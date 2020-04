GIRA PÅ KOSELIG PÅSKE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har godt humør og håper folk kan kjøpe norske produkter denne påsken for å hjelpe naboer i bedrifter som sliter. Foto: Helge Mikalsen

Sp-Trygve lanserer erkenorsk nasjonal påskedugnad

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) freder den utenlandske påskeappelsinen, men ber nordmenn velge norsk mat og norsk musikk i påsken. Han vil ha en nasjonal dugnad for lokale arbeidsplasser under corona-krisen.

Litt for mange tradisjonelle norske dugnader består av trappevask, festivalrydding eller dopapir-salg. Ikke alle trives med det.

Men dugnad kan også være gøy: Nå lanserer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sin helt egen lystbetonte påskedugnad. Han ber norske familier kose seg med norsk is, lokal mat og norsk musikk i påsken. Slik kan de samtidig redde norske jobber over hele landet, er tanken hans.

– Tenk det! I påsken kan man spise godteri med god samvittighet, i motsetning til vanligvis. Nå redder du nemlig norske arbeidsplasser, sier han.

– Målet er ikke å kjøpe mer, for familier over hele landet er nå i en vanskelig økonomisk situasjon. Men i påsken ønsker mange å kose seg litt, og i valget mellom å kjøpe norske eller utenlandske varer, oppfordrer jeg til en påskedugnad for å sikre norske arbeidsplasser gjennom å bevisst kjøpe norske varer og tjenester, understreker Vedum.

Vedum ber folk spise Hennig-Olsen-is og fylle godteskåla med godis fra mindre norske godteriprodusenter, som Brynildsen eller Hval sjokolade.

– Hva med den utenlandske appelsinen? Bør man boikotte den?

– Nei, appelsin må man ha. Uten appelsin blir det ingen påske, sier han.

6 tips til påskedugnaden

Senterpartiets påskedugnad kommer i tillegg til den store smittevernsdugnaden statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) står i spissen for gjennom corona-krisen, ikke istedenfor.

Som selverklært dugnadssjef har Vedum satt sammen en liste for VG med gode grep norske familier kan ta for å støtte lokale arbeidsplasser rundt omkring i hele Norge. Vedum har flere konkrete tips. Noen kan gjøres i påsken, andre kan man planlegge nå:

Vi sitter kanskje mye inne i påsken. Er stresslessen din slitt og du har bestemt deg for å kjøpe en ny? Da er kanskje tidspunktet for å kjøpe en fra Ekornes eller en lenestol fra Brunstad. Der er det mange permitterte.

Tenker du at du egentlig skulle gått på ski? Kanskje kan du velge ski som er produsert av Madshus på Biri. Da kan du tenke at «jeg vil støtte arbeidsfolka på Biri».

FØR-CORONANSK PÅSKEFEIRING: Trygve Slagsvold Vedum smilte da han møtte VG i alpinanlegget i påsken 2017. Foto: Trond Solberg

Nå blir det ikke mye fjellturer. Men du kan likevel bli kald. Dersom du trenger en ny genser, anbefaler jeg at du kjøper en ullgenser fra enten Dale eller Devold, for eksempel.

Jeg kan jo tenke meg at du sitter i påsken og har blitt lei av Netflix. Kanskje er du ute etter et abonnement til. Skal du ta HBO? Men da kan du jo ta TV2 sumo i stedet.

Kjøper du inn øl i påsken? Tar du vanligvis Carlsberg? Kanskje dette er tida for å prøve Aas eller noe annet norskprodusert. Det er fint å variere litt også og prøve litt forskjellig.

Dersom du planlegger en ferietur til høsten, se litt på de fine feriemulighetene vi har i Norge. Da skaper du lys for den personen som driver en liten reiselivsbedrift.

Vedum: – Strøm døgnet rundt

Til VG forteller Vedum at hans første bidrag til påskedugnaden er å kjøpe seg en ny norsk bok, for å støtte bokbransjen. Han gjør også litt ekstra forefallende arbeid på gården sin på Ilseng i Stange kommune. Vedum har blant annet bestilt en gravemaskin for å grøfte noen jorder.

– I tillegg tenkte jeg på spotifyen min. Der vil jeg strømme litt norsk musikk. Vi må støtte musikere som sliter. Jeg tenkte nesten at jeg burde sette det på repeat og høre på det døgnkontinuerlig, sier Vedum og ler.

– Hva hører du på? Blir det Tix eller russelåter?

– Nei, jeg har en datter som hører på det. Så det får vi nok av i huset. Jeg tar en lokal en. Frida Ånnevik. Hun er lokal og kjempeflink. Vi bør alle sørge for at noen lokale artister får litt ekstra strømming i påsken, sier Vedum.

STRØMMES MYE: Den populære norske artisten Tix (som egentlig heter Andreas Haukeland) strømmes mye av Vedum-husstandens yngre medlemmer. Vedum senior foretrekker mer lokale artister. Foto: Helge Mikalsen

– Du har mange råd. Hva er det viktigste?

– Spis godteri. Norsk godteri, sier Vedum.

– Det er en fin tanke. Men hva med folkehelsen?

– Et halvkilo fra eller til, skader ingen. Men det er viktig at folk får gått seg en tur i denne påskehøytiden. Før påske kom fasten. I påsketiden må man kose seg litt. Det er ikke bare lystig å se på nyheter akkurat nå, så man må kose med seg noen gode måltider, også om man er borte fra familien nå, sier han.

BØR STRØMMES MER: Hvis Trygve Slagsvold Vedum får styre strømme-lista i hjemmet i påsken blir det mer Frida Ånnevik, fra Hamar i nye Innlandet fylke, og mindre Tix. Foto: Lise Åserud

Publisert: 10.04.20 kl. 15:48

