NEDGANG: Stadig færre er innlagt på sykehus med coronaviruset. Foto: Anne Haga, Ahus

Færre enn 200 coronapasienter innlagt på sykehus

Antall innlagte pasienter med coronaviruset er på sitt laveste siden 23. mars. Dette sier tallene om dagens coronasituasjon.

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag for en uke siden varslet Erna Solberg at regjeringen ville lette på en rekke tiltak. Gradvis vil det norske samfunnet gjenåpnes.

Antall registrerte smittede i Norge har passert 6600, men om en knapp uke vil landets barnehager igjen kunne åpne. En uke senere vil flere barneskole- og videregåendeelever kunne dra tilbake på skolen.

Psykologer og fysioterapeuter vil kunne gjenoppta behandlinger og frisører vil kunne ta imot kunder igjen – og 20. april er det ikke lenger forbudt å dra på hytta.

En oppdatering fra alle helseforetakene onsdag morgen viser at det nå er under 200 innlagte på norske sykehus for første gang på tre uker.

Etter nesten fem uker med de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid, er situasjonen slik onsdag 15. april:

Innlagte på sykehus

Da regjeringen varslet at de ville lette på flere tiltak, hadde antall innlagt på sykehus allerede begynt å synke. 7. april var 281 personer innlagt.

Den første toppen av sykehusinnleggelser ble nådd 1. april med 324 coronapasienter.

Klokken 12 onsdag ettermiddag har antall pasienter sunket til 194. Det er det laveste antallet siden 23. mars, viser VG sykehusoversikt.

Helsedirektoratets tall på 190 innlagte er fra klokken 08.00 i dag tidlig, men flere av helseforetakene har lagt ut nyere tall, som da viser 194 innlagte per 12.30.

Respiratorpasienter

På det meste fikk 99 pasienter respiratorbehandling på landets sykehus 1. april.

Onsdag er antallet pasienter som får respiratorbehandling 66. Helse Nord har foreløpig ikke oppdatert sine tall. Antallet i respirator har falt fra 53 i går til 52 i dag.

Det tilsvarer nærmest en halvering de to siste ukene, ifølge VGs sykehusoversikt.

Antallet på intensivavdelinger har falt fra 71 i går til 64 i dag.

Coronadødsfall

142 personer har dødd av coronaviruset i Norge. De fleste av dem er eldre og har dødd ved ulike sykehjem i Norge. Ifølge FHIs dagrapport er alderen på de døde mellom 51 og 102 år gamle.

7. april hadde 89 personer dødd av coronaviruset i Norge. Onsdag er det meldt om 142 coronadødsfall totalt, ifølge VGs oversikt.

Sykehusansatte

VG oversikt viser at minst 512 sykehusansatte har eller har hatt coronaviruset.

20. mars var hele 10.076 sykehusansatte i karantene etter utenlandsreiser eller nær kontakt med smittede personer. Allerede 7. april var mange av dem ute av karantenen og 1914 sykehusansatte måtte holde seg borte fra jobb.

Antallet sykehusansatte i karantene blir stadig lavere. Onsdag er kun 1208 ansatte i karantene, like før klokken 12.

Publisert: 15.04.20 kl. 12:12 Oppdatert: 15.04.20 kl. 12:34

Mer om Coronaviruset Sykehus

Fra andre aviser