GIKK IMOT: Redaksjonskomiteen ledet av Sylvi Listhaug ville ikke støtte forslaget om å stoppe vindmølleutbygging på land. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Frp vil ikke stoppe vindmøller på land - ble full kamp på landsmøtet

GARDERMOEN (VG) Det var knallhard kamp om vindmøller på Frp-landsmøtet. Men forslaget om å stoppe alle vindmøller på land falt med overveldende flertall.

Hele 98 norske kommuner har landområder som Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) mener kan være aktuelle for vindmøller.

Det utløste den klart hardeste debatten på Frps landsmøte.

Frps miljøfraksjon på Stortinget ville gi kommunene vetorett til å stoppe vindmøller i sine områder – hvis de ikke vil ha dem. Oslo Frp har gått enda lenger – og forslo å stoppe all utbygging av vindmøller på land.

– Vi kan ikke industrialisere fjellene våre for å forsyne EU med strøm. Det er galskap, var den klare beskjeden fra Geir Hågen Karlsen i Oslo Frp i debatten.

Men forslaget falt da Frps landsmøte nå skulle votere over det.

AKTUELLE: Norges vassdrags- og energidirektorat har pekt ut disse områdene som aktuelle for vindkraft på land. Foto: Rambøll / NVE

Full kamp på talerstolen

For Oslo Frp fikk svar på tiltale:

– Jeg kommer fra en kommune hvor vi har vindmøller og alle er positive til det. Er det Frps jobb å nekte min kommune å sette opp vindmøller når alle er positive til det? var svaret fra Terje Settenøy, leder i Nærøysund Frp.

En representant ba delegasjonen fra Oslo «sette seg på et tog nord for sinsenkrysset for å se at det bor folk der som trenger noe å leve av».

– Det er helt sikkert greit for folk fra Oslo og Bergen å reise på fjellet i påsken og fiske i Lofoten, sa Frank Willy Djuvik i Vestland Frp og argumenterte for at velferdsnasjonen Norge har blitt bygd på kraftstasjonene, verftene og aluminiumsverkene som ligger lokalt på disse stedene.

– Her ber vi om trøbbel

Debatten raste lenge frem og tilbake. Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp sa at det var «klimasvindelen som har satt i gang dette» med utbygging av vindmøller. Og mener Frp vil slite med velgerne hvis de støtter vindkraft på land.

– Her ber vi om trøbbel, hvis vi ikke stopper vindmøllene, sa Jacobsen.

Beskjeden fra Terje Søviknes på vindmøllekampen var lørdag: «Av og til må man sette nasjonale hensyn foran, men det skal mye til å slippe gjennom et prosjekt som ikke har støtte lokalt». Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, tidligere oljeminister Terje Søviknes og tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var blant dem som gikk opp på talerstolen og advarte mot forslaget om å stoppe vindmøllene.

– Vi er et ja-parti som ikke styrer ovenifra og ned, sa Freiberg fra talerstolen.

– Jeg liker ikke vindmøller. Jeg vil ikke ha vindmøller. Men jeg vil ikke nekte dere i Sogn- og Fjordane å bygge det hvis dere vil ha det der dere bor, var beskjeden fra Solvik-Olsen.

Ikke vetorett, men

Fremfor å støtte Oslos stopp-forslag fremmet landsmøtets redaksjonskomité, ledet av Sylvi Listhaug, et motforslag.

«RASERER»: Geir Hågen Karlsen fra Oslo Frp var opprørsgeneral på landsmøtet og prøvde å få stoppet vindmøllene på land. Foto: Frode Hansen

Forslaget gir kommunene ingen vetorett og sier heller at Frp «legger til grunn at etablering av vindparker må bygge på lokal tilslutning fra berørte kommuner». Kommunenes mening skal tillegges «vesentlig vekt», var beskjeden fra Terje Søviknes.

Dette ble vedtatt på landsmøtet.

– Redaksjonskomiteen anbefaler dette som legger til rette den som legger til rette for lokal tilslutning, ikke den hvor vi skal sitte i Oslo og vedta et forbud, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug fra talerstolen.

Frps miljøpolitiske talsperson er ikke helt fornøyd.

– Jeg hadde håpet at resolusjonen var enda kvassere og sa at kommunene kan bestemme dette helt og holdent selv, sa Gisle Meininger Saudland i debatten.

Publisert: 05.05.19 kl. 14:28