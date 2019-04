PASS: I deler av landet er ikke disse nødvendigvis enkle å få fornyet for tiden. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Fortsatt lange passkøer – sjekk ventetiden

Siden årsskiftet har ventetiden for å få nytt pass på Østlandet vært lang. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener «passkrisen» er et symptom på et overarbeidet politi, samtidig med ombygging og nedleggelser. Vi har sjekket når ulike passkontorer har ledig.

– Nå har vi fått enda en ny justisminister fra Frp, og hans første jobb må bli å rette opp i feil begått av de fem foregående, sier Vedum til VG.

VG omtalte den pågående «passkrisen» i februar, og en ny gjennomgang viser at bedringene lar vente på seg. I skrivende stund opplyser kun 24 av landets passkontorer at de har ledige timer i april.

Vedum mener de lange passkøene, også utenfor den normale passesongen, er et symptom på at politiet har for mye å gjøre.

– Regjeringen har nå gjennomført en enorm politireform, som har blitt en sentraliseringsreform og skapt mye unødvendig byråkrati. Samtidig har de kommet med nye rutiner for pass. Politiet blir overbelastet, og det er dyrt og krevende, mener Vedum.

Må gi politiet pusterom

Han forteller at regjeringen har gjort bestemmelser som om hele Norge var en storby. Vedum forteller at det er et gjennomgående problem i politiet, at de har for mye å gjøre.

KLAR TALE: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier regjeringen må legge inn mer penger til politiet i budsjettet, sånn at politiet får mer pusterom. Foto: Frode Hansen, VG

– Nesten uansett hvem i politiet og hvor du spør dem, så vil de si det samme: Det er et enormt arbeidspress på politifolk. De fleste av oss er ikke i kontakt med politiet annet enn når vi skal ha pass, men hvis du blir utsatt for kriminalitet, viser statistikken at også der er politiet presset og at flere saker blir henlagt på grunn av mangel på ressurser.

Derfor er beskjeden fra Vedum klar:

– Regjeringen gjør nå finpussen på det reviderte budsjettet, som de skal legge frem i mai. De er nødt til å legge inn mer penger til politiet, sånn at politiet får mer pusterom.

Gjør flere tiltak

Justisministeren er uenig med Vedum, og sier at de lange ventetidene ikke skyldes ombyggingsprosessen for ny utstedelse av pass, men av stor pågang.

– I Oslo har det ikke vært noen strukturendringer, og i Øst er endringene gjennomført. I begge disse distriktene er ombygginger fullført og nytt utstyr rullet ut. At det likevel har vært lang ventetid, skyldes stor pågang, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til VG.

STOR ETTERSPØRSEL justisminister Jøran Kallmyr sier årsaken til de lange ventetidene er stor pågang av folk som vil ha nytt pass. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Han forteller at han har stor forståelse for at folk er frustrert over situasjonen, og at det gjøre tiltak for å forbedre kapasiteten.

– På kort sikt håndteres dette med økt bemanning og utvidede åpningstider. På lang sikt arbeider vi med å få på plass nytt system som gjør at folk får varsling på SMS før passet går ut, og samtidig tilbud om en time. Det skal vi etter planen klare å ha på plass i løpet av neste år, sier han.

Kallmyr mener det nye systemet vil være med på å gjøre etterspørselen mer jevnt fordelt utover året, og at man på den måten vil unngå perioder der etterspørselen er ekstra stor, som igjen gir de store køene.

– For å håndtere den høye etterspørselen etter pass på Østlandet har det blitt ansatt 30 nye medarbeidere i Oslo, Øst og Sør-Øst politidistrikt, både faste og vikarer. I tillegg er det i en periode åpnet for timebestilling 150 dager frem i tid. Fra mars til august i år er det blitt lagt ut 200.000 passtimer i de nevnte distriktene. Politidirektoratet mener at de med dette vil klare å møte etterspørselen, sier den ferske justisministeren.

Se fullstendig oversikt over ventetiden på landets passkontor her:

Oversikt over ventetiden på passkontorene i Norge

Agder politidistrikt: Arendal og Froland – Har ledige timer fra midten av i mai. Første ledig time er 16. mai

Farsund og Lyngdal – Tilbyr ikke online booking

Kristiansand – Har noe ledig fra slutten av mai. Første ledig time er 28. mai

Mandal – Passkontoret stengte 1. april

Tvedestrand og Vegårshei – Tilbyr ikke online booking Møre og Romsdal politidistrikt Haram – Tilbyr ikke online booking

Kristiansund – Har ledige timer fra midten av april. Første ledig time er 11. april

Sykkylven – Tilbyr ikke online booking

Ulstein og Hareid – Tilbyr ikke online booking

Ålesund – Har ledige timer fra juni. Første ledig time er 3. juni

Molde – Har én ledig time i april. Første ledig time er 30. april

Volda og Ørsta – Tilbyr ikke online booking Sør-Vest politidistrikt Etne og Vindafjord – Har ledige timer i april. Første ledig time er 10. april

Jæren – Har en egen side for timebestilling

Sauda – Har ledige timer i slutten av april. Første ledig time er 23. april

Stavanger – Tilbyr ikke online booking

Eigersund – Har en egen side for timebestilling

Haugesund – Har ledige timer i april. Første ledig time er 10. april

Karmøy – Har ledige timer i april. Første ledig time er 10. april

Randaberg – Har ledige timer i mai. Første ledig time er 7. mai

Sandnes – Har ledige timer i mai. Første ledig time er 6. mai

Stord – Har ledige timer i april. Første ledig time er 10. april

Søre Ryfylke – Tilbyr ikke online booking Trøndelag politidistrikt Fosen – Tilbyr ikke online booking

Heimdal – Har ledige timer i juni. Første ledig time er 5. juni

Hitra – Tilbyr ikke online booking

Midtre-Gauldal – Tilbyr ikke online booking

Nærøy og Vikna – Tilbyr ikke online booking

Orkdal og Agdenes – Har ledige timer i mai. Første ledig time er 20. mai

Røros – Tilbyr ikke online booking

Steinkjer – Har ledige timer i mai. Første ledig time er 20. mai

Verdal/Levanger – Har ingen ledige timer

Namsos – Har ingen ledige timer

Oppdal – Tilbyr ikke online booking

Rissa – Tilbyr ikke online booking

Stjørdal – Har ledige timer i mai. Første ledig time er 20. mai

Trondheim – Har ledige timer i april. Første ledig time er 15. april Finnmark politidistrikt Alta – Tilbyr ikke online booking

Båtsfjord – Tilbyr ikke online booking

Guovdageainnu/Kautokeino – Tilbyr ikke online booking

Kirkenes – Tilbyr ikke online booking

Nordkapp – Tilbyr ikke online booking

Hammerfest – Tilbyr ikke online booking

Karasjoga/Karasjok – Tilbyr ikke online booking

Lebesby – Tilbyr ikke online booking

Måsøy – Tilbyr ikke online booking

Porsanger – Tilbyr ikke online booking

Tana – Tilbyr ikke online booking Nordland politidistrikt Alstahaug og Leirfjord – Har ledige timer i juni. Første ledig time er 26. juni

Bodø – Har ledige timer i mai. Første ledig time er 24. mai

Mo i Rana – Har ledige timer i april. Første ledig time er 29. april

Narvik – Holder stengt for pass i forbindelse med de nye passmaskinene

Sortland – Holder stengt for pass i forbindelse med de nye passmaskinene

Brønnøysund – Holder stengt for pass i forbindelse med de nye passmaskinene

Fauske – Har ledige timer i april. Første ledig time er 11. april

Mosjøen – Har ledige timer i april. Første ledig time er 24. april Sør-Øst politidistrikt Notodden – Har ledige timer i juni. Første ledig time er 27. juni

Drammen – Har ledige timer i juni. Første ledig time er 19. juni

Grenland Har ledige timer i april. Første ledig time er 17. april

Hønefoss – Tilbyr ikke online booking

Kragerø – Tilbyr ikke online booking

Midtre Hallingdal (Gol) – Tilbyr ikke online booking

Stokke – Har ledig time i april. Første ledig time er 25. april Vest politidistrikt Askøy – Har ledige timer i mai. Første ledig time er 8. mai

Bergen – Har ledige timer i april. Første ledig time er 26. april.

Eid – Tilbyr ikke online booking

Flora – Tilbyr ikke online booking

Førde og Naustdal – Tilbyr ikke online booking. De har kun én maskin i bruk på grunn av ombyggingen

Hardanger – Har ledige timer i april. Første ledig time er 10. april

Kvam – Har ledige timer i april. Første ledig time er 25. april

Lærdal – Tilbyr ikke online booking.

Nordhordland – Har i skrivende stund én ledig time. Den er 28. mai

Sotra og Øygarden – Har ledige timer i mai. Første ledig time er 21. mai

Vågsøy – Har i skrivende stund ingen ledige timer.

Fjaler – Tilbyr ikke online booking.

Gloppen – Tilbyr ikke online booking. De har kun én maskin i bruk på grunn av

Høyanger – Tilbyr ikke online booking.

Kvinnherad – Tilbyr ikke online booking.

Os – Har i skrivende stund ingen ledige timer.

Sogndal og Leikanger – Har ledige timer i april. Første ledig time er 11. april

Stryn og Hornindal – Tilbyr ikke online booking.

Voss – Har ledige timer i april. Første ledig time er 10. april

Årdal – Tilbyr ikke online booking. Innlandet politidistrikt Fagernes – Tilbyr ikke online booking

Gjøvik – Har ledig time i april. Første ledig time er 11. april

Hamar – Har ledige timer i mai. Første ledig time er 20. mai

Tynset -Tilbyr ikke online booking.

Vinstra – Passkontoret avvikles 1. mai

Elverum – Har ledige timer i april. Første ledig time er 14. april

Gran – Har ledige timer i juni. Første ledig time er 5. juni

Kongsvinger – Har ledige timer i juni. Første ledig time er 6. juni

Lillehammer – Holder midlertidig stengt i forbindelse med ombyggingen

Otta – Tilbyr ikke online booking Oslo politidistrikt Bærum – Har ledige timer i april. Første ledige time er 10. april

Grønland – Har ledige timer i mai. Første ledige time er 3. mai Troms politidistrikt Finnsnes – Har ledige timer i mai. Første ledige time er 8. mai

Bardu – Har ledige timer i april. Første ledige time er 24. april

Harstad – Har ledige timer i mai. Første ledig time er 8. mai

Nordreisa og Kvænangen – Har ledige timer i april. Første ledig time er 11. april

Tromsø – Har ledige timer i april. Første ledig time er 23. april Øst politidistrikt Ski Har ledige timer i juli. Første ledig time er 8. juli

Lillestrøm – Har ledige timer i juni. Første ledig time er 6. juni

Grålum – Har ledige timer i mai. Første ledig time er 29. mai (Politiet legger forløpende ut ledige timer, og det tas forbehold om at oversikten kan inneholde feil) Kilde: Politiet.no Vis mer vg-expand-down

Publisert: 09.04.19 kl. 23:54