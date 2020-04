LEVERER: Britt Roald Nesvik (60) (t.h) og Åse Berg Grønvik (57) leverer mat på døra til en trengende. Foto: Gisle Oddstad

Flere ber om hjelp i coronakrisen: – Enkelte som ikke tør å gå ut

ÅLESUND (VG) Coronaviruset gjør at flere mangler penger til mat, og at de som har det tøft fra før før får det ekstra vanskelig.

– Det er veldig mange nye som har tatt kontakt med oss. Det er noen som har mista jobben og havnet i økonomisk uføre, og så er det enkelte som ikke tør å gå ut som vi har kjørt hjem til, sier Åse Berg Grønvik, leder på Varmestua i Ålesund.

Kjøkkenet, som drives av Frelsesarmeen, holder til i et hus i Ålesund sentrum. Vanligvis pleier det å komme mange mennesker hit for å få seg litt mat, ta en kopp kaffe, eller bare ha noen å snakke med. Det er en ny gruppe mennesker som har trengt hjelp fra Varmestua den siste tiden.

– Det er en del som sliter med rus, har psykiske utfordringer, uføretrygdede, og folk som er litt ensomme - jeg vil ikke sette dem inn i én bås, sier Grønvik om de som vanligvis kommer til varmestua.

HEKTISK: De ansatte og frivillige hos Varmestua pakker sammen etter å ha reist ut med matposer og middag. Fra venstre: Marie Eriksen (35), Arne Bäckström, Britt Roald Nesvik (60) og Sverre Tunset (61). Foto: Gisle Oddstad

Kan ikke spise inne

Når VG kommer innom, er det ingen som sitter og drikker kaffe i fellesområdet. På grunn av coronaviruset har stua kuttet ned på åpningstidene, og kun et begrenset antall mennesker kan være inne på en gang. Alle som kommer inn må vaske hendene.

Grønvik forteller at en kvinne kom inn gråtende da hun fikk vite at stua ikke skulle få holde åpent som normalt.

– Så ble hun veldig glad når hun så at vi var her, sier hun.

Sverre Tunset legger til:

– Noen får lov til å sitte her og prate litt. Maks fem stykker. Nå sitter de ikke her hele dagen, før var de her støtt.

I stedet for at Varmestua serverer middag, kjører de ansatte og frivillige nå middager hjem til de som trenger det.

Denne dagen var det marinert grillribbe av svin, fløtegratinerte poteter og salat på menyen, med yoghurt og berlinerboller til dessert. De kjører nå tre dager i uken rundt 30–40 middager til 15–20 adresser, i tillegg til at noen henter maten på stua selv.

LEER: Åse Berg Grønvik (57) er leder for Varmestua. Foto: Gisle Oddstad

Ekstra tøft for de som sliter fra før

Selv om det ikke er mange som er smittet av coronaviruset i Ålesund, får viruset økonomiske konsekvenser for mange. Britt Roald Nesvik forteller at mange av de som trenger ekstra hjelp nå, er selvstendig næringsdrivende eller folk som er på randen av konkurs.

Men de som har det tøffest, er de som sliter fra før:

– Rusmisbrukere faller veldig utenfor nå, sier Grønvik.

Mange har også dårligere tilgang på rusmidler, og tar ting de ellers ikke ville tatt, forteller Grønvik og Nesvik. Når de ansatte og frivillge på varmestua kjører middager og matposer rundt i Ålesund har de alltid med seg førstehjelpsutstyr.

Marie Eriksen, som bidrar som frivillig, er bekymret for de som ikke har noe sted å gå.

– Jeg tenker på de som sitter og sliter med sine ting som ikke vet at det er et sted der der det er plass til alle. Det må jo være forferdelig nå. Hva slags tilbud kan de få, sier hun.

