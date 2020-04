ØDELEGGER REGNSKOG: Kampen mot biodrivstoff laget av palmeolje har ført til at Norge bruker mindre av dette drivstoffet - og mer av fossilt brennstoff. Dermed gikk klimautslippene fra veitrafikk opp fra 2017 til 2018. Foto: Ardiles Rante / Greenpeace / TT NYHETSBYRÅN

Klimakamp fører til økte utslipp

For første gang på fem år øker klimautslippene i norske kommuner. Hovedgrunnene er mindre bruk av biodrivstoff, og mer anleggsvirksomhet.

Mens coronakrisen har fått klimagassutslipp til å gå går kraftig ned globalt, viser nye tall fra Miljødirektoratet at det ikke så like godt ut for Norge i tiden før coronaen.

En ny oversikt over klimautslipp for byer og kommuner fra 2018, viser at utslippene økte i nesten alle kommuner.

2018 var faktisk første gang utslippene av klimagasser økte på fem år. I 2013 begynte nedgangen, men fra 2018 begynte utslippene nok en gang å øke.

De største endringene fra 2017 til 2018 er veitrafikk, viser Miljødirektoratets oversikt. I 2017 slapp veitrafikk ut 580.000 tonn CO2. Året etter slapp veitrafikken ut 615.000 tonn CO2.

– Utslippene fra veitrafikk har økt, mye på grunn av redusert innblanding av biodrivstoff, forklarer Nina Holmengen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Mindre bruk av palmeolje

Årsaken er at vi ikke lenger bruker mye biodrivstoff laget av palmeolje. Mye palmeoljeproduksjon er miljøskadelig, fordi det produseres på områder i Asia og Sør-Amerika som nylig var regnskog.

– Biodrivstoff fra palmeolje kan føre til klimagassutslipp andre steder og negative effekter på naturmangfold og matsikkerhet. Biodrivstoff produsert av avfall og rester vil i mindre grad gi press på globale landarealer, forklarer Holmengen.

I 75 av de 356 kommunene som er med i statistikken, har utslippene gått ned fra 2017 til 2018. I de 281 andre kommunene har utslippene enten økt eller stått stille.

les også Innfører full avgift på biodrivstoff med palmeolje

ØKER MEST: Risør kommunes klimautslipp økte med hele 52 % fra 2017 til 2018, viser nye klimatall fra Miljødirektoratet. Foto: Nicolai Prebensen

Vanylven kommune i Møre og Romsdal hadde den største nedgangen i utslipp, med hele 25 % nedgang fra ett år til neste. Den største økningen hadde Risør kommune med en økning på hele 52% i CO2-utslipp.

Risørs ordfører forklarer at flere skip er lagt i opplag, og det kan være en mulig grunn til økningen. Kommunens egen oversikt viser nemlig en liten nedgang i utslippene.

– Det som kan ha påvirket regnskapet i så negativ retning kan være supplybåter i opplag ved industri-området Krana, sier ordfører Per Kristian Lunden (Ap).

– UROVEKKENDE: Oslos miljøbyråd, Arild Hermstad (MDG), liker dårlig at hovedstadens klimautslipp har økt fra 201 til 2018. Foto: Trond Solberg

Økning i Oslo bekymrer

Også i den rødgrønne byen Oslo har utslippene økt. Her gikk klimagassutslippene opp med ca 60.000 tonn CO2 fra 2017 til 2018. Det tilsvarer en økning på 5 prosent. Miljødirektoratet forklarer at økningen hovedsakelig kommer fra veitrafikken, foruten utslipp fra økt anleggsvirkeomhet.

Det er første gang siden 2013 det registreres en økning i Oslos utslipp.

Det bekymrer Miljøpartiet De Grønnes Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad:

– Dette er svært urovekkende og betyr at vi må skjerpe innsatsen. Vi forventet et dårlig resultat i 2018, som det var for Norge som helhet. Tallene for Oslo er likevel svakere enn vi ventet, sier han til VG.

I 2018 gikk trafikken i bomringen i Oslo ned med 4 prosent, samtidig som elbilandelen gjennom bomringen vokste fra 12 til 18 prosent. Flere brukte også kollektivtrafikk, men likevel økte klimautslippene fra veitrafikken. Som ellers i landet var hovedgrunnen til det at Norge kuttet å bruke biodrivstoff laget av palmeolje.

Ber regjeringen om tiltak

De nye klimatallene viser at det det må gjøres mer, mener Hermstad.

– Bompengene og parkeringsavgiftene må betydelig opp, planer om motorveier må skrotes, det må bygges mye mer sykkelvei, og det må bli enda billigere og enklere å reise med kollektivtransport, mener han.

Han mener at regjeringen må bidra mer.

– Oslo og de andre storbyene må selvsagt stramme kraftig inn på klimapolitikken, men vi må også ha nye og sterkere tiltak fra regjeringen. Regjeringen må gjøre det dyrere å forurense, droppe rådyre motorveiplaner og satse på billigere og miljøvennlige hverdagsreiser. Veien ut av koronakrisen må bli veien ut av klimakrisen, sier miljøbyråden.

Publisert: 26.04.20 kl. 13:53

