SPILLES INN: Knut Arild Hareide blir av flere fylkeslag Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Flere KrF-fylker vil ha Hareide inn i regjering

Når Frp går ut av regjering, blir syv statsrådsposter stående tomme. Men konkurransen om hvem som skal fylle en eventuell KrF-post kan bli hard.

For mindre enn 10 minutter siden

– Å få Knut Arild Hareide som KrFs nye statsråd i Solberg-regjeringen hadde betydd et løft for KrF og regjeringen, sier fylkesleder Oluf Maurud i Innlandet.

Hareide gikk av som KrF-leder da han tapte kampen om å få partiet til å bytte side til venstresiden og Arbeiderpartiet i 2018. Da KrF valgte Erna Solberg og Frp, mente Hareide det var unaturlig for ham å bli statsråd.

Men nå er Frp ute.

– Hvis han vil dette selv, så vil det bety en samling av partiet og kunne og sårt tiltrengt høyere oppslutning, sier Maurud til VG.

– Hadde vært helt glimrende

Innlandet-toppen sto i likhet med Hareide på den siden av partiet som ikke ville gå i regjering med Frp under den knallharde KrF-striden.

Husker du? Slik var den rå maktkampen mellom Ropstads og Hareides støttespillere

– Det er jo folk i regjeringssystemet allerede som sto på såkalt rød side i KrF. Men å få Knut Arild Hareide inn i regjeringslaget hadde vært helt glimrende, rett og slett fordi han er en av landets dyktigste politikere, sier Maurud.

DAGENS KRF-STATSRÅDER: Dagens KrF-statsråder er utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (fra Vestland), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (fra Agder) og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (fra Rogaland). Foto: Helge Mikalsen

Vestland KrF har også lansert Knut Arild Hareide som en kandidat, skriver BT.

– Vi har lansert ham som en av flere. Han er en dyktig politiker som kan få frem KrFs politikk i regjering, sier fylkesleder Morten Helland til VG.

Han nevner også Rebekka Ljosland som et godt lokalt navn. Hun er tidligere helsebyråd i Bergen kommune. Vestland trekker også frem den populære KrF-veteranen Hans Olav Syversen fra Oslo og KrF-nestleder Ingelin Noresjø fra Nordland.

Rogaland har tenkt litt annerledes.

Vil ha Hareide på Stortinget

– Vi har tenkt at det er lurt med en dame og gjerne en yngre, for nå sitter det to menn og ei dame som statsråder for KrF. Også har vi tenkt at det er lurt å få noen fra Østlandet, sier fylkesleder Oddny Helen Turøy til VG.

Derfor har Rogaland spilt inn tidligere KrFU-leder Ida Lindtveit Røse, tidligere nestleder Inger Lise Hansen og Hans Olav Syversen.

– Hans Olav er mann, men han er i alle fall fra den delen av landet. Jeg tenker at det er viktig at vi bruker flere deler av landet når vi får statsrådsposter, sier Turøy.

– Hva med Hareide?

– Hareide vil jo gjøre en utrolig god jobb som statsråd, fordi han har politisk tyngde og erfaring. Men han vil være fra Vestlandet, og da må en kanskje bytte ut noen andre, påpeker Rogaland-toppen.

– Jeg tenker at Hareide vil gjøre en god jobb på Stortinget, når vi nå må til Stortinget for å få flertall. Han er god til å bygge broer, så jeg tror han kan gjøre en god jobb der, sier Turøy.

Det har ikke lyktes VG å få kontakt med Knut Arild Hareide selv tirsdag. Heller ikke nestleder Ingelin Noresjø har besvart VGs henvendelse tirsdag.

Publisert: 21.01.20 kl. 12:47

