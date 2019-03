KRITISK: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Unge Venstre-lederen: Vil kutte statsstøtten til organisasjon som fronter «Rockesokk»

Sondre Hansmark mener de som feirer FNs verdensdag for Downs syndrom med kampanjen «Rockesokk» er med på å legitimere organisasjon som er totalmotstandere av abort.

Verdensdagen for Downs syndrom feires den 21. mars hvert år, for å øke kunnskap om diagnosen og støtte de som har den.

– Problemet er at FN-dagen i stadig større grad blir markert med #Rockesokk. Man må huske at det er en kampanje fra Menneskeverd, en konservativ stiftelse som er totalmotstandere av abort og mot alle moderniseringer i bioteknologiloven, sier Sondre Hansmark til VG.

Menneskeverd har siden 2017 markert dagen med å oppfordre til å legge ut bilde av kreative sokke-kombinasjoner, under emneknaggen #Rockesokk, for å vise at alle er forskjellige.

Nettsiden rockesokk.no tar deg også til Menneskeverds sider. Men flere organisasjoner bruker kampanjen, som stammer fra en internasjonal kampanje, i Norge.

– Når stortingspolitikere og ministere tar på forskjellige sokker og legger ut bilde, er de med på å legitimere organisasjonen. Men jeg tror ikke folk er klar over hva de støtter opp om.

Grande la ut sokkebilde

Venstre-leder Trine Skei Grande har selv lagt ut et bilde av at hun har på ulike sokker på Facebook.

– Hva tenker du om det?

– Det er to formildende omstendigheter: Hun tagger ikke Menneskeverd eller skriver Rockesokk. Jeg er usikker på om hun er klar over bindingen til Menneskeverd, men vi har diskutert organisasjonen i Venstre tidligere og er enige om at de ikke bør få statsstøtte, sier han.

– Jeg vil understreke at vi er positive til at folk skal feire denne dagen og sette pris på mennesker med Downs syndrom, men her er det en uheldig binding til Menneskeverd som vi vil gjøre oppmerksom på.

Grandes politiske rådgiver Mona Lindseth skriver i en epost til VG at Facebook-oppdateringen til Grande er en markering for toleranse, mangfold og anerkjennelse på FN-dagen.

– Hun er kjent med at det tidligere har vært en diskusjon om fenomenet og markeringen i Norge, men har valgt å støtte Nettverk for Downs Syndrom som tidligere år, og har tagget dem i oppdateringen. Dette er også en del av en internasjonal kampanje.

PARTILEDER: Trine Skei Grande i Venstre. Foto: Therese Alice Sanne

Vil kutte ut all støtte

Menneskeverd har fått videreført et tilskudd på 1,5 millioner kroner over statsbudsjettet. Hansmark vil at støtten skal kuttes.

– Denne støtten går rett og slett til moraliserende budskap om abort og bioteknologi som ikke hjelper kvinner på noen måte.

– Skal man ikke kunne ha rom for organisasjoner med ulike syn på også dette?

– Jo, vi ønsker selvsagt ikke å forby Menneskeverd, men jeg ser ingen grunn til at det skal finansieres over statsbudsjettet.

– Eier ikke kampanjen

Generalsekretær Morten Dahle Stærk i Menneskeverd, mener Hansmark bommer totalt.

– Vi er ikke mot all modernisering av bioteknologiloven. Når loven skulle evalueres i fjor, var hovedpoenget at vi synes det er bra at loven oppdateres i tråd med utviklingen. Men det er riktig at vi er skeptiske til endringer som vi mener gjør at vi går i retning av tet sorteringssamfunn, sier han.

Organisasjonen har mer fokus på abort.

– Vi tenker at abort først og fremst skal skje når det virkelig er nødvendig, hvis det er fare for mors liv eller i tilfeller som voldtekt og incest.

Han påpeker at det «lots of socks» er en internasjonal kampanje, og at Menneskeverd tok initiativ til å bruke hashtaggen og oversette kampanjen i Norge i 2017 fordi de likte den.

– Vi er ikke opptatte av å ha noe eierskap til kampanjen. Den har blitt brukt av mange ulike organisasjoner, bedrifter, barnehager, og enkeltaktører. Hvis han oppfordrer folk til å ikke bruke den, vil han jo jobbe mot de funksjonshemmedes organisasjoner.

GENERALSEKRETÆR: Morten Dahle Stærk i organisasjonen Menneskeverd. Foto: Krister Sørbø

– Intolerant

Stærk sier det er rart at Unge Venstre som er opptatte av liberalisme og meningsmangfold vil kutte statsstøtten, og opplever utspillet som «ganske intolerant»

Statsstøtten er ikke koblet til Rockesokk eller andre holdningskampanjer, men gitt som en del av det abortforebyggende arbeid, forteller han.

– Hva går det ut på?

– Vi reiser rundt og underviser på skoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Vi snakker om fosterets utvikling, abort og funksjonshemmedes rettigheter - og utgangspunktet er å skape refleksjon og spre informasjon.

