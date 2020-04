TØFFING: Tira overlevde de mektige naturkreftene. Foto: Privat

Hunden Tira funnet etter seks dager i fjellet

Et lite påskemirakel: Etter nesten en uke savnet i fjellet ble hunden Tira (1) funnet i live.

Oppdatert nå nettopp

Den engelske setteren forsvant på skitur med familien til fjellet Kvalhornet mellom Fauske og Bodø den 1. april, melder Saltenposten. De fortvilte eierne hadde lett i flere dager og var i ferd med å gi opp håpet. Men tirsdag kom gladnyheten: Tira er funnet!

– Vi er overlykkelige. Det er en utrolig lettelse at hunden dukket opp igjen, sier eier Alexander Skau til VG.

Til avisa Nordland beskriver han hvordan Tira plutselig forsvant da de skulle kjøre ned fra fjellet.

– Vi lette over alt. Jeg har også hundefløyte, men det var ingen tegn til reaksjoner. Kvalhornet er et ganske godt trafikkert turområde, så det er veldig merkelig at ingen fant henne, forteller han til avisen.

Klikk for å aktivere kartet

Eierne fryktet at hun kunne være tatt av et skred. Til Facebook-siden Rømlingen, som etterlyste hunden, beskriver de øyeblikket da hun kom til rette:

«Tira ble funnet på en bitteliten parkeringsplass der man går opp til Kvalhornet i dag av 2 menn som kastet et tilfeldig blikk inn der. Hun satt der med dekke og potesokker på. Avmagret, sliten, men kjente igjen stemmene våre. 6 dager i fjellet, minusgrader, nærmere 50 - 100 cm snøfall, vind og mye vær.» De forteller også at hun klarer å spise og gå litt og passes etter råd fra veterinær.

Nå kan familien gå en gledelig høytid i møte.

– Nå er jo påsken nærmest berget, sier Skau til avisa Nordland.

Publisert: 07.04.20 kl. 19:18 Oppdatert: 07.04.20 kl. 19:29

Mer om Hund Påske Bodø

Fra andre aviser