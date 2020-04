SKUFFET: Havnevertinne Inger Kristine Grønvold synes det er trist Stavern Gjestehavn ikke vil fylles opp med mennesker i påsken. Foto: GØRAN BOHLIN

Ventet stappfull gjestehavn i påsken: – Forferdelig trist

STAVERN/ARENDAL (VG) Fritt frem å dra på sjøen i påsken, sier myndighetene. Likevel holdes flere gjestehavner stengt. – Jeg synes man kan ta vurderingen på nytt, sier Inger Kristine Grønvold, som driver gjestehavnen i Stavern.

En ensom seilbåt vitner om en helt uvanlig påske i Stavern Gjestehavn.

Havnen som på denne tiden av året fylles opp av lokale og internasjonale båtgjester, er nå preget av tomme bryggekanter og stillhet.

For snart to uker siden besluttet kommuneoverlegen at alle gjestehavnene i skulle holdes stengt, for å begrense smittespredning. Samtlige kommuner i Vestfold og Telemark har gjort det samme.

Det er fortsatt mulig å legge til kai, men man må klare seg med fasilitetene om bord på båten.

– Det er forferdelig trist, dette er hjertebarnet mitt. Det finnes ikke en båteier som ikke vet hvem jeg er, sier havnevertinne Inger Kristine Grønvold, som har drevet havnen siden 2013.

– Det ble verre og verre

Smekkfullt er ordet hun bruker for å beskrive havnen i påskeuken. Barn i oransje redningsvester og sjøfolk som oljer sjektene sine. Nå kan man ikke engang høre lyden fra en båtmotor.

Grønvold hadde planen klar for hvordan de skulle holde åpent uten å bryte nasjonale smittevernregler; Kun fem båter per brygge, forbud mot å besøke hverandre i båtene og all betaling via Vipps.

– Men så utvidet dette seg, det ble verre og verre. Da tenkte jeg; dette går ikke, nå er det så ille at vi bare må hive oss på den nasjonale dugnaden, sier havnevertinnen.

TOMT PÅ SJØEN: En enslig seilbåt seiler ut fra gjestehavnen i Stavern første mandag i påskeuken. Foto: GØRAN BOHLIN

Redningsselskapet: God beredskap

Myndighetene har vært tydelige på at det er uaktuelt med et nasjonalt forbud mot å legge til kai i havner. Redningsselskapet gikk først ut og frarådet bruk av fritidsbåt, men for én uke siden snudde de:

– Status nå er at vi har fått på plass god beredskap. Vi har gjennomført et vellykket mannskapsskifte og fått på plass smittevernutstyr på båtene, så vi mener at folk kan bruke sjøen i påsken, så lenge de følger reglene til myndighetene, sier pressevakt Tanja Krangnes i RS mandag ettermiddag.

Beskjeden fra Redningsselskapet får Grønvold ved gjestehavnen i Stavern til å reagere. Hun understreker at hun ikke ønsker haugevis av båtgjester, og at innfarten må begrenses.

– Men i og med at RS og Høie sier man kan fortøye og legge seg til brygga, synes jeg man kan ta den vurderingen på nytt. Og så må det bli god veiledning fra de riktige instansene i kommunen, sier hun.

Ble kastet ut av gjestehavnen

I Arendal, en time og førti minutters kjøretur unna, er gjestehavnen åpen for alle.

Helt ytterst, ved langsiden på en av flytebryggene, er Jens Ugland (21) og Mats Georg Syvertsen Softing (22) snart ferdige med å tørke opp oljesøl i seilbåten, etter at de fikk motorstopp dagen før.

ARENDAL: F.v. Mats Georg Syvertsen Softing og Jens Ugland i sin 29 fots seilbåt. Foto: GØRAN BOHLIN

Forelesningene ved universitetet ble avlyst på grunn av coronaviruset. Det var da de bestemte seg.

– Vi kjøpte båten forrige fredag. Vi har snakket om det ett år, og så fant vi en som lå på Bygdøy i Oslo, sier Ugland.

Samme dag fikk de en påminnelse om at coronakrisen også rammer dem som ferdes til sjøs. I Horten ble de kastet ut fra gjestehavnen.

– Havnesjefen synes det var kjipt, men jeg forstår forbudet, sier 21-åringen.

Syvertsen Softing forteller at det deretter gikk fint, helt til de søndag kveld fikk motorstopp og måtte bli plukket opp av Redningstjenesten.

– De holdt avstand og kom ikke om bord, sier han.

– Bedre enn å ta kollektivtrafikken i Oslo

På spørsmål om de føler det på båt er lettere å holde seg unna smitten, svarer Syvertsen Softing:

– Vi tar forholdsregler og møter færre her. Det er bedre enn å ta kollektivtrafikken i Oslo.

Havnefogd Rune Hvass i Arendal kommune forklarer beslutningen om å holde gjestehavnen oppe slik:

– Vi har forespurt smittevernkompetansen i vår kommune, forklart hvor mange som dusjer og hva som skal til. De anbefaler ikke å stenge, og det er ikke ilagt nasjonalt forbud. Da gjør vi ikke det, sier havnefogd Rune Hvass, og tilføyer at båtgjestene holder god avstand.

Forbud eller ikke, varierer imidlertid innad i fylket. I Tvedestrand og Grimstad holder de havnene åpne, mens Kristiansand holder stengt.

FULGTE DRØMMEN: Erlend Vestli og Camilla Malonæs flyttet ut av leilighet og inn i en seilbåt, for å følge drømmen om å reise på langtur.

– Sitter jo ikke akkurat oppå hverandre

Ved en av flytebryggene nærmest land, ligger seilbåten til Camilla Malonæs (21) og Erlend Vestli (22).

– Vi tar forholdsregler og bruker egne fasiliteter, sier Malonæs mens de jobber med å feste rekkverket langs siden av båten.

– Jeg synes det er helt greit at de holder havnen åpen, vi sitter jo ikke akkurat oppå hverandre, ler Vestli.

Han sier de merker lite til krisen her nede ved havnen. Men kjæresten, som jobber i ambulanse, merker den godt på jobb.

– Du tenker over det hver gang du drar ut til pasienter. Jeg føler et ansvar, sier hun.

