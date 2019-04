FIKK BOT: Jonas Gahr Støre har akseptert et forelegg på 9000 kroner etter at han ble anmeldt for å ha brutt trafikkreglene i fjor høst. Foto: Gisle Oddstad

Ap-leder Støre har fått 9000 kroner i bot

Jonas Gahr Støre har akseptert et forelegg på 9000 kroner etter at han i fjor høst brøt trafikkreglene under NRK-opptak.

Det bekrefter Ap-lederens rådgiver Siri Storstein Hytten overfor TV 2.

– Jeg ble anmeldt etter at NRK i fjor høst filmet at jeg brøt trafikkreglene. Saken er nå ferdig behandlet og endte opp med at jeg ble ilagt forelegg. Det er bare rett og rimelig at jeg får en reaksjon etter brudd på trafikkreglene, og jeg har akseptert forelegget, skriver Støre i en sms til kanalen.

Det var i forbindelse med at Ap-lederen ble fulgt av et dokumentar-team fra NRK i fjor at regelbruddene fant sted. NRK fulgte Støre over en periode, og filmet blant annet flere transportetapper.

Mens Støre kjørte bil i Hallingdal fiklet han med mobilen da han startet og avsluttet en samtale, før samtalen ble satt på høyttaler, skrev NRK. Hendelsen fant sted 5. oktober i fjor.

Fire dager senere satt han i bilen sammen med blant andre sin rådgiver Siri Storstein Hytten, som også satt bak rattet. Mens de kjører ut av Oslo sentrum ber Støre rådgiveren om å bryte regler om påbudt kjøreretning og kjøre der det er skiltet forbudt.

– Her skal du gjøre noe du ikke får beskjed om. Da får vi bare ta en spansk en, sa Støre til Hytten, ifølge TV 2.

Etter at Ap-lederen gjentatte ganger har gitt rådgiveren sin råd om å kjøre mot kjøreretningen gjør NRKs journalist ham oppmerksom på at alt som har skjedd i bilen har blitt filmet.

– Ja, men det er foreldelsesfrist for trafikale forbrytelser, svarer Støre.

Støre ble etter hendelsene anmeldt og har nå akseptert et forelegg på 9.000 kroner.

Forelegget var for brudd på bruken av håndholdt mobil, samt medvirkning til brudd på skiltforskriften, skriver TV 2.

Publisert: 10.04.19 kl. 13:27