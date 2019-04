BÅRET UT: Kvinnen i midten av 30-årene ble mandag 1. april funnet drept på Strømmen i Akershus. Foto: HELGE MIKALSEN

Drepte ekskona på Strømmen: Politi tror motivet kan ha vært ære

Det tidligere ekteparet skal ha hatt et konfliktfylt forhold. Nå etterforsker politiet om mannen hadde et æresmotiv da han drepte kona.

Oppdatert nå nettopp







Guro Holm Hansen, politiadvokat i Øst politidistrikt, bekrefter overfor VG at en av politiets teorier er at drapet hadde et æresmotiv.

Om morgenen 1. april rykket politiet ut til Strømmen i Akershus etter at naboer hadde meldt fra om en blodig mann med kniv. En kvinne i midten av 30-årene ble funnet med stikkskader, og politiet har siktet eksmannen i starten av 30-årene for drap.

– Vi har en arbeidsteori om at ære kan være et motiv. Dette er på bakgrunn av informasjon som har fremkommet under etterforskningen, blant annet gjennom vitneavhør, sier Guro Holm Hansen, til VG.

Brudd i forkant

– Kan du utdype hvorfor dere har en slik teori?

– Det har tilbake i tid vært et brudd mellom partene. Det er naturlig å se på om dette bruddet kan ha sammenheng med at det har endt så fatalt som det gjorde. Informasjon tilkommet under etterforskningen har momenter som kan tyde på dette, men det er altfor tidlig å ha en formening om motiv og politiet har flere teorier det jobbes ut ifra, sier Holm Hansen.

Hun opplyser at det fortsatt foretas vitneavhør i saken, men at siktede fortsatt bare er avhørt en gang.

– Vi er i gang med gjennomgang av data og telefoner. Det er ganske mye informasjon, og nesten alt må oversettes. Innholdet er det for tidlig å si noe om, sier Hom Hansen.

UNDERSØKELSER: Politiadvokat Guro Holm Hansen opplyser at de kriminaltekniske undersøkelsene er ferdigstilt i saken og at den foreløpige obduksjonsrapporten viser at kvinnen ble stukket flere ganger med kniv. Foto: HELGE MIKALSEN

Har erkjent

Politiet har tidligere omtalt forholdet mellom de tidligere ektefellene som «konfliktfylt».

Politiadvokat Holm Hansen opplyser at politiet er interessert i å avhøre nære familiemedlemmer i utlandet.

– Det er naturlig at politiet ser på etterforskning i utlandet, sier Holm Hansen.

Mannen har i avhør erkjent at han drepte kona. Da politiet kom til stedet skal han ha sagt «Jeg har drept noen».

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at kvinnen var blitt rammet av en rekke knivstikk. Politiet mener å ha tatt beslag i en kniv som skal være drapsvåpenet.

I forrige uke gikk politiet ut og oppfordret folk til å slette en video som angivelig viser deler av drapet og som skal ha sirkulert på internett.

I 2014 ble den drapssiktede mannen dømt for vold mot kona. Senere fikk hun voldsalarm etter å ha «uttrykt bekymring». Voldsalarmen ble ikke utløst i forkant av drapet.

– Det er for tidlig å si noe om hvorfor voldsalarmen ikke ble utløst og/eller betydningen av dette, også av hensyn til etterforskningen, sier Holm Hansen.

Mannens forsvarer Dag Svensson sier til VG at hans klient har forklart seg om motivet, uten at han vil gå nærmere inn på forklaringen.

– Det med æresdrap er en av mange arbeidsteorier som politiet jobber ut ifra. Jeg antar det er naturlig å se på den i og med at de begge er av utenlandsk opprinnelse og det har vært konflikt. Jeg har ikke fått inntrykk av at det er en teori som utpeker seg, sier Svensson.

Publisert: 11.04.19 kl. 15:38 Oppdatert: 11.04.19 kl. 15:56