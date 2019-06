VIL HA ERNA PÅ BANEN: Raymond Johansen (Ap) frykter at Frps bompenge-krav kan ramme Fornebubanen, som Johansen fremmer gjennom byrådet i Oslo torsdag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Mener Frp truer Fornebubanen - ber Erna Solberg avklare

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener at Frp nå skaper en ny og dramatisk usikkerhet rundt Fornebubanen, og ber statsminister Erna Solberg (H) avklare om regjeringen står ved avtalen om den nye T-banestrekningen.

Torsdag legger Oslo-byrådet fram det endelige forslaget til godkjenning av Fornebubanen for Oslo bystyre. En tilsvarende sak går om kort tid til fylkestinget i Akershus.

– Dette er et viktig prosjekt for oss i Oslo og Akershus, men også et prestisje-prosjekt for regjeringen. Men nå ser vi at to av fire krav fra Frps landsstyre treffer Fornebubanenen direkte og skaper en ny og dramatisk usikkerhet. Det helt spesielle er at trusselen om å stoppe nye bypakker og kutte i de eksisterende, kommer fra landets finansminister, sier Raymond Johansen til VG onsdag kveld.

Løfte fra 2013

Styringsrammen for prosjektet ventes å bli 16,2 milliarder kroner. Statens andel er beregnet til 7,9 milliarder kroner.

– Allerede i 2013 lovet Erna Solberg at banen skulle bygges, og at staten skulle ta halve regningen. Ferdig snakket, la hun til. Nå er det skapt så mye usikkerhet at vi trenger å få en avklaring fra statsministeren om at regjeringen står ved dette, sier Johansen.

Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sier at Fornebubanen er det største kollektivløftet i Oslo-området siden byggingen av T-banen.

– Det er avgjørende at regjeringen ikke lar seg skremme av Frp's bompenge-populisme, sier Hermstad.

TRASEEN: Fornebubanen er 8,3 kilometer T-bane mellom Majorstuen og Fornebu, med en reisetid på 12 minutter og åtte tog hver vei hver time fra 2026. Foto: Faksimile fra Fornebubanen

1,5 milliarder i gap

Oslo Frp har tidligere overfor Aftenposten åpnet for å skrote hele Fornebubanen fordi de ikke vil at bilistene skal delta i betalingen av kollektiv-prosjekter.

Statens Vegvesen har den siste tiden tatt forbehold om at kostnadene nå er blitt langt høyere enn tidligere anslått. Ifølge VGs opplysninger skal staten ha antydet at de kan dekke 6,4 milliarder, som er halvannen milliard mindre enn anslaget i dokumentene som blir lagt fram senere torsdag.

– Til høsten er vi klare til å starte. Derfor haster det med en avklaring fra staten, sier Raymond Johansen.

Gitt byggestart i 2020 kan banen åpnes for trafikk i 2017, ifølge byrådet.

Høyre: – Vi vil bygge

Statsminister Erna Solberg (H) var onsdag kveld på vei hjem fra markeringen av D-dagen i Storbritannia, og derfor ikke tilgjengelig for kommentar, ifølge SMK.

Statsministerens kontor viser til hva Eirik Lae Solberg, Høyres byrådsleder-kandidat i Oslo, sa til VG i forrige uke, at det er byrådet i Oslo som setter prosjektet i fare ved å utfordre regjeringen på kostnaden i prosjektet:

– Det er viktig for Høyre å si klart i fra om at vi vil bygge Fornebubanen. For å få det til ønsker vi en kritisk gjennomgang av kostnadene velkommen, sa Eirik Lae Solberg til VG 31.mai.

