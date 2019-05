Foto: Frode Hansen, VG

Siv Jensen: – Inni hodet mitt er jeg ikke 50 i det hele tatt

GARDERMOEN (VG) Siv Jensen er snart femti, men langt fra ferdig. Hun har lært seg å like alenelivet.

– Liker du å bli feiret?

– Det er litt både og. Og jeg aner ikke hva slags feiring jeg får her i dag. Jeg vet ingenting. Det blir sikkert veldig hyggelig, sier Siv Jensen (49) til VG ved et lite kafébord på Frps faste landsmøtehotell på Gardermoen.

Hun er blid, imøtekommende og i storform før landsmøtefesten der Frp-lederen skal feires som femtiåring til langt på natt, selv om bursdagen først er 1. juni. Partileder og finansminister Jensen tar til og med noen dansemoves for fotografen blant alle Frp-mennene som durer frem og tilbake mellom møterommene.

– Men liker du oppmerksomhet rundt deg selv, feiring – og 50 år?

– Jeg synes ikke det er kleint å bli 50 i det hele tatt. Jeg har ikke noe angstfylt forhold til årstall, datoer og tall. Jeg synes ikke det var vanskelig å bli 30, jeg synes ikke det var vondt å bli 40 og jeg gruer meg ikke til å bli 50 heller. For meg er det mest et tall. Det viktigste er hvordan jeg føler meg, om jeg tar vare på meg selv. Og inni hodet mitt er ikke jeg 50 i det hele tatt, sier Jensen.

Vindmøllekampen raser på Frp-landsmøtet: Nederlag for omstridt forslag

TIL TOPPS: Her på landsmøtet i 2006 ble Siv Jensen valgt som ny formann i Frp. I år fyller hun 50. Til høyre: partiveteran Carl I. Hagen som fyller 75 år mandag. Siv er usikker på om hun vil være like aktiv politiker som Carl om 25 år. Foto: Linn Cathrin Olsen

– Du har hatt tunge målinger i det siste, spesielt i din egen kommune Oslo. Går sånne ting inn på deg, at dere sliter såpass?

– Jeg ville jo løyet hvis jeg sa at jeg likte dårlige målinger, svarer Jensen.

Kaller dårlige målinger selvpåført

Hun beskriver meningsmålinger som tilbakemeldinger fra velgerne, enten «skjerp dere» eller «dette er bra, mer av dette».

– Det er bra for partiene og oss å kunne korrigere kursen når vi får tilbakemeldinger. Sånn sett er meningsmålinger veldig bra, men jeg tror også at vi har hatt en del dårlige målinger som er selvpåført, sier Siv Jensen.

Hun nevner ikke eksempler, men Aftenposten har de siste månedene avslørt at to av partiets topper har levert regninger for reiser de ikke var på. Ulf Leirstein fikk nylig en ny varslingssak mot seg og meldte seg ut.

– Det har gått inn på hele partiet, for vi er tusener av hardtarbeidende skikkelige politikere som ikke gjør noe galt, som oppfører oss ordentlig og er med på dette fordi vi vil endre samfunnet til det bedre, sier Jensen.

– Jeg har vært veldig tydelig og sa det til landsstyret sist: Nå er det nok! Nå vil jeg ikke ha mer og nå tar jeg av silkehanskene. Det var en veldig tydelig beskjed.

MANGE MANNFOLK: Siv Jensen og Frp jobber fortsatt med å få flere kvinnelige tillitsvalgte i partiet. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Nå har vi utstyrt oss med enda bedre organisatoriske verktøy som gjør at vi kan ta grep. Jeg vil ikke ha det mer. Det er menneskelig å gjøre feil og dumme ting. Men noe av dette er ikke bare dumt, det er ikke bra, understreker Jensen.

– Jeg har ikke barn og er ikke gift

I sin åpningstale til landsmøtet sa Siv Jensen at hun har valgt å leve alene. «Det har vært sårt for meg at jeg ikke har kunnet gi mamma et ekstra barnebarn», utdypet hun. Men hun er klar på at hun ikke har ofret noe i et liv hvor politikken har tatt plass døgnet rundt.

– Nei. Jeg har vært ganske privilegert som har fått lov til å drive med hobbyen min, om du vil.

– Som du elsker ...

– Ja. Husk at mitt politiske engasjement begynte med at jeg skulle ha det som en hobby. Jeg ble ikke politiker fordi jeg skulle drive på med det på heltid.

TRIO: Siv Jensen er nå på toppen av den norske maktstigen med Erna Solberg og Trine Skei Grande. Jensen sier at det ikke er politikken sin skyld at hun ikke har barn, at det i så fall er hennes manglende evne til å prioritere den delen av livet. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Har du forsaket å stifte familie? Du tok det opp i talen din.

– Jeg sa i talen min at nå blir jeg 50, jeg har ikke barn og jeg er ikke gift. Men at jeg ikke er gift eller ikke er i et forhold akkurat nå, er ikke et valg jeg har tatt. Det er sånn det er akkurat nå. Det at jeg ikke har fått barn er i og for seg en konsekvens av det, men det er fortsatt og blir et valg jeg har tatt. Er det et offer? Nei, understreker Jensen.

– Det er ikke politikken sin skyld, det er i så fall min skyld. Min manglende evne til å prioritere den delen av livet. Men jeg har det bra. Jeg lever et godt liv. Det er faktisk ikke sånn at det er leit å bo alene. Jeg synes det er veldig fint å bo alene, sier Frp-lederen.

PÅ BARRIKADENE: Siv Jensen har valgt et liv på barrikadene for Frp, som partileder og nå finansminister. Foto: Helge Mikalsen / VG

– Det er veldig mange som gjør det ...

– Ja. Jeg husker veldig godt tilbake til yngre tider hvor jeg og en venninne satt og kranglet om dette. Vi er alene begge to og hun hadde en sånn tilnærming at hun skulle vente med de gode måltidene til hun kunne lage det til noen. Da sa jeg «ærlig talt, dette er ditt liv, så skal du sitte der og klippe Toro-posen i to». Sorry mac, men det har ikke jeg tenkt å gjøre. Jeg har tenkt å lage god mat til meg selv hver eneste dag og tenne lys på bordet og kose meg med det. Om jeg spiser den maten alene eller sammen med andre, sier Jensen.

– Erna sa nylig at hun vil fortsette etter 2021, er du også der?

– Jeg skal gi svar til partiets organer om hva jeg gjør videre fremover. Nå har jeg fokus på kommunevalget, så får jeg ta stilling til neste runde etter det.

– Du sa i talen din at det er dine erfaringer og feiltrinn som har gjort deg til den du er.

– Med levde år så får man jo mange erfaringer, på godt og vondt. Man gjør feilvalg, og de lærer man jo av. Man blir bedre av det. Men der det er lettest å se at jeg har forandret meg, er at jeg har blitt roligere, mildere, mer avslappet. Det er behagelig fordi det reduserer stress i egen kropp, sier Jensen.

– Det var heller ikke slik at jeg var veldig sint før. Det bare så sånn ut. Det handlet utelukkende om at jeg var veldig konsentrert om det jeg holdt på med. Jeg var veldig opptatt av å gjøre en god jobb. Jeg har klart å ta et skritt tilbake og er litt mer avslappet og ledig nå, sier Frp-lederen.

Publisert: 04.05.19 kl. 18:44