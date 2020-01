PRESSEKONFERANSE: Erna Solberg snakker etter at Frp gikk ut av regjering.

Erna Solberg om Frp-exit

Statsministeren holder pressekonferanse etter et Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. - Jeg har respekt for at Frp har et annet synspunkt, sier hun om saken som endte med at et parti gikk ut.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det har ikke vært mulig for meg å handle av hensyn til ro i regjeringen, sa statsministeren på pressekonferansen etter først å ha kommentert hva man har oppnådd med Frp i regjering i seks år.

– Siden 2013 har partiene samarbeidet og oppnådd gode resultater. Samarbeidet med Siv Jensen har vært basert på gjensidig respekt og tillit. Vi har funnet gode svar i krevende tider, startet statsministeren på pressekonferansen som ble holdt kort tid etter at Siv Jensen meldte at Fremskrittspartiet går ut av regjeringen.

– Vi har funnet gode svar i krevende tider både med oljepolitikk og i migrasjonskrisen. Nå har vi kontroll på dette. Det viser at Frp er et dyktig styringsparti.

– Bakgrunnen for at vi fikk den diskusjonen vi nå har hatt er at vi fikk en sak som er en av mange typer saker en regjering må være forberedt på å håndtere.

– Utgangspunktet til Høyre var at heller ikke vi ville hente moren hjem til Norge. Det var ikke mulig å bare hente hjem den antatte syke 5-åringen.

Valget var å hente alle eller risikere at gutten døde, sier hun.

– Da valgte vi å hente dem hjem. Jeg har respekt for at Frp har et annet synspunkt.

Hennes uttalelser om moral har vært mye diskutert, og flere Frp-ere har reagert. Dette svarte Solberg på under pressekonferansen.

– Det har ikke vært min mening å karakterisere andres etikk og moral, men det var riktig for meg å høyre å hente hjem gutten.

– Jeg har respekt for at Frp trer ut av regjeringen selv om jeg hadde ønsket at de var med videre.

– Man kan alltids ordlegge seg annereledes, men jeg var opptatt av å synliggjøre dilemmaet vi stod ovenfor. Men jeg opplever at dette er dråpen for Frp. Så tenker jeg at vi skal respektere det. Vårt utgangspunkt er at vi fremdeles har et mandat for en ikke-sosialistisk regjering på stortinget.

Publisert: 20.01.20 kl. 14:13

Flere artikler

Fra andre aviser