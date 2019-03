SØVNLØS: Johnny Lie møtte torsdag Sylvi Listhaug (Frp) og Morten Stordalen (Frp) for å fortelle om frustrasjonen rundt det å stå i fare for å miste jobben. – Det har vært mange søvnløse netter, fortalte Lie Foto: Trond Solberg

Yrkessjåfører med syn på ett øye får fortsette i jobben: – Dette er helt uvirkelig!

På grunn av et nytt EU-direktiv sto Johnny Lie (54), som kun har syn på ett øye, i fare for å miste jobben han elsker. Nå skal imidlertid samferdselsministeren rydde opp.

– Yrkessjåfører med syn på ett øye som har kjørt bil i mange år skal fremdeles ha tillatelse til dette. Vi skal ivareta tryggheten i trafikken samtidig som vi ikke tvinger de det gjelder ut av yrket som sjåfør. Det handler om arbeidsplassene til folk, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (frp) til VG.

VG skrev mandag om situasjonen til Johnny Lie fra Sandnes, som har vært uten syn på ett øye siden han var ni år gammel.

For førerkort klasse C1 (lett lastebil journ.anm.) har reglene til nå vært at sjåførene må inn til synstest hvert femte år, og om den blir bestått forlenges retten til å kjøre. Dette har også vært gjeldende for Lie og de 200 andre med lignende utfordringer som ham.

– Betyr alt

Det nye EU -direktivet, som Dale nå vil gi dem dispensasjon fra, fratar dem i utgangspunktet retten til å kjøre. Men sammen med Helse- og omsorgsdepartementet vil ministeren nå legge til rette for at dagens ordning står ved lag.

– Dette er jo helt fantastisk. Jeg har hatt søvnløse netter og tenkt på hva fremtiden vil bringe. Nå er det også 200 andre sjåfører som har mistet en byrde. Jeg har lyst til å rope høyt, sier en tydelig preget Lie da VG overbringer nyheten tirsdag.

– Jeg kjenner at det presser litt på. Nå skal jeg få beholde jobben som betyr alt, og 200 andre vil også ha en sikker inntekt. Snakk om å gå fra helvete til himmel, sier Lie.

– BETYR ALT: Johnny Lie reiste ens ærend fra Sandnes til Oslo forrige uke for å forklare politikerne hvor mye jobben betyr. Foto: Trond Solberg

Det skal fortsatt være slik at sjåførene som har denne dispensasjonen skal gå igjennom en individuell medisinskfaglig vurdering, og som hovedregel skal gjennomføre kjørevurdering for at dispensasjonen kan bli forlenget, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Hvis det ikke er andre vurderinger knyttet til syn og helsekontroll, mener jeg vi må få på plass et unntak som gjør at de som allerede har denne førerretten fortsatt får gjøre det, sier Dale.

– Kan være trygge

EU-direktivet innføres 30. september i år, og ville fratatt Lie og de 200 andre retten til å kjøre fra januar neste år.

– Med den fristen vi nå legger opp til, så kan de være trygge på at de kan beholde føreretten sin også etter den datoen de fryktet, sier Dale.

Det får Lie til å puste lettet ut etter måneder med bekymringer.

– Dette er helt uvirkelig. Jeg skjelver her jeg sitter, så dette betyr alt for meg. Nå vet jeg at jeg kan fortsette å gå til en jobb jeg føler er viktig, sier Lie, som nå skal hjem å kjøpe blomster til kona for å feire.

LOVER: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier sjåførene fortsatt skal ha dispensasjon til å kjøre. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Helsedirektoratet skal sammen med Vegdirektoratet utarbeide og gjennomføre høring om fremlegget av endringene, skriver departementet.

27.03.19 10:11