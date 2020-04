GEPARD-MOR: Kimani er den første geparden som har født et levende kull i Norge. Foto: Kristiansand Dyrepark

Gepard-kjendisen fødte dødfødt unge

Kimani, Dyreparkens store gepardkjendis, har født en unge som dessverre var død.

Rolf Arne Ølberg, veterinær i Dyreparken sier til VG at geparden Kimani fødte en dødfødt unge klokka 03 natt til onsdag.

– Det var bare en unge som kom ut og den var dødfødt. Det stemmer med de røntgenbildene vi har sett av livmoren til Kimani at det bare var en unge i kullet, sier han til VG.

Nyheten om at Kimani var drektig ble annonsert på en livesending fra Dyreparken 7. april. Nå har hun altså født, men dessverre med et dødt avkom.

– Vi vet ikke ennå hvorfor ungen ikke var i live. Det var en hunn og hun hadde utviklet seg normalt i livmoren og veide 360 gram, sier Ølberg.

Ble obdusert

– Hvordan tok Kimani dødfødselen?

– Hun gikk litt rundt i innhegningen etter fødselen og brød seg tilsynelatende lite om den døde ungen. Dette er naturens gang og vanlig nå moren ikke får respons fra ungen, sier han.

Han forteller at de har obdusert ungen men at de foreløpig ikke har funnet noe som kan peke på en dødsårsak.

– Fokuset vårt nå er å følge opp Kimani og se at alt er normalt og at hun kommer tilbake i brunst igjen raskt, sier veterinæren.

– Ikke gunstigDet kan skje raskt og det er trolig bare snakk om noen uker før hun er brunstig igjen, mener han.

Det er ganske uvanlig at geparder bare får en unge i kullet. De får mellom en og åtte avkom og det vanlige er tre, fire stykker, i følge Ølberg.

– Det er ikke gunstig at det bare fødes ett avkom. Det kan påvirke melkeproduksjonen og moras omsorg for ungen, sier han.

Dyreparken i Kristiansand har seks seks geparder, tre hunner og tre hanner.

Historiens aller første gepardfødsel i Norge skjedde i 2016 da Kimani fødte et kull på fem unger hvorav fire av dem overlevde.

I januar 2019 trodde Dyreparken at Kimani var drektig igjen men den gangen viste det seg at geparden sannsynlig hadde et innbilt svangerskap.

