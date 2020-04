GÅR HARDT UT: SV-leder Audun Lysbakken sier skatteparadiser er en kreftsvulst i den globale økonomien. Foto: Ola Vatn / VG

SV-Lysbakken ut mot Norges Bank-sjefen: Skakkjørt prosess

SV-leder Audun Lysbakken retter sterk kritikk mot Norges Bank-sjef Øystein Olsen. Han varsler at det kan bli omkamp om hvem som skal bli oljefondssjef.

Sentralbanksjef Øystein Olsen gikk mandag ut med et internt skriv i Norges Bank, hvor han sterkt forsvarte ansettelsen av forretningsmannen, Nicolai Tangen.

– Hovedstyret og jeg er overbevist om at Nicolai Tangen er den rette mannen til å styre fondet i årene fremover. Spørsmålene som har blitt stilt de siste dagene endrer ikke den vurderingen, skrev Olsen, kort tid før Norges Bank skal svare på spørsmålene bankens kontrollorgan, representantskapet, stilte i forrige uke.

– Ansettelsen kan ikke fredes

SV-leder Audun Lysbakken sier den forsikringen skal prøves.

– Jeg registrerer at Olsen er overbevist, men han overbeviser ikke oss andre før alle fakta er på bordet og spørsmålene er besvart. Denne ansettelsen kan ikke fredes så lenge det er usikkerhet rundt bruken av skatteparadis og interessekonflikter, sier Lysbakken til VG.

VIKTIG DAG I MORGEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen skal svare representantskapet i løpet av onsdag. Foto: Mattis Sandblad

– For SV er det to spørsmål som er helt avgjørende for om vi skal støtte at Tangen blir oljefondssjef. Det første er Tangen-selskapenes tilknytning til skatteparadiser. Det andre er om det kommer på plass en god nok løsning for interessekonflikten mellom Tangens rolle som oljefondssjef og forvaltningen av hans formue og selskaper, sier Lysbakken.

Svar i løpet av onsdag

De to problemstillingene er noen av spørsmålene som Norges Bank er bedt om å svare på fra bankens kontrollorgan, representantskapet, hvor det sitter 15 representanter med bakgrunn fra de politiske partiene. Svare skal avgis i løpet av onsdag. Representantskapet skal tidligst behandle svarene torsdag.

– Skatteparadiser er en kreftsvulst i den globale økonomien. Det betyr at vanlige folk sitter igjen med en større skattebyrde enn de rike som plasserer pengene sine i land med lav eller ingen skatt. Det er en katastrofe for fattige land, som virkelig trenger skatteinntekter.

– Tangen og hans etiske rådgiver, Henrik Syse, sier det er etisk helt forsvarlig?

– Ja, det kan de godt mene. Det er uansett ikke det som er problemet. Problemet er at hverken Norge eller verden er tjent med bruken av skatteparadiser. Det er en skatteflukt vi mener er helt feil.

Han fortsetter:

– Oljefondet skal gå foran i kampen mot bruk av skatteparadiser. Og lederen av fondet skal fronte det arbeidet med autoritet. Jeg synes det er problematisk at det er ansatt en leder av fondet, som selv bevisst har plassert penger i skatteparadis. Jeg vil ha alle fakta på bordet i denne saken. Vi snakker ikke bare om at regler er fulgt, sier SV-lederen.

– Veldig urovekkende

Han sier de også avventer hvordan det skal settes opp et skille, som gjør at man kan være sikker på at det er en stor mur mellom Tangens virke som oljefondssjef og hans selskaper, som skal fortsette å plassere penger.

Lysbakken sier dette er viktige problemstillinger han mener i mye sterkere grad burde vært avklart før Tangen ble ansatt.

– Ja, jeg mener dette er en skakkjørt prosess, som har satt alle involverte i en vanskelig situasjon.

– Det er ganske kraftig kritikk av sentralbanksjef Olsen og styret i Norges Bank?

– Ja, det får han bare ta. Jeg tror han skjønner at det er mye å rydde opp i: Jeg synes det er veldig urovekkende at representantskapet i Norges Bank satt igjen med så mange spørsmål etter nesten fem timers redegjørelse fra sentralbanksjef Olsen.

Aps finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, ønsker ikke å si om hun er enig eller uenig i Lysbakkens uttalelser, men velger å kommentere synspunktene til SV-lederen slik:

– Representantskapet til Norges Bank har stilt en rekke spørsmål til Sentralbanksjefen om ansettelsen av Tangen, inkludert tilknytningen han har til skatteparadis. Arbeiderpartiet forventer klare svar på disse spørsmålene på onsdag. I ytterste konsekvens kan dette bli en sak for finansministeren. Denne uheldige og uavklarte situasjonen kan ikke fortsette i det uendelige, sier Tajik.

Sps leder Trygve Slagsvold Vedum sier følgende om Lysbakkens uttalelser.

– Jeg har ingen kommentar nå.

– Klokt å forholde seg til

Representantskapet er Norges Banks kontrollorgan, oppnevnt av Stortinget. De kan i all hovedsak stille spørsmål til styret i Norges Bank, men har ingen sanksjonsmuligheter.

Rent formelt er det finansministeren som eventuelt kan gi politiske signaler til Norges Banks styre.

– Finansministeren må på sin side lytte til Stortinget. Hvis et flertall på Stortinget mener Norges Bank må gjøre en ny vurdering av hvem som skal lede oljefondet, så vil det være klokt å forholde seg til det, sier Lysbakken.

Sentralbanksjef Øystein Olsen ønsker ikke å kommentere saken.

– I lys av dialogen banken nå har med representantskapet, vil vi avvente med å gi ytterligere svar på mediespørsmål knyttet til ansettelsesprosessen, skriver presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank i en epost til VG.

– Fantastisk dyktig fyr

Frp-høvdingen Carl I. Hagen kan ikke se at det kostbare seminaret, nettverket som har fått søkelyset mot seg eller Tangens store formue, er gode argumenter.

– Jeg har ikke problemer med noe av det. Han har fått til dette fordi han er en fantastisk dyktig fyr. Jeg har tro på ham og tror han kan gjøre en god jobb for fedrelandet.

Hagen tar ett forbehold.

– Det må lages vanntette skott som fjerner mistanke om at den kunnskapen han får som oljefondssjef, ikke tilflyter hans selskaper.

Tangen sier at han vil vente med å gi kommentarer rundt det som tas opp i denne artikkelen, til Norges Bank har gitt sine svar til representantskapet.

I et intervju med avisen Vårt Land forsvarer han plassering av penger på Cayman-øyene.

– Dette har vært jobben min, og det er industristandard å være registrert der.

Han sier det gjøres for å hindre dobbeltbeskatning av inntekt og formue i flere land.

– Da vi startet AKO Capital for 15 år siden var det helt nødvendig, en forutsetning for å drive. Nå er 65 prosent av hedgefondene i verden der. Grunnen er at det er administrativt enkelt og at investorene unngår dobbeltbeskatning, sier Tangen til avisen.

