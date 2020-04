BY-UTFORDRING: Oslo kommune har andre utfordringer enn mindre kommuner – fordi vi bor tett og er mange om plassen, mener byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Mattis Sandblad

Raymond Johansen om minoriteter og corona: – Åpenbart at vi ikke har truffet

I Oslo brer smitten om seg øst i byen. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vedgår at det tok for lang tid før informasjonen nådde ut til minoritetsbefolkningen.

– Gjennom mars oppdaget vi særlig smitteøkning i bydel Gamle Oslo, spesielt blant somaliere, sier Raymond Johansen til VG.

Det bor snart 700.000 mennesker i Oslo. Bydelene Frogner, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo huser 215.000 innbyggere alene.

– Når vi snakker om at vi skal gå en tur, sier det seg selv at man naturligvis møter en del andre. Det er mange som bor trangt. Det er mange små butikker. Så er det et faktum at vi har 200 ulike nasjonaliteter, sier Johansen til VG.

– For Oslo er det størrelsen som er utfordringen, rett og slett.

Tirsdag skrev VG at ingen bydeler har større bekreftet smitte enn bydel Stovner, som også har mange innvandrere.

– Ikke truffet

Smittevernoverlege i Oslo, Tore W. Steen, opplyser til VG at kommunen jobber kontinuerlig med å nå ut med informasjon på flere språk.

Blant annet blir informasjon om smittevern formidlet på somalisk på radio, bydelsmødre driver opplæring hos minoritetskvinner, informasjon gis via flerspråklig helsepersonell, på Facebook, WhatsApp og skriv på ulike språk.

Johansen vedgår imidlertid at informasjonen trolig har kommet ut for sent, og at den ikke var målrettet nok da tiltakene ble innført 12. mars:

– Det er én ting å si at vi har gitt mye informasjon. . Men det er ikke ut fra det alene vi kan vurdere om vi har gjort en god jobb. Det er på bakgrunn av hvordan budskapet er mottatt og forstått, og hvordan smitteutviklingen er.

– Det er åpenbart at vi ikke har truffet helt når vi ser smitteutviklingen blant enkelte innvandrergrupper og i enkelte områder, sier Johansen.

KREVENDE: Oslo har lagt noen krevende måneder bak seg, og byrådsleder Raymond Johansen tror Oslo-innbyggere fremdeles vil måtte leve med tiltak i månedene som kommer. Foto: Mattis Sandblad

Tre tiltak

Det er særlig tre tiltak som blir avgjørende for befolkningen i Oslo fremover, forteller Johansen:

Utbredt testing

Smitteoppsporing

Isolering

På spørsmål om Osloboere må belage seg på å leve med tiltak lengre enn resten av landet, sier Johansen at det ser ut til å gå i den retningen.

– Jeg tror vi må være forberedt på det, som byer ellers i verden må. Det er der smittefaren er størst, rett og slett.

Standard for bostørrelse

I en kinesisk studie fra slutten av februar, konkluderer forskerne med at 75–80 prosent av all smittespredning forekom innad i familier.

Blant retningslinjene kommunen nå ønsker å innføre, er konkrete standarder for hva det vil si å bo trangt, slik at kommunen kan hjelpe til med å isolere familiemedlemmer som bor tett på hverandre.

– Vi må være beredt på å bistå med isolasjonskapasitet. Vi har avtale med en hotellkjede og har nå et eget isolasjonshotell i Oslo med nesten 300 plasser. Den frivillige hjemmeisoleringen tok i for stor grad utgangspunkt i at folk har stor plass.

Johansen har tidligere varslet at befolkningen må belage seg på sterkere isolasjon når samfunnet gradvis åpner opp igjen 20. og 27. april.

– Vil en standard for trangboddhet utløse rettigheter i andre enden for disse familiene?

– Jeg tror det er ærlig å si at man ikke har tenkt på alle eventualiteter knyttet til dette. Det viktigste nå er å stoppe smitte og spredning, og å komme tilbake til en normal situasjon igjen.

Han erkjenner også at det kan bli vanskelig å isolere familiemedlemmer fra hverandre, dersom for eksempel både mor og far er smittet.

– Eller hvis gamle mamma eller pappa har fått påvist corona og både er veldig avhengig av familien, har dårlige norskkunnskaper, så er det enormt krevende å være isolert på et hotellrom.

STILLE SOMMER: Raymond Johansen tror det fremdeles vil ta noe tid før Oslo er tilbake som normalt. Foto: Mattis Sandblad

– Uvirkelig måned

Han understreker at nedstengingen har store konsekvenser, ikke bare for økonomien.

– Min aller største tristhet er at vi har mange eldre på sykehjem som er i siste fase av livet. Det er en krevende situasjon i seg selv, og ikke minst nå for pårørende, at de ikke får være sammen med familien. Det at man ikke vet når man kan hilse på mor og far igjen, hvor lenge mor og far lever – eller at man kanskje ikke får tatt det farvelet du vil. Det er jo trist, sier han.

– Hvordan blir året 2020 i Oslo?

– Allerede nå kan vi slå fast at vi har hatt en uvirkelig måned bak oss. Og vi må belage oss på at Oslo i lang tid fremover vil bli stillere, i sentrum av byen. At det er flere folk i skogen.

Mindre å glede seg til

Hytteforbudet, hva som skjer når skoler og barnehager åpner opp – om flere foreldre drar på jobb – og om smitten da blusser opp igjen, vil også få innvirkninger på hvor strenge tiltakene må være fremover.

– Det blir færre fotballkamper og festivaler. Det blir ikke 17. mai slik vi kjenner den. Det blir færre ting å glede seg til, ting som gir mening til livet. Da må man finne nye måter å være sammen på, og nye måter å glede seg på, sier byrådslederen.

– Jeg skulle ønske jeg kunne helt klare svar på når man åpner opp, når du kan ta din første utepils, dra på fotballkamp, jobben, stå å henge på en stappfull buss, gå tett inntil hverandre i gaten, gi bestemor en klem, invitere venner på middag, drikke masse rødvin og danse igjen. Leve livet sånn vi kjenner det.

– Men vi er jo der vi er. Og det virker det som at folk skjønner, sier han.

