Foreløpig ras-vurdering på E18: Mer av fjellet må ned

LARVIK (VG) Vegvesenet opplyser at de ikke kan starte oppryddingen på E18 før de er helt sikre på at det ikke vil gå flere ras i området.

På en pressekonferanse i 11.30-tiden lørdag like ved området der det gikk et stort ras mellom Bommestad og Larvikstunnelen på nye E18 sent fredag kveld, opplyser sjefer for Vegvesenet at de jobber med å åpne trafikken i nordgående felt.

– Det er et ras som har gått i den sørgående retningen. Den nordgående er ikke berørt forløpig, men hele veien er stengt, sier avdelingsdirektør i Vegvesenet i Vestfold og Telemark Tore Kaurin.

















E18 ved Larvik lørdag morgen.

Han sier Vegvesenet har to fokusområder nå:

– Det første er å sikre rasområdet. Vi må være helt sikre på at det ikke kommer mer før vi kan tenke på å åpne veien. Det er under vurdering om vi må sprenge ned, sier han.

Vil åpne ett felt i hver retning

Det andre fokuset er at trafikkavviklingen skal gå så bra som mulig.

Kaurin hevder opprydningen vil gå ganske raskt når de først kan sette igang.

– Vi tar sikte på å åpne toveistrafikk i det nordgående løpet med ett felt i hver retning. Samtidig med at vi sikrer området, ordner vi et vekslingsfelt her borte, så trafikken kan gå over fra en side til en annen. Det jobber vi med nå allerede, å ta ned rekkverket så vi kan få til et veksligsfelt mellom her og Bommestadkrysset for best mulig trafikkavvikling, sier avdelingsdirektøren.

Han oppgir at 12–15.000 bilister rammes av sperringen.

Må muligens sprenge

Ifølge prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen Vestfold, Trond Haugstad, er geologens foreløpige vurdering at noe mer av fjellet må ned.

– Geologen har gjort en foreløpig konklusjon, og den er at det er noe oppi fjellsiden der vi må ta ned. Vi vurderer når vi går i gang om det løsner ved at vi spetter det ned eller om det må sprenges, sier han.

Søkte med hund

Journalistene på stedet har observert søk med hund i rasområdet.

– Vi vet det ikke er biler tatt av skredet, og det er veldig lite sannsynlig at det var fotgjengere her, men vi har rutiner på det. Så vi tar den siste sjekken for å være helt sikre, men det er et område der det ikke er lov å gå eller sykle. Hunden har ikke markert for noe funn, sier Kaurin.

Han mener bilistene kan kjenne seg trygge:

– De bør kunne føle seg trygge. Vi vet det går ras av og til. Men selv om vi har hatt noen uhell, er det trygt å ferdes på norske veier.

På spørsmål om hvordan de kan si at veiene er trygge når det nettopp gikk et ras på en vei alle trodde var trygg, sier Kaurin:

– Det er større sjanse for å bli rammet av trafikkulykke enn av ras. Men vi kan ikke sikre oss mot alle mulige tilfeller på veinettet.

– Hva gjøres for at dette ikke skal skje lenger oppi veien her?

– Når det bygges boltes det jo og sikres etter alle kunstens regler. Så har vi periodisk ettersyn. Vi fører oversikt over områder der der det potensielt kan gå ras og har rutiner på etterse og følge opp disse, sier avdelingsdirektøren.

De har ikke informasjon om når denne veggen sist ble ettergått.

Kaurin understreker at det er altfor tidlig å spekulere i årsaken til raset.

Publisert: 14.12.19 kl. 12:09

