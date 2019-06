DREPT: 31. oktober i fjor ble 16 år gamle Laura Iris Haugen knivdrept på Vinstra. Foto: Trond Solberg

Klassekamerat om tiltalte: – Han var litt spesiell mot slutten

LILLEHAMMER (VG) Den tiltalte 17-åringens medelever mener gutten endret seg mye i løpet av ungdomsskolen. – Han hadde en merkelig atferd, sa en elev.

Flere av Laura Iris Haugen (16) og drapstiltaltes (17) klassekamerater vitnet i retten fredag. Avdøde og tiltalte gikk i samme klasse på ungdomsskolen og på samme videregående skole.

– Han var litt spesiell mot slutten. 6. klasse – 7. klasse. Han hadde merkelig atferd, sa en tidligere venn av tiltalte.

Eleven sa tiltalte var sosial i slutten av barneskolen og starten av ungdomsskolen, men at det ble vanskeligere å prate med tiltalte med årene.

ET AV DE SISTE BILDENE: Dette bildet ble tatt kort tid før Laura Iris Haugen (16) ble drept på Vinstra i fjor. Foto: Privat

Ifølge eleven var det på slutten av ungdomsskolen nesten umulig å snakke med tiltalte.

– Han sto ofte med hodet ned når vi snakket.

Tiltalte fulgte saken fra et annet rom da enkelte av elevene vitnet.

En elev fortalte at Laura Iris alltid var snill mot tiltalte, og beskrev henne som en fantastisk person.

Tilregnelighet sentralt

Det er sentralt i saken hvorvidt tiltalte var tilregnelig da han knivdrepte Laura Iris Haugen. Aktor har i utgangspunktet lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

I tiltalen tas det forbehold om at aktor likevel kan nedlegge påstand om fengselsstraff eller forvaring, dersom det er bevist at tiltalte var tilregnelig.

Flere lærere som har hatt kontakt med tiltalte har vitnet i saken. Pressen ble ilagt referatforbud, og kan derfor ikke referere fra deres forklaring.

Snakket til avdødes familie

Tiltaltes mor vitnet også fredag. Det var tydelig tøft for henne å se avdødes far og storesøster i retten. Under sin forklaring henvendte hun seg til avdødes familie.

– Jeg synes det er helt forferdelig det dere må gå igjennom. Jeg klarer ikke si noe mer, sa hun mens hun gråt.

Tiltalte holdt seg for ørene og lukket øynene mens moren snakket.

Moren fortalte at sønnens engelsklærer kontaktet henne angående engelsktentamen han hadde levert. Tittelen på oppgaven var «Oh Sweet Violence», og handlet om en gutt som dreper en jente.

Moren fortalte at hun også leste teksten.

– Jeg så at innholdet var grovt. Jeg tenkte kanskje han hadde blitt inspirert av en film eller noe.

Moren sa hun ga sønnen beskjed om at han ikke kunne skrive slike tekster.

Tingrettsdommer Ingulf Nordahl spurte hva moren visste om tiltaltes forhold til jenter.

– Det har jeg ikke så stor kjennskap til siden han ikke har sagt noe. Men jeg husker han sa i niendeklasse at han hadde danset med en jente, og at det var Iris.

Publisert: 21.06.19 kl. 15:09 Oppdatert: 21.06.19 kl. 15:22