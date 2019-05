SVARER KRITIKERNE: – Hadde de som nå er kritisk vært til stede, tror jeg ikke dette hadde vært en sak, sier Frp-leder Siv Jensen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Frp-lederen: – Tas fullstendig ut av proporsjoner

Siv Jensen slår tilbake mot dem som reagerer mot hennes festtale på landsmøtet. Samtidig beklager hun overfor dem som føler at de er støtt av uttalelsen hennes.

Oppdatert nå nettopp







– Det ble sagt med glimt i øyet, sier Siv Jensen til pressen på landsmøtet.

Det var lørdagens uttalelse : «Dette må jo være det beste kick-offet i verden. Det er bare å brette opp ermene, dundre ut, og knuse disse jævla sosialistene» som fikk hennes politiske motstandere til å reagere kraftig i dag.

Frp-lederen fortsatte:

– Hadde de som nå er kritisk vært til stede, tror jeg ikke dette hadde vært en sak, sier Jensen til pressen.

– En annen kontekst

Hun mener dette var ment på en helt annen måte enn sånn det ble fremstilt.

– La meg være tydelig: Jeg ønsker ikke å omtale mine politiske motstandere på den måten.

Hun får flere direkte spørsmål om hun vil beklage og trekke uttalelsen tilbake, men svarer:

– Hvis noen føler deg støtt av dette gjør jeg selvfølgelig det. Er det noen som har tatt til orde for og slåss mot netthets, så er det meg, sier hun og fortsetter:

– Dette var fremført i en helt annen kontekst. Jeg tror alle skjønner det, hvis man lar være å hausse dette opp, sier Frp-lederen.

Per Sandberg, som i likhet med Siv Jensen ble feiret på landsmøtefesten lørdag kveld, synes ikke Siv Jensen har noe å beklage.

- Jeg registrerer at «ordformynderen» Hareide igjen vil diktere folks ordvalg. Kjære vene, dette var en festtale. Kan ikke Hareide, Trettebergstuen og andre sosialister holde helgen «hellig», skriver Sandberg i en sms til VG.

– Vi bør ta oss en prat om dette

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sitter sammen med Siv Jensen i regjeringen. Han er tilfreds med at Siv nå beklager ordbruken overfor dem som føler seg støtt.

– Jeg er glad for at Siv nå modererer og beklager overfor dem som føler seg støtt. Det er viktig at vi politikere er bevisste på hvilke ord vi bruker. Utenfor landsmøtet i Frp oppfattes nok denne ordbruken som litt voldsom. Vi har et ansvar for å ikke skape et dårlig debattklima frem mot valget, sier Ropstad til VG.

– Er det formildende at ordene falt i en festlig setting i Frp?

- Nei, jeg synes ikke det. Jeg kjenner Siv veldig godt, og vi bør ta oss en prat om dette når vi møtes, svarer Ropstad.

Publisert: 05.05.19 kl. 12:50 Oppdatert: 05.05.19 kl. 13:11