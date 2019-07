OVER GRENSEN: Roger Husvik og kona Katty Vargas returnerte hjem med denne håndbagasjen og bestilte seg nye billetter med SAS. Foto: Privat

Hadde for tung håndbagasje – snudde i protest

Roger Husvik kom seg ikke til Nice med Norwegian fordi han nektet å betale 750 kroner ekstra for håndbagasjen. Norwegian varsler «økt fokus» på håndbagasje-reglene.

Husvik var klar for den franske rivieraen og hadde kjøpt billett med Norwegian til Nice. Han hadde ikke noe bagasje å sjekke inn, kun håndbagasje.

Innsjekking var gjort på mobil. Men han tok en tur innom taxfreebutikken og kjøpte med seg to kartonger sigaretter og en flaske konjakk. Da han kom til gaten fikk han øye på noe han ikke har sett før.

– Det står en mann der som veier bagasjen og taxfreevarene. Dette er tydeligvis noe nytt. Vi måtte legge håndbasjen på vekta, sier Husvik som reiste med kona Katty Vargas.

Han og konas kofferter veide 10 kilo hver, men med taxfreekjøpet gikk han over grensen. For Norwegians regler for low-fare billetter er klare: Ett kolli håndbagasje som ikke overgår 10 kilo, og én personlig eiendel som kan plasseres under setet foran deg.

Fikk tilbud

Husvik fikk tilbud om å sende den ene håndbagasjen mot et gebyr på 750 kroner. Han sier han har nok Norwegian-poeng til å sende bagasje gratis, men ville ikke ha rukket flyet dersom han skulle gå ut i avgangshallen for å sjekke inn bagasjen.

Derfor var Norwegians tilbud om å sende bagasjen for 750 kroner eneste mulige løsning. Men sånn gikk det ikke.

– Dette nekter vi å betale. Vi hadde kjøpt billetter for 7500 kroner, men det endte med at vi dro fra stedet. Nå er jeg hjemme igjen og skal bestille med SAS i stedet. Jeg er fly forbanna. sier Husvik som ikke har noe særlig til overs for Norwegians praksis.

– Den suger, særlig når man ikke er informert på forhånd. Tar man med et par flasker har man plutselig fem kilo ekstra, sier han og legger til at han vil unngå Norwegians flyginger så langt det lar seg gjøre i fremtiden.

Etter at VG har snakket med Husvik forteller han at han og kona fikk seg nye billetter til Nice med SAS i dag pålydende 9.500 kroner så riviera-ferien er sikret.

Flere stikkprøver

Kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian bekrefter at selskapet har hatt økt fokus på håndbagasjereglene den siste tiden.

– Vi har jobbet målrettet for å bedre punktligheten vår og som en del i det arbeidet gjør vi hyppigere stikkprøver på håndbagasje. Dette gjør vi for å sikre alle en så god reiseopplevelse som mulig og at flyene går på tid, noe vi vet er viktig for våre passasjerer.

Det viktigste for Norwegian er altså at alle skal få en så smidig reise som mulig.

– Og for at flyene skal gå på tiden er det viktig at alle følger reglene for håndbagasje. Jo mer håndbagasje jo større sjanser er det for forsinkelser og det ønsker vi ikke.

– Har dere inntrykk av at folk utfordrer reglene og tar med seg for mye?

– At reisende har med for mye håndbagasje er dessverre et økende problem. Og det er viktig å påpeke at vi håndhever reglene til fordel for alle. Det sier seg selv at det ikke ville gått dersom alle skulle hatt med seg for mye.

Næss avviser passasjerens påstand om at det ikke er opplyst om håndbagasjereglene på forhånd.

– Dette står opplyst både på nettsidene og i bestillingsløpet når du bestiller på nett, understreker hun.

Publisert: 05.07.19 kl. 13:57