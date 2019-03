FRIKJENT: Høyesterett frikjente en mann for snikfotografering av kvinner. Foto: Braata, Espen

Stalking er tillatt – Dersom man ikke blir oppdaget

En mann er frikjent av Høyesterett etter å ha snikfotografert kvinner gjennom vinduet.

Det var nettstedet Rett24 som først omtalte saken.

Den 40 år gamle mannen er tidligere dømt for forvaring for flere voldtekter. For to år siden ble han prøveløslatt, og i en periode ble han satt under spaning. Da oppdaget politiet at mannen kikket inn i studenthyblene til unge kvinner.

«Tiltalte hadde på sen kveldstid beveget seg rundt i boligområder og kikket inn i boliger, ofte gjennom gliper i gardiner og persienner. I noen tilfeller hadde han filmet eller tatt fotografier av unge kvinner inne i leilighetene», skriver Høyesterett.

Ved ett tilfelle filmet han også en ung kvinne som kun var iført truse.

Etter dette ble han pågrepet, og i høst dømte Frostating lagmannsrett han til forvaring på nytt. Nå har Høyesterett enstemmig vedtatt å oppheve forvaringsdommen.

Begrunnelsen for frikjenningen er at retten mener dagens straffelov kun forbyr «stalking» dersom det ligger innenfor gjerningsmannens forsett at den fornærmede skal oppfatte at hun blir overvåket, og at hun er kjent med kikkingen. Det skriver Rett24.

NRK skriver at statsadvokat Kaia Strandjord nå ønsker at loven skal endres på dette punktet.

Hun sier til kanalen at hun anbefaler et straffebud som også rammer skjult overvåkning.

