NAV-GRILLING: Nestleder Svein Harberg (H) i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite gjør seg klar til å grille NAV-sjefen i morgen. Foto: Tore Kristiansen

Mener presset mot NAV-direktøren har økt

– NAV har ikke hatt en god dag i dag, sier nestleder Svein Harberg etter at første dag i Stortingets NAV-høring er over.

I høringen torsdag møtte blant annet flere fagforeningsrepresentanter for ansatte i NAV. De fortalte om spørsmål fra de ansatte i NAV som har kommet opp flere ganger, og om usikkerhet rundt hvor man skulle gå videre med problemstillinger.

– Høringen har massivt stadfestet manglende rutiner og samordning internt i NAV. Jeg har mange spørsmål å stille NAV-direktøren når hun kommer til høringen fredag, sier Harberg, og viser med det til Sigrun Vågeng.

– Har du mistet tilliten til NAV-sjefen i dag?

– Det vil jeg ikke si noe om, men det er ingen tvil om at hennes NAV har store utfordringer. Vi får høre hva NAV-sjefen svarer i morgen, sier han til VG.

Harberg er nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

78 personer antas å ha blitt feilaktig dømt for trygdesvindel på grunn av NAVs feiltolkning av EØS-regelverket. Minst 2400 personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav.

– NAV-sjefen har mye å svare for

Aps saksordfører i NAV-saken, Eva Kristin Hansen, er enig med Harberg i at presset mot NAV og NAV-direktør Sigrun Vågent nå har økt.

– NAV-sjefen har mye å svare for når hun kommer fredag. Jeg vil vente med å si noe om det til jeg har stilt henne mine spørsmål, sier Hansen.

– Hauglies forklaringsproblem gjort større

I høringen møtte også tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, som kom med hard kritikk om at han ikke ble informert tidligere.

Med utgangspunkt i arbeidsminister Anniken Hauglies (H) redegjørelse til Stortinget, listet han opp seks skjæringspunkter der han mener Riksadvokaten burde kunne bli koblet inn.

– Når riksadvokaten er så tydelig på at her burde jeg blitt informert, så hviler ansvaret tungt på arbeidsdepartementet og Hauglie på hvorfor de ikke delte disse opplysningene med Riksadvokatens kontor, mener Freddy Øvstegård i SV.

– Hans ganske knusende dom over arbeidsdepartementet og NAVs håndtering av saken ga veldig inntrykk på meg. Det gjør Hauglies forklaringsproblem større.

Må vurdere om flere skal kalles inn senere

Harberg sa til VG torsdag kveld at høringen har vist at det er så mange ting rundt hvordan NAV-feilen oppstod som peker tilbake på tiden før den nye EØS-forordningen ble tatt inn i norsk lov i 2012, at den perioden også må være gjenstand for gransking.

Han sa at det enten må gjøres av regjeringens granskningskommisjon eller av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

– Det er naturlig at det granskningskommisjonen gjør det, så når deres rapport er klar, må vi vurdere om må innkalle statsråder fra den tiden, til nye høringer, sier hun.

Fredag er en rekke sentrale aktører i NAV-skandalen inkalt til høringen på Stortinget, blant andre NAV-direktør Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) før det hele avsluttes med statsminister Erna Solberg (H) klokken 1440 fredag.

Publisert: 09.01.20 kl. 22:19

