TAR PAUSE: Etter 29 år i politiet tar Arne Guddal permisjon, i frustrasjon over situasjonen slik han opplever den etter politireformen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Politifolk gråter på jobb – etterlyser tiltak

ARENDAL (VG) Arne Guddal, innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, rapporterer om politifolk som gråter på jobb fordi gapet mellom arbeidsoppgaver og ressurser er så stort. Men nå lover justisminister Jøran Kallmyr (Frp) bedring.

Arne Guddal er innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt. Nå tar han permisjon i frustrasjon over politireformen, som han mener er altfor dårlig løst, varslet han i Politiets Fellesforbund’s debatt om politireformen i Arendal onsdag ettermiddag.

– Jeg har jobbet 29 år i politiet. Jeg snakker med kolleger hver dag. og erfarer at vi har så massive arbeidsoppgaver med så lite ressurser, at det ødelegger vår yrkesstolthet, sier Guddal til VG.

Han forteller om enmannspatruljer ute i politidistriktet, og om tapt lokalkunnskap, som er avgjørende både i leteaksjoner og i forebyggende arbeid, når lensmannskontorer legges ned.

– Folk gråter på jobb, sa Guddal i debatten.

Ifølge Politiforbundets leder Sigve Bolstad rapporterer lokallagene i 12 av 12 politidistrikter at politireformen ikke fungerer som forutsatt.

Debatten tok fyr

Politi-debatten tok fyr sa Ap-leder Jonas Gahr Støre, i et VG-intervju lørdag, varslet at Ap trakk støtten til reformen de selv var med å skrive i 2015.

Tidligere onsdag sa politidirektør Benedicte Bjørnland at Støre burde ha snakket med henne og fått situasjonsbildet før de trakk seg ut.

Lene Vågslid (Ap) svarte at de hadde nok rapporter fra politifolk, organisasjonene og fra ny forskning, til å konstatere at forutsetningene for reformen var brutt.

Innrømmer mangler

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) innrømmer at det er hull i reformen som regjeringen må tette:

– Det skal være politifolk nok i gatene til at folk skal føle seg trygge. Og det kommer et etterforsknings-løft, sa Kallmyr fra scenen i Arendal.

DEBATT OM REFORM: Arendalsuka tok debatten om politireformen. Fra venstre justisminister Jøran Kallmyr (Frp), justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap), politidirektør Benedicte Bjørnland, Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) og Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Det er mangler. Det er ting man ikke har lyktes godt nok med. Og ikke minst er det store forskjeller fra distrikt til distrikt. Vi har en jobb der vi må gå inn og se på om det er godt nok i alle distrikt. Vi kan ikke ha distrikt som skiller seg så negativt ut, sa Kallmyr, og hintet om at det gjaldt Sør-Øst hvor Arne Guddal er innsatsleder.

– Når vi har tildelt 1469 flere politistillinger til distriktene og så sier politifolk at de opplever at det er færre folk på jobb, da har vi et problem vi må ta tak i, la Kallmyr til.

Han varsler en rapport om status i politireformen til Stortinget senere i år. Men allerede nå erkjenner Kallmyr at det blitt for mange prosjektstillinger i politireformen, på bekostning av politifolk i gatene.

– Men jeg tror ingen vil gå tilbake til der vi var før. la han til.

Publisert: 14.08.19 kl. 18:22