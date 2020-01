UT AV REGJERING: Her forlater Frp-leder Siv Jensen sine tidligere regjeringskamerater fredag formiddag, etter at hun fikk avskjed i nåde. Foto: Terje Bendiksby

Siv Jensen langer ut mot Hareide og Raja

Frp-leder Siv Jensen gikk ut av regjeringen og ga plass til to av sine argeste politiske motstandere. Nå reagerer hun på at Erna Solberg slipper Abid Raja (V) og Knut Arild Hareide (KrF) inn i regjeringen.

Mandag ga Siv Jensen (Frp) beskjed om at hun og partiet ville forlate Solberg-regjeringen. Fem dager senere ble den oppdaterte og Frp-frie mindretallsregjeringen presentert på Slottsplassen.

Nå mener Siv Jensen at regjeringen blir litt rødere av at Knut Arild Hareide kommer inn som samferdsminister, og at Abid Raja har et svakt utgangspunkt når han som kulturminister skal søke flertall i Stortinget.

– For kort tid siden ville Knut Arild Hareide felle Erna Solberg for å sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister. Det er ingen samarbeidsinvitasjon til Frp å utnevne han som ny samferdselsminister, sier Siv Jensen og fortsetter:

– Jeg har kritisert regjeringen for å være for grå. Å gjøre den litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring.

SAMMEN: Kulturminister Abid Raja, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, samferdselsminister Knut Arild Hareide, tidligere finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Trine Skei Grande i 2017. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jensen om Raja: – Svært svakt utgangspunkt

Hareide ledet KrF inn i skjebnehøsten 2018, da han tok opp kampen om KrFs veivalg. Hareide og de «røde» tapte, han gikk av som partileder og «blå» sides gallionsfigur Kjell-Ingolf Ropstad tok over.

Jensen er ikke ferdig med Hareides venstredreining – eller med Rajas anklager om at Frp drev med «brun propaganda» denne høsten. Sjansene hans for vellykket stemmesanking i Stortinget er ikke de beste, mener Jensen.

– Raja har et svært svakt utgangspunkt og en betydelig jobb å gjøre om han ønsker noe form for samarbeid, sier Jensen.

Mens Høyre, KrF og Venstre legger regjeringserklæringen de lagde sammen med Frp til grunn, har Frp varslet en annen tone etter exiten.

– Frp er nå et opposisjonsparti som stemmer ut fra vårt eget partiprogram. Regjeringen velger selv hvilken politisk linje de vil legge seg på, og hvem de vil samarbeide med, avslutter Jensen.

I en pressemelding skriver Frp at partiets stortingsgruppe vil konstitueres i løpet av neste uke. Da vil det bli klart hvilke roller de avgåtte statsrådene Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale vil gå inn i når de returnerer til Stortinget.

