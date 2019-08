Slår tilbake: Lene Vågslid (Ap), her med Ap-leder Jonas Gahr Støre, mener at noe av politidirektørens svar på Aps politireform-brudd er helt bak mål. Foto: Mattis Sandblad

Ap svarer politidirektøren: Vi vet bedre, vi laget politireformen

ARENDAL (VG) Arbeiderpartiet nekter å la seg refse av politidirektør Benedicte Bjørnland fordi de ikke snakket med henne før de trakk støtten til politireformen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg reagerer veldig. Vi har i ett og et halvt år kritisert formen politireformen har fått. Det kan ikke være overraskende for politidirektøren at vi ikke kan støtte en reform som ikke ligner på reformen vi var enige med regjeringen om, sier Lene Vågslid, Aps justispolitiske talskvinne, til VG.

les også Politidirektøren slår hardt tilbake mot Støres politi-kritikk

Helt bak mål

– Burde dere snakket med politidirektøren før dere trakk støtten?

– Det er jo helt bak mål, sier Vågslid.

– Vi har hatt hundrevis av møter med partifolk over hele landet. Politiets fellesforbund og NTL i politiet sier det samme. Vi har lest knusende forskningsrapporter. Det er ikke behov for å sjekke med politidirektøren og de politiske forutsetningene er brutt. Det vet vi bedre, for det var vi som laget reformen, sier Ap-representanten, som også er leder i Stortingets justiskomité.

les også Ap trekker støtten til politireformen: Går i feil retning

Glemt

– Har politidirektøren rett i at den politiske bestillingen etter 22. juli var økt beredskap i politiet?

– Gjørv-kommisjonen var opptatt av den viktigste beredskapen er i det ordinære politiet. Det mener jeg dagens regjering har glemt. De har brukt penger på store investeringer, men glemt at vi også trenger flere ute i gatene og i patruljer. Politiet i distriktene er svekket. Det er oppsiktsvekkende at hun ikke har samme syn på virkeligheten som oss, sier Vågslid.

Hun presiserer at kritikken fra Ap er rettet mot regjeringen og ikke politiets ledelse:

– Det er et politisk og ikke byråkratisk ansvar å holde reformen på rett kjøl. Det er syv ulike justisministere fra Frp og regjeringen som har ansvar for at avtalen i Stortinget er brutt, sier Vågslid.



Publisert: 14.08.19 kl. 14:17