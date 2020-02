VOLDSOMT: Prosjektleder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn jobber for å hjelpe de aller svakeste i norsk byggebransje. Han forteller hvordan maktesløse arbeidere blir truet og utsatt for vold. Foto: Mattis Sandblad

Dyster rapport fra byggebransjen: – Ber om lønn – får juling

Han advarer mot en ny trist utvikling: Arbeiderne ber om lønn eller fri, men i stedet blir de banket opp, sier Lars Mamen.

– Natt til mandag for en uke siden, skjedde det igjen. To arbeidere ble angrepet av en arbeidsleder utenfor Oslo. Det er dessverre ikke det eneste tilfellet, men toppen av et isfjell, sier prosjektleder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Organisasjonen kom i søkelyset da de sammen med LO før jul hjalp over 30 arbeidere som ikke fikk utbetalt lønn fra selskapet Fagarbeideren AS.

Flere benevnte det som moderne slaveri og lovverket kan bli endret.

– Det er mange som sliter med å få betalt. Dessverre er det mange som er enda verre stilt: De får ikke lønn, og ber de om det så blir de utsatt for vold, sier han.

Fair Play Bygg Oslo og omegn er i ferd med å sluttføre sin årsrapport for 2019.

– Fikk juling

Mamen trekker frem flere eksempler:

– Høsten 2019 angrep en formann i et norskeid byggefirma en ansatt. Han hadde av sosiale årsaker ikke mulighet til å jobbe i helgen. Det sa formannen at det måtte, og slo ham slik at han brakk ribbein. Vi bistår denne mannen med advokat og har varslet myndighetene, sier Mamen.

– En norsk bedrift i Oslo gikk konkurs i august 2019. Flere arbeidere bodde hos den norske eieren. Eieren slo en av de ansatte da denne gikk mellom sjefen og en annen i en krangel, sier Mamen.

Han sier at arbeiderne tok kontakt med Fair Play Bygg, som bisto med lønnskrav og tips til myndighetene. Dette førte til at selskapet gikk konkurs.

Mamen fortsetter:

– I mai i fjor anmeldte vi et tilfelle av vold, hvor en østeuropeisk arbeider som jobbet i et selskap i Oslo ikke fikk lønnen han mente å ha krav på. Han ble lovet at han skulle få pengene, og det ble avtalt et møte. Der fikk han juling – ingen penger. Vedkommende – en tidligere straffedømt mann som er etterlyst av politiet i landet han kommer fra – tok også mobilen hans, hvor han hadde bilder av timelister og andre ting som kunne bevise hans lønnskrav, sier Mamen.

Ber deg tenke deg om

Han sier de nøstet opp saken og fant frem til de som eide huset mannen hadde pusset opp.

– De kunne vise frem regninger som tydet på at de hadde betalt hvitt. Det hjalp ikke mannen, som først var blitt ansatt i et firma, før han ble leid videre til en samarbeidspartner.

Mamen sier alle som skal pusse opp eller bygge, bør tenke nøye gjennom ansvaret de kan bli påført, hvis de går gjennom «den svarte døren»:

– Dette er virkeligheten for mange av dem som arbeider svart og leverer billig oppussing. Dersom du tar sjansen på å finansiere nytt bad eller kjøkken ved å kjøpe inn svart eller av svært useriøs og billig håndverker, risikerer du å finansiere arbeidsgivere som bruker vold og trusler mot sine ansatte.

Han hevder at også torpedoer er satt inn mot arbeidere som skal trues.

– Vi har rapportert om flere tilfeller der ansatte har fått juling av torpedoer og bøller etter diskusjon om forhold på jobben, eller etter krav om utbetaling av lønn. Det er ikke uvanlig i denne delen av arbeidslivet. Arbeidsfolk risikerer å få bank dersom de oppleves som «illojale» av arbeidsgiveren. Her er det kriminelle nettverk som ikke er ukjent med bruk av vold og som har «voldskapital» i form av bøller eller rene torpedoer som håndhever en streng disiplin.

– Trusler mot familien i hjemlandet

Han sier få av sakene blir anmeldt.

– De ansatte som er utsatt for dette mangler nettverk og ofte språk og beskyttelse fra fagforeninger. De har liten mulighet til å forfølge sine retter juridisk. Derfor pirker vi bare borti toppen av et isfjell. Vi ser et stort behov for juridisk bistand for denne arbeidstakergruppen.

Mamen sier trusler er vanlig blant østeuropeere som kommer til Norge.

– Enkelte arbeidstakere forteller om trusler mot familien i hjemlandet – for eksempel ved at formannen viser fram et bilde av et familiemedlem av arbeidstakeren med en kommentar som «søt jente dette, er det din niese? Håper det går bra med henne». Dette er en uhyggelig trussel som tvinger arbeidsfolk til å underordne seg.

Mamen sier myter må dø.

– Vi må avlive myten om «den lykkelige svartarbeider» som arbeider svart i Norge og lever som greve i hjemlandet. Den myten er grunnleggende falsk. De som arbeider i denne delen av arbeidslivet har det ikke bra. De blir ofte svindlet for den lønnen som er avtalt. Og dersom de klager kan de bli møtt med trusler eller vold.

– Voldelig kapasitet

Leder Olav Norheim i Arbeidslivskriminalitets-senteret i Oslo (A-krimsenteret) bekrefter voldstrenden.

– Ja, dessverre får vi henvendelser hvor arbeidstakere oppgir at de har blitt utsatt for vold og trusler knyttet til lønn og andre arbeidsforhold. Jeg vil ikke si at det er utbredt, men det forekommer og vi ser svært alvorlig på det, sier A-krimsenter-sjefen i Oslo.

A-krimsenteret er et samarbeid mellom politi, NAV, Arbeidstilsynet og skatte- og tolletatene.

Han frykter at bruken av torpedoer, slik Mamen mener å ha oppdaget bruken av, kan spre seg til å ramme noen av arbeidslivets svakeste: De som står med lua i hånda for å få lønn.

– Vi ser at kriminelle nettverk opererer inn mot arbeidslivet; de har voldelig kapasitet.

Han sier de ser kyniske arbeidsgivere:

– Vi ser at noen arbeidsgivere spekulerer i ikke å utbetale lønn eller holder tilbake deler av lønnen til sine ansatte, da dette kan være en sivilrettslig sak som den enkelte arbeidstaker selv må ordne opp i. Dette er ofte vanskelig for arbeidstakere som verken har ressurser til å følge opp eller godt nok kjennskap til regelverket.

Fair Play Bygg er et samarbeidsprosjekt hvor arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har gått sammen om å hindre ulovlige og uheldige sider innen bygg og anlegg.

Strid

Det står strid om hvem som var involvert i episoden forrige mandag.

Politiadvokat Ann Iren Mathiassen ved Sør Øst politidistrikt sier det dreier seg om påstander om vold mot en far og en sønn – fra en arbeidsleder.

– De oppgir at de ble utsatt for vold fra en arbeidsleder. Mannen ble pågrepet, men er nå løslatt. Det skal dreie seg om lønns- og arbeidsforhold, sier politiadvokat Mathiassen.

Forsvareren til mannen som ble pågrepet avviser jobbrelasjonen som påstås.

– Min klient sier det ikke foreligger noe arbeidsforhold mellom ham og fornærmede i saken, sier advokat Andrea Wisløff.

Publisert: 11.02.20 kl. 18:11 Oppdatert: 11.02.20 kl. 23:22

