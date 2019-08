Dette bildet av Hans Olav Lahlum, forfatter, historiker, sjakkspiller og SV-politiker ble tatt i 2013. Foto: Terje Bringedal

Sjokkert over skatteoppgjøret: Vil betale 100.000 kroner ekstra

– Jeg tenker at vi som er økonomisk privilegerte av ulike årsaker, vi med høy inntekt og god økonomi, burde ta ansvar for fellesskapet og for dem som sliter mer, sier Hans Olav Lahlum.

«Sent onsdag kveld kom plutselig skatteoppgjøret mitt. Var ganske sikker på at jeg hadde innbetalt for mye i 2018. Ble likevel sjokkert over å få igjen 360.265 kroner. Jeg skulle visst bare betale rundt 600.000 i skatt for 2018, selv om jeg hadde innrapportert inntekter på nesten 1.5 millioner.»

Slik innleder forfatter, historiker, sjakkspiller og SV-politiker Hans Olav Lahlum et innlegg på sin Facebook-profil i dag.

Nå har han sendt beskjed til Skattetaten om at han vil betale 100.000 kroner ekstra i skatt.

Mener de med høy inntekt slipper billig unna

Lahlum er selvstendig næringsdrivende og sier til VG at han sitter «godt i det økonomisk».

– Jeg bor alene, eier min egen bolig og har ikke barn.

Han mener at han og andre med høy inntekt slipper for billig unna skatten.

– Jeg ser da mennesker jeg kjenner som har lavere inntekter og som jeg ser heller skulle blitt prioritert med tanke på skattelettelser.

Han legger til:

– Jeg tenker at vi som er økonomisk privilegerte av ulike årsaker, vi med høy inntekt og god økonomi burde ta ansvar for fellesskapet og for dem som sliter mer. For meg er det naturlig å bidra.

I Facebookstatusen skriver han at han frykter for velferdsstatens fremtid hvis de rike venner seg til å bidra så lite til fellesskapet.

– Ikke et valgkampstunt

– Du er SV-politiker. Er dette en bevisst melding å legge ut på Facebook nå i valgkampen?

– Det kom på grunn av skatteoppgjøret. Jeg kunne valgt å utsette det, men jeg tenker at det i valgkampen er greit med en debatt om dette spørsmålet. Men det er ikke et planlagt valgkampstunt.

Han benytter imidlertid intervjuet til å rose den nåværende regjeringen.

– Jeg har lyst til å være raus nok til å gi skryt til den nåværende regjeringen. Før var det ikke lov til å betale ekstra skatt. Det er et eksempel på en konkret mulighet som jeg kan gjøre noe med.

Vil skape bevissthet

Han håper hans egen status på Facebook nå vil skape større bevissthet om den muligheten. Han ønsker også å oppfordre dem som kan gjøre det, til å gi noen «lapper til medmennesker som trenger det mer».

Mot slutten av intervjuet kommer også Lahlum, ikke overraskende, med tilleggsinformasjon, om at Stanley Baldwin, tidligere britisk statsminister, betalte inn 20 prosent av formuen sin da han anslo at landet sto i en økonomisk krevende situasjon.

– Prinsippet er greit. Han gjorde det, og oppfordret andre med god råd til det samme.

Publisert: 17.08.19 kl. 20:34