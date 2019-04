I RETTEN: Makaveli Lindén føres inn til et rettsmøte i franske Dijon i fjor høst. Foto: Tomm W. Christiansen

Makaveli Lindén hentet til Norge i natt

Drapssiktede Makaveli Lindén har kommet til Norge.

Oppdatert nå nettopp







Det bekrefter hans forsvarer Øystein Storrvik og politiadvokat Chritian Hatlo overfor VG.

Oslo politidistrikt opplyser i en pressemelding at han trolig fremstilles for varetektsfengsling klokken 13 onsdag.

Den svenske statsborgeren har sittet fengslet i Frankrike i påvente av utlevering til Norge.

Lindén ble pågrepet av fransk spesialpoliti da han ankom togperrongen i Dijon i oktober i fjor. Han hadde da vært på flukt i ni dager, og var etterlyst av Interpol over hele verden.

Norsk politi mener han reiste fra landet bare timer etter at han skal ha drept 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto som bodde i et kollektiv sammen med kamerater på Majorstuen.

Lindén har erkjent straffskyld for drapet og har i avhør forklart at 24-åringen var et tilfeldig offer.

Lindén er også siktet for ran, og er mistenkt for å ha drept en kvinne i Belgia mens han var på flukt.

Publisert: 10.04.19 kl. 07:15 Oppdatert: 10.04.19 kl. 07:42