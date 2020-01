Erna Solberg: Vil samarbeide nært med Frp

Statsministeren sier hun vil fortsette å styre regjeringen etter samme regjeringsplattform som frem til nå, men med ett parti mindre.

– Jeg har respekt for at Frp trer ut av regjeringen selv om jeg hadde ønsket at de var med videre, sier Erna Solberg.

Før det roste hun samarbeidet med Frp.

– Siden 2013 har partiene samarbeidet og oppnådd gode resultater. Samarbeidet med Siv Jensen har vært basert på gjensidig respekt og tillit. Vi har funnet gode svar i krevende tider, startet statsministeren på pressekonferansen som ble holdt kort tid etter at Siv Jensen meldte at Fremskrittspartiet går ut av regjeringen.

– Ikke naiv

Nå forteller Solberg at hun akter å fortsette regjeringssamarbeidet med Venstre og Krf, og at de kommer til å styre etter den såkalte Granavoldplattformen, selv om Frp ikke lenger er en del av regjeringsprosjektet.

– Jeg vil invitere Frp til et nært og konstruktivt samarbeid på Stortinget. Granavoldplattformen kommer fremdeles til å være grunnlaget.

Likevel er hun klar over at Siv Jensen i dag har sagt at hennes parti ikke lenger kommer til å jobbet etter denne plattformen, men at Frps partiprogram vil være styrende for dem på Stortinget fremover.

– Jeg er ikke naiv på at ikke Frp vil kreve noe mer, det er jo også derfor de gikk ut av regjering. Vi vet at det er krevende med en mindretallsregjering, men så vet vi også at Frp mener landet er tjent med en borgerlig regjering, så utgangspunktet vårt er at vi vil gå dit for å søke løsninger, men så vet vi at de står fritt som alle andre.

Solberg ønsket på pressekonferansen ikke å si noe om hvordan sammensetningen av regjeringen vil bli fremover, med unntak av å gi uttrykk for at den kommer til å speile størrelsen på partiene i Stortinget.

Mener hun ikke hadde noe valg

Solberg gir uttrykk for at saken med IS-kvinnen har vært krevende, men at dette er en av mange typer saker en regjering må være forberedt på å håndtere.

– Utgangspunktet til Høyre var at heller ikke vi ville hente moren hjem til Norge. Det var ikke mulig å bare hente hjem den antatte syke 5-åringen.

Valget var å hente alle eller risikere at gutten døde, sier hun.

– Da valgte vi å hente dem hjem. Jeg har respekt for at Frp har et annet synspunkt.









PRESSEKONFERANSE: Erna Solberg snakker etter at Frp gikk ut av regjering.

Moral-spørsmål

Hennes uttalelser om moral har vært mye diskutert, og flere Frp-ere har reagert.

– Jeg har respekt for at Frp trer ut av regjeringen selv om jeg hadde ønsket at de var med videre.

– Man kan alltids ordlegge seg annerledes, men jeg var opptatt av å synliggjøre dilemmaet vi sto ovenfor. Men jeg opplever at dette er dråpen for Frp. Så tenker jeg at vi skal respektere det. Vårt utgangspunkt er at vi fremdeles har et mandat for en ikke-sosialistisk regjering på Stortinget.

Statsministeren ble utfordret på det at Frp tirsdag tok dissens, noe som kan oppfattes om at man blir i regjering, og at det så kom en kravliste, som også kan tolkes slik.

– Var det slik at Jensen i oktober – da beslutningen ble tatt – sa at hun kom til å gå ut av regjering, eller var det ikke det?

– Jeg kommer ikke til å referere til samtaler internt i regjeringen. Frp har gjort sin vurdering. de kom ikke med en kravliste, fordi de hadde kommet frem til at det var det beste for dem å gå ut av regjering. At det er en vanskelig sak for Fremskrittspartiet skal vi respektere.

Skjønte at det kunne komme

Statsministeren sier hun ble informert i dag av Siv Jensen om Frps exit fra regjeringen, men at hun har sett at dette kan være en mulighet.

Hun fikk også spørsmål om det var en tabbe å utvide regjeringen med KrF.

– Det har vært opp- og nedturer på meningsmålingene, men vi gjorde et valg i 2017 som ga grunnlag for fortsatt borgerlig regjering. Så er det klart at denne perioden her har vært preget av flere ting som har vært vanskelige. Strammere økonomi og store og tunge reformer, som politireformen.

