OMFATTENDE: Etterforskningen av drapsforsøket har vært omfattende. Her jobber kriminalteknikere på åstedet like etter at knivstikkingen fant sted 12. september i 2017. Foto: Frode Hansen / VG

Strid om æresmotiv etter at 18 år gammel kvinne ble knivstukket av faren

Var knivstikkingen planlagt, og skulle den gjenopprette familiens ære? Politiet stilte seg spørsmålene, men ære er ikke nevnt i tiltalen mot familiemedlemmene. Det blir likevel et tema under rettssaken.

En varm septemberdag i 2017 ble den 18 år gamle kvinnen knivstukket av sin far. Samtidig skal hun ha blitt overfalt av familiemedlemmer på en parkeringsplass utenfor familieleiligheten.

Hun hadde flyttet ut av familiehjemmet og bosatt seg hos et ektepar i Oslo. Dette skal ha skapt en betent konflikt i den afghanske familien.

En tilfeldig forbipasserende brakte kvinnen til sykehus. Hun hadde indre blødninger, og rask medisinsk behandling reddet livet hennes. På sykehuset hadde hun politivakt.

– Har mistet familien

– Hun har det veldig vanskelig. Hun er alvorlig skadet og sliter mye psykisk og fysisk med skadene hun har fått. Hun har i tillegg mistet hele familien sin, sier bistandsadvokat Monica Lindbeck til VG.

Tilbake i september 2017 stilte seg raskt spørsmålet: Var volden æresrelatert eller kulturelt betinget? Var den planlagt?

– Vi jobber ut fra flere teorier, både at handlingen skjedde uten og med forutgående planlegging. Vi jobber med å avklare hva som eventuelt var motivet for handlingen, og her er spørsmål knyttet til æreskultur et av flere mulige motiv, sa politiadvokat Heidi Reinholdt-Østbye til VG november 2017.

Seks familiemedlemmer ble varetektsfengslet siktet for drapsforsøk etter volden. Under etterforskningen saumfarte politiet chattekanaler og særlig talemeldinger for å finne ut av hva som var motivasjonen bak volden. Etter at familiemedlemmene ble løslatt fra varetekt, avlyttet politiet familiens stue og mobiltelefoner, får VG opplyst fra flere kilder.

Det hele endte med over 10.000 saksdokumenter.

FAMILIELEILIGHETEN: Det var her utenfor familieleiligheten i Oppegård at volden mot den 18 år gamle kvinnen fant sted. Foto: Frode Hansen / VG

Vil ikke bruke begrepet

Før helgen ble 18-åringens far tiltalt for drapsforsøk og fire andre familiemedlemmer tiltalt for grov kroppskrenkelse. Av tiltalen fremgår det ingenting om planlegging eller om volden var æresrelatert.

18-åringens mor og søster er tiltalt for å ha truet mannen 18-åringen bodde hos. Nærmere fem måneder før volden på parkeringsplassen skal de ha sagt at «Da blir det slik at hun blir drept av de, i ditt hus», «vi dreper henne ved siden av deg», «så si det til henne at de gjør det slik».

Ifølge tiltalen skal også familiemedlemmene ha forsøkt å legge skylden for knivstikkene over på bror av fornærmede, til tross for at det var faren som hadde knivstukket. Dette nekter familiemedlemmene for å ha gjort.

I en fengslingskjennelse fra Borgarting lagmannsrett fremgår det at faren er familiens overhode, og at drapsforsøket «ser ut til å være æresrelatert».

– Det er en alvorlig sak, et forsøk på drap av en ung kvinne. Det knytter seg til forhold i denne konkrete familien, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann til VG.

STATSADVOKAT: Carl Graff Hartmann har tatt ut tiltalen mot familiemedlemmene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Er dette et forsøk på «æresdrap»?

– Jeg ønsker ikke å benytte den typen begreper for å beskrive det som har skjedd, men det er fornærmedes nærmeste familie som er tiltalt for vold mot henne. Æresvold er ikke et begrep i norsk rett. Når det gjelder motivasjonen for de straffbare forholdene så ønsker jeg ikke å si noe om dette før vi kommer i retten, svarer Hartmann.

Avfeier ære som motiv

Farens forsvarer, Daniel Storrvik, sier at klienten er veldig lei seg og at han har vært preget i ettertid av knivstikkingen. Faren nekter straffskyld for drapsforsøk, men erkjenner knivstikkene. Storrvik opplyser at hans klient også avfeier ære som motiv.

FORSVARER: Advokat Daniel Storrvik forsvarer faren. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Han har fortalt at dette skjedde spontant da han var i en meget presset situasjon, sier Storrvik til VG.

– Han er veldig fornøyd med at politiet har konkludert med at de øvrige familiemedlemmene ikke har hatt noe med drapsforsøket å gjøre og at volden ikke var planlagt, sier advokaten.

Harald Otterstad forsvarer en av fornærmedes brødre.

– Han nekter straffskyld. Han sier han ikke var til stede da knivstikkingen fant sted og at han ikke visste noe om at dette skulle skje, sier Otterstad.

Jan Kildahl opplyser at 18-åringens storesøster helt klart ikke erkjenner straffskyld.

– Denne saken har vært en enorm påkjenning for hele familien. Når det gjelder spørsmål om ære eller ikke, så synes jeg ikke denne saken er et godt eksempel på æresrelatert vold. Denne saken bunner i utfordringer som også ville vært utfordrende i en norsk familie, sier Kildahl.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra de andre forsvarerne.

– Et forsøk på æresdrap

Kvinnens bistandsadvokat, Monica Lindbeck, er derimot klar på at overfallet og knivstikkingen var et forsøk på å gjenopprette familiens ære. Hun vil derfor at dette skal belyses under rettssaken.

BISTANDSADVOKAT: Monica Lindbeck sier at hennes klient oppfattet volden som æresvold. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hun hadde brakt skam over familien ved at hun flyttet ut og bosatte seg med en mann hun ikke var gift med. Hun mener at kulturen er så streng, at hvis du bor sammen med en mann som ikke er familie, så klarer man ikke å forholde seg til det. Hun ser på volden som et forsøk på æresdrap, sier Lindbeck.

Høyesterett behandlet nylig en sak hvor en far ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for grove trusler mot sin sønn og datter. Høyesterett uttalte at familiens «ære» og «æresdrap» dannet bakteppet for saken, og videre at:

«Trusler med en slik bakgrunn må tas på største alvor, og det gjør seg gjeldende sterke allmennpreventive hensyn. I relasjon til straffutmålingen får dette aspektet særlig betydning fordi dette underbygger truslenes alvor og fordi slike trusler ikke er situasjonsbestemte, men vedvarer over tid.»

Publisert: 07.05.19 kl. 18:18