MEKTIGE DAMER: Kristin Clemet har både vært statsråd sammen med Erna Solberg - og regnes som en av Høyres viktigste ideologer som leder av tankesmien Civita. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kristin Clemet om bompengestriden: – Kanskje Erna bør si at nok er nok

Tidligere Høyrestatsråd Kristin Clemet skriver at statsministeren kanskje bør si at nok er nok til Frp og Venstre i bompengestriden.

Det er på sin egen blogg at Civita-sjef og tidligere mangeårig Høyrestatsråd Clemet kommer med sine råd og betraktninger utenfra til statsminister og partifelle Erna Solberg.

Hun utelukker ikke at den beste løsningen kan være å si farvel til ett eller begge de to partiene som nå står bom fast i det spesielle dramaet som utspinner seg i regjeringen.

«Erna Solbergs “slagord” har i mange år vært at hun og Høyre vil samarbeide med de partiene som vil samarbeide med dem. Kanskje bør hun vende tilbake til utgangspunktet nå. Hun kan legge frem en skisse til løsning som alle bør kunne leve med og rett og slett si: Take it or leave», skriver Clemet i sin kommentar.

Respektert tenker

Hun er kjent for å være en av Høyres viktigste ideologer og tenkere, og nyter stor respekt både i Høyre og Frp.

Clemet skriver også at situasjonen nå – midt i valgkampen – er svært alvorlig for alle de fire regjeringspartiene:

LEDER TANKESMIE: Kristin Clemet er tidligere utdanningsminister og arbeidsminister for Høyre. Nå er hun leder for tankesmien Civita og en aktiv deltager i samfunnsdebatten. Foto: Frode Hansen, VG

«For regjeringen og regjeringspartiene er situasjonen uholdbar. Det er nesten utenkelig at noen av dem kan komme til å tjene på dette. Saken skygger for valgkampen, og den risikerer å demotivere mange valgkampmedarbeidere. Opposisjonen kan kanskje tjene på at regjeringen har problemer, men det skjer ikke uten videre. Opposisjonen risikerer også å bli henvist til å kommentere regjeringens problemer fremfor å fremme sine egne saker, eller den kan i verste fall forsvinne fra hele det nasjonale mediebildet. Alt i alt er også velgerne tjent med at slike problemsaker ikke skygger for en mer alminnelig politisk debatt i en valgkamp,» skriver Clemet.

– Tjener ikke på oppbrudd

Hun tror ingen av regjeringspartene er tjent med et avbrutt regjeringssamarbeid.

«Noen spekulerer nå i at Venstre eller Frp må eller vil gå ut av regjering. Jeg vil ikke bruke denne bloggen til å ramse opp alle argumentene for og mot at noe sånt bør eller kan skje, men bare kort slå fast dette: Jeg har ingen tro på at noen av de fire regjeringspartiene nå vil tjene på å bryte opp samarbeidet. Jeg utelukker ikke at det på sikt vil vise seg at det i vår tid er forvanskelig å holde brede koalisjoner sammen, at flertallsregjeringer ikke greier å holde sammen – og at det gjelder både “blå” og “rød” side. Men dette kan neppe avklares gjennom en sak som denne.»

Clemet: Et sted går det en grense

Clemet sier til VG at hun ikke anbefaler Solberg å endre lederstil, men at det går grenser.

– Hun har en arbeidsstil som har vært veldig vellykket; den har bidratt til å forene de fire regjeringspartiene. Det er fornuftig at de skal fortsette å snakke sammen i bompengesaken, men et sted går det en grense: Da kan det være at hun må legge frem sin skisse, som hun må be de andre ta stilling til.

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å kommentere Kristin Clemets blogginnhold, får VG opplyst ved Statsministerens kontor.

