BOMPENGEPRAT: Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (t.v.), politisk rådgiver Britt Dalsbotten, stortingsrepresentant Morten Stordalen fikk besøk av Kjetil Skår og Magnar Hellesøy, leder og styremedlem i Fjaler Frp. Foto: Helge Mikalsen, VG

Bompenge-krangelen: Lokale Frp-ere krever at staten tar regningen for fylkesveier

Enda en bompengevei skal vedtas denne uken. Tar staten ansvar for flere fylkesveier, kan det bygges vei uten bompenger, mener Frp.

Denne uken avgjøres enda en bompengeskjebne, når fylkesvei 57 mellom Dale og Storehaug i Sogn og Fjordane blir behandlet i kommunestyrene i Fjaler og Gaular.

– Ja, vi er veldig spente på utfallet, sier Kjetil Skår, leder i Fjaler Frp, til VG.

– Vi ser at den lokale motstanden er stor mot bompenger på Fv57.

Onsdag 12. juni var Fjaler Frp på friertokt hos eget parti på Stortinget. Målet er at fylkesveien kan bli riksvei – da tar staten ansvaret og regningen for oppgradering.

– Det vil legge til rette for en kjempeindustriutvikling av Lutelandet industriområde og vil for anslagsvis 1000–1500 arbeidsplasser, sier Skår.

– Et bompengevedtak vil uten tvil sette stopper for dette.

Når Fv57 Dale – Storehaug skal opp i Fjaler, er det uten Frp ved bordet.

– Vi heier veldig på å få de inn i kommunestyret, for det trengs jo, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp).

– Går ikke hjem med en riksvei

– Vi synes det er veldig viktig å løfte opp fylkesveier på et høyere ansvarsnivå enn de ligger i dag, for da er det lettere å komme seg unna noe vi ikke er så glade i, nemlig bompenger, sier Skår.

– Ja, da deler vi noe vi ikke er glade i, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal.

– Men fylkesveier til riksveier, er det noe dere kan levere på?

– Ja, det står i Nasjonal transportplan at fylkesveier kan bli riksveier hvis de blir viktige næringsveier. Det er det som er Fjaler sitt håp, at Lutelandet skal skape så mange tusen arbeidsplasser at det blir naturlig å løfte den veien opp til en riksvei. Men det er ikke slik at de kommer inn her i dag og så går de hjem med en riksvei, sier Njåstad.

– Store penger på statsbudsjettet

Stortinget skal behandle tre bompengesaker før 19. juni: Finansiering og utbygging av E18 Langangen – Dørdal i Telemark, E6 Ulsberg – Melhus i Trøndelag og E6 Moelv – Øyer i Hedmark og Oppland. De skal Frp stemme for, bekrefter partileder Siv Jensen. Å løfte opp fylkesveier til riksveier kan hindre at partiet må svelge flere bompengekameler, mener Njåstad.

– Vi tror det er måten å unngå bompenger på. For det er det vi ønsker hele partiet: Å få bygge mer vei uten bompenger.

I tillegg til at fylkesveier som er viktige for eksport og næring kan bli riksveier, kan fylkesveier som har høy ulykkesfrekvens finansieres som et spleiselag mellom fylke og stat.

– Det er for å ta igjen noe av etterslepet. Det er arven etter Senterpartiet, som ga veiene til fylkene uten at det fulgte penger med, sier Morten Stordalen.

– Men da tar staten en større del av regningen?

– Vi har store penger på statsbudsjettet til vei, og det har blitt økt enormt under vår regjering med opptil 70 prosent. Så det er jo penger, sier Njåstad.

– Kjenner seg ikke igjen i distriktene

Han mener Frp har folkets støtte i bompengesaken.

– Folk er jo enige med oss, det ser vi i debatten som pågår nå. Folk flest er enige i at bompenger er en dårlig idé for å kreve inn penger fra bilistene. Det er bedre å finansiere det fra staten, og bruke oljepenger eller skatteinntekter. Vi har folket på laget, spørsmålet er når vi får kommunestyreflertall, sier Njåstad.

– I en undersøkelse utført av Respons Analyse for VG, er 41 prosent positive til bompenger og 44 prosent negative. Det er ikke et stort flertall?

– Nei, men flertall er flertall, sier Njåstad.

– Du ser jo hva som splitter. I Oslo er flertallet positive, og det er over halvparten i Oslo som ikke har bil. Det er unge, urbane som ikke har bil, sier stortingsrepresentant Morten Stordalen.

I Oslo er det 683.794 innbyggere, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Statens vegvesens nyeste kjøretøystatistikk er fra 2017, da det var 389.424 biler registrert i hovedstaden.

– Det som provoserer fryktelig ute i Distrikts-Norge er at det blir så lett at man snakker om all kollektiv, sykkel og gange som er. Når man kommer ut i distriktene, så kjenner man seg ikke igjen, sier han.

