonerte med lærerutdanningen på Nesna.

Flere av de ansatte mener at beslutningen ble tatt på et mangelfullt og feilaktig grunnlag.

De hevder også at ledelsen har brukt «løgn og manipulasjon» for å få gjennom nedleggelsen. Lektor Knut Lyng Hansen og hans kollega førsteamanuensis Hallvard Kjelen viser blant annet til en påstand fra dekan Egil Solli under en konferanse tidligere i vår.

– Der påstod han at vi driver med 90 prosent nettundervisning. Det er blank løgn. Ledelsen vet ikke hva som skjer, og de har tatt avgjørelsen på et veldig feil grunnlag, sier Knut Lyng Hansen.

Dette er tatt ut fra løse luften, mener hans kollega Hallvard Kjelen. Han betegner det hele som «hinsides».

– Jeg mener at ledelsen ved rektor og dekaner aktivt bruker løgn og manipulasjon på fakta for å til en nedleggelse. De har valgt ut tall som setter oss i et dårlig lys. De kunne like gjerne valgt andre tall, som ville satt oss i et bedre lys, sier han.

ENSOMT: Hallvar Kjelen var en av få ansatte som møtte opp da ledelsen torsdag inviterte til møte. I protest vendte han ryggen til ledelsen. Foto: Privat

– Ikke riktig

Dekan Egil Solli og Rektor Hanne Solheim Hansen avviser at ledelsen har brukt løgn og manipulative tall i prosessen.

– Det jeg sa om nettundervisning er en liten del av alt sammen. Dette har ikke noe med beslutningsgrunnlaget å gjøre slik jeg ser det. Jeg skal ikke si at 90 prosent nettundervisning er korrekt, men mitt poeng var at når vi driver med samlingsbaserte studier, så vil mye av undervisningene mellom samlingene foregå som veiledning og undervisning på nett, og egenstudier, sier han.

Rektor Hanne Solheim Hansen understreker at det er riktig at studieplanen viser at bare ti prosent av undervisningen er samlinger.

– De resterende 90 prosentene er selvstudium og nettstudium, sier hun.

Rektor Hansen viser videre til at det aldri har vært et mål for ledelsen å legge ned studiestedet Nesna.

– Da vi skulle lage en fremtidig struktur ble det likevel resultatet, sier hun.

Med ryggen mot ledelsen

Førsteamanuensis Kjelen var en av få som møtte opp på torsdagens møte. Han satte seg med ryggen mot ledelsen.

– Jeg dro først og fremst for å protestere. De snakket blant annet om at vår kompetanse er ønsket. Det klinger hult for oss i dag. Det eneste vi får er et umulig valg, sier Kjelen som er førsteamanuensis i norsk.

Kollega og norsklektor Anne-Lise Wie forlot møtet på Nesna etter kort tid.

– Jeg klarte ikke å være der. Jeg ble sint. De klarer ikke å se hvilke økonomiske konsekvenser dette får for oss, sier hun.

Uaktuelt å flytte til Bodø

Rektor på Nord universitet vil nå flytte lærer- og barnehageutdanningen til Bodø.

De tre ansatte som VG har snakket med kjenner ikke til at noen av deres kolleger planlegger å bli med på flyttingen. Kjelen har i dag levert sin første jobbsøknad til ny arbeidsplass.

– Hovedgrunnen til at jeg ønsker meg vekk fra universitetet er at jeg hverken har tillit til toppledelsen eller fakultetsledelsen. Dersom ledelsen hadde kjørt ryddige prosesser uten løgn og sverting, ville nok en flytting vært mulig å akseptere, sier han.

Kjelen mener også at en flytting gir økonomiske utfordringer.

– Vi har hus på Nesna, der boligmarkedet stuper. I Bodø er boligprisene på vei opp. Vi har ikke råd. Jeg flytter hvis jeg må, men det blir ikke til Bodø, slår han fast.

Også kollega Wie er fortvilet over situasjonen nedleggelsen setter dem i. Hun har jobbet på Nesna i 22 år.

– Jeg vet ikke hvordan dette skal gå. Jeg har ikke råd til å takke nei til stillingen de kommer til å tilby meg i Bodø, og jeg har ikke råd til å flytte til Bodø og betjene to lån, sier hun til VG.

Dekan Egil Solli understreker at han håper at så mange som mulig ansatte blir med videre til Bodø.

– Jeg oppfatter at det er veldig krevende for ansatte på Nesna, og det har jeg stor forståelse for. Vi har kjørt grundige prosesser med grundige høringer. Alle tilbys jobb videre, og jegbeklager at folk på fakultetet vårt vurderer å slutte. Jeg ønsker å ha alle med videre, sier han.

Publisert: 27.06.19 kl. 20:11